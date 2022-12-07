19.

26 сентября 1953 года народы Соединенного Королевства узнали радостную новость - почти через 14 лет после введения было отменено нормирование сахара, введенное 8 января 1940 года.

Сахар стал предпредпоследним товаром на который распространялись нормы потребления. Последними стали мясо и масло. Карточки на него отменили 4 июля 1954 года. Вместе с сахаром были сняты ограничения и на торговлю сладостями.



Народ был счастлив!! В пригороде Лондона Чафеме, владельцы маленького кондитерского заводика подогнали грузовик к местной школе раздали школьникам 800 леденцов на палочке, в Лондоне в продаже появились двухфунтовые (~900гр) упаковки шоколада, а одна лондонская фабрика предлагала всем желающим подойти и бесплатно взять коробку с конфетами.