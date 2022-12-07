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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
На этом фото рабочие ставят строительные леса для ремонта фасада высотного здания. Несущие столбы сделаны из бамбука. Гонконг. 1950-е годы. Фотограф Фан Хо
5.
Танк Т-55 с десантом морских пехотинцев из состава танкового батальона во время учений 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота; 1980-й год
На заднем фоне большой десантный корабль пр.1171 "Николай Фильченков".
6.
Амстердам, поток велосипедистов у пятизвёздочного Grand Hotel Krasnapolsky на главной площади города (Dam), 1965 год
8.
Вьетнамцы - бойцы Сибирского колониального батальона, воевавшие против Красной армии, Уфа, 1918 год
9.
Представитель США Уоррен Остин демонстрирует в Совете Безопасности ООН советский пистолет-пулемет, захваченный американскими войсками в июле 1950 года у северокорейского солдата, обвиняя СССР в поставках вооружения в Северную Корею
11.
Немецкие солдаты обыскивают британских десантников, сдавшихся в плен в Остербеке. 20.09.1944 год
16.
Первый в мире воздушный шар с Микки Маусом, который был создан при участии самого Уолта Диснея в 1934 году
19.
День отмены ограничений на продажу сладостей в стране, Открытие кондитерской. Великобритания, 1953 год
26 сентября 1953 года народы Соединенного Королевства узнали радостную новость - почти через 14 лет после введения было отменено нормирование сахара, введенное 8 января 1940 года.
Сахар стал предпредпоследним товаром на который распространялись нормы потребления. Последними стали мясо и масло. Карточки на него отменили 4 июля 1954 года. Вместе с сахаром были сняты ограничения и на торговлю сладостями.
Народ был счастлив!! В пригороде Лондона Чафеме, владельцы маленького кондитерского заводика подогнали грузовик к местной школе раздали школьникам 800 леденцов на палочке, в Лондоне в продаже появились двухфунтовые (~900гр) упаковки шоколада, а одна лондонская фабрика предлагала всем желающим подойти и бесплатно взять коробку с конфетами.
Сахар стал предпредпоследним товаром на который распространялись нормы потребления. Последними стали мясо и масло. Карточки на него отменили 4 июля 1954 года. Вместе с сахаром были сняты ограничения и на торговлю сладостями.
Народ был счастлив!! В пригороде Лондона Чафеме, владельцы маленького кондитерского заводика подогнали грузовик к местной школе раздали школьникам 800 леденцов на палочке, в Лондоне в продаже появились двухфунтовые (~900гр) упаковки шоколада, а одна лондонская фабрика предлагала всем желающим подойти и бесплатно взять коробку с конфетами.
23.
Маршал Г. К. Жуков и командующий Авиацией дальнего действия генерал-полковник А. Е. Голованов. Брянский фронт, июль 1943 года
30.
Посол в Великобритании Иван Михайлович Майский режет прутья решетчатого забора посольства СССР, чтобы пожертвовать металл на нужды военной промышленности. Лондон. Великобритания. 1943 год
34.
В образе Джульетты за кулисами во время подготовки к спектаклю. Фото Александра Александровича Макарова
38.
Дедушка учит своего внука ходить, во время прогулки в японско-американском лагере для интернированных Мансанар, 1942 год. Фотография Доротеи Ланж
39.
Две женщины боксируют в боксёрских перчатках на руках и ногах в нью-йоркском ночном клубе, 1938 год
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Уничтоживший Эскобара экс-полицейский осужден за связи с боевиками.
МЕХИКО, 15 авг РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Бывший полковник колумбийской полиции, возглавивший в 1993 году операцию по уничтожению известного наркобарона Пабло Эскобара, сам признан виновным в связях с военизированными группировками южноамериканской страны и приговорен к девяти годам тюрьмы, сообщают в четверг местные СМИ.
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Данные следствия свидетельствуют, что Агилар принимал участие в собраниях руководства этой военизированной группировки и работал над различными политическими проектами повстанцев.
В свое время глава Медельинского картеля Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев в США и считался одним из богатейших людей планеты его состояние оценивалось примерно в три миллиарда долларов. США, куда Эскобар тоннами поставлял кокаин, в течение долгого времени вели на него охоту. Наркоторговец был убит в 1993 году в результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции, возглавляемой Агиларом, а Медельинский картель прекратил свое существование.