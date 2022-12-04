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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
04 декабря 2022 00:17
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
5759
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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19  комментариев
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7k
newegg 17 часов назад
Дед и баба плакали потому что золотое яйцо оказалось пустым, жрать нечего.
И обрадовались когда курочка пообещала им обычное.
Мораль - золото не съешь, и нефиг его в рот тянуть.
P.S. Сказка для самых маленьких, не познавших основ торговли, денежно-вещевых отношений и стоимости вещей.
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41k
Мойша 4 часа назад
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41k
Мойша 4 часа назад
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Постучать по либерасту - удовольствие в работе.
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9k
Евгений 6 часов назад


Зимой, в зелёнке.
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15k
Alex 13 часов назад
А сам доширак....
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30k
АнтонПолднев 13 часов назад
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АнтонПолднев 14 часов назад
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30k
АнтонПолднев 14 часов назад
Еду в холодильнике нужно покупать? Это куда ж чувак переехал? У меня только одна версия...
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1k
Выхухоль (Нагайна) 19 часов назад
Насчёт насрать в ботинки так себе идея. Она что, в слезах побежит домой босиком? Или попытается отмыть их и ещё неделю будет их сушить? Не будет же она в людных местах позориться, благоухая говном!
Проще пожар устроить. Или потоп.
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S__D 20 часов назад
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Комбачеьр.
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S__D 20 часов назад
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Просто отдачи опасается.
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