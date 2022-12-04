"Я военный, у меня нет другой одежды!": после скандала в баре...

Coca-Cola Шрёдингера. На московских прилавках заметили...

Валерий Леонтьев отказался от всех выступлений

Что стало с 2 млн автошин спустя 48 лет в океане? Или...

18 обычных предметов, которые мы не видели внутри

10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠

От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе

"Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с...

Ретрофутуризм в исполнении нейросети

Почему монастыри на греческих скалах называют Метеоры, откуда они...

С добрым утром!

Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии

"Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали...

Касание смерти. Как «Ежи» стали опасным врагом субмарин

Фотоподборка

7 ошибок, которые допустили художники по костюмам во время съемок...

Счастливчики, ставшие обладателями антиквариата, за который...