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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
07 декабря 2022 22:02
Метки: история   ретро   фото   
396
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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Доктор Джонс Час назад
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Frank Borman 7 часов назад
36. 2 декабря 1993 года в Медельине полицией убит наркобарон Пабло Эскобар

Заметим: у всех бойцов лица открыты. Никто не скрывает свою харю под черной балаклавой, как в некоторых других странах.
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