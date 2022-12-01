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30 ноября 1941 года Рига

30 ноября 1941 года Рига

Автор:
01 декабря 2022 15:01
Метки: история   латвия   нацизм   
288
1

В Латвии за три с лишним года оккупации нацисты и их пособники убили более 600 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей. . За каждым из таких преступлений стоят подписи и лица определенных нацистов таких как Арайс, Еккельн, Цукурс

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Метки: история   латвия   нацизм   
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6  комментариев
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Сергей 2 часа назад
Есть музей на эту тему. Если кто в Риге будет или сможет быть, хвз как сейчас с передвижением, рекомендую. Адрес Maskavas 14a
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Trenzel2003 52 минуты назад
Но по любому виноваты Русские оккупанты.
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