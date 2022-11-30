FISHKINET
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! 15 изображений, которые обязательно поднимут вам настроение 15 изображений, которые обязательно поднимут вам настроение Чиновник-трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан Чиновник-трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту... 45 изумительных и редких исторических фото, которые проливают свет на прошлое 45 изумительных и редких исторических фото, которые проливают свет... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Исторические ужасы, которые каким-то чудом попали в объективы фотокамер Исторические ужасы, которые каким-то чудом попали в объективы... Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом на русском языке в прямом эфире Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом на русском... «Я верю - ты существуешь»: появился список «требований» к идеальному мужу «Я верю - ты существуешь»: появился список «требований» к... Художник потратил 100 часов, чтобы вырезать барную стойку с крокодилом Художник потратил 100 часов, чтобы вырезать барную стойку с крокодилом Журнальный столик, который точно удивит гостей Журнальный столик, который точно удивит гостей Франсуаза Арди: победившая смерть женщина-загадка Франсуаза Арди: победившая смерть женщина-загадка Если бы к Джеки Чану ворвался в дом грабитель Если бы к Джеки Чану ворвался в дом грабитель Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок Всё правильно сделал! Принципиальный водитель не пропустил наглого водителя Всё правильно сделал! Принципиальный водитель не пропустил наглого... «Дед Мороз - спонсор терроризма»: в Берлине украинские активисты попытались помешать празднику у Русского дома «Дед Мороз - спонсор терроризма»: в Берлине украинские активисты... Поэт на минном поле: ценой собственной жизни они отстояли последний приют солнца русской поэзии Поэт на минном поле: ценой собственной жизни они отстояли... Зачем коту хвост и могут ли кошки жить без него? Зачем коту хвост и могут ли кошки жить без него? «Когда я в Москве, девочки одеваются скромнее, а пацаны становятся нормальными»: гость столицы рассказал, что он думает о наших гражданах «Когда я в Москве, девочки одеваются скромнее, а пацаны становятся...
Фото из нашего прошлого

Фото из нашего прошлого

Автор:
30 ноября 2022 22:31
Метки: СССР   история   фото   
607
40
Подборка фотографий из прошлого нашей страны
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
959
Максим Макашев 10 часов назад
фотография "отзеркалена"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Иваныч 7 часов назад
Фото сделано в Ялте, на стадионе "Авангард". (а за спиной фотографа тогда был кргуглогодичный бассейн...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4308740



Другие посты автора
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Внутренняя сила пельменя

Популярные теги
#фото#Прикол#факты#забавно#дтп#Прошлое#Еда#фильм#Приколы#Россия
#Юмор#история#автомобили#картинки#кино#в мире#авто аварии#новости#подборка#актеры
#интересно#интересное#животные#автомир#люди#аварии#Разное#позитив#Реакция#роль
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья Фотографии советских общежитий Фотографии советских общежитий Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий"

На что жалуетесь?

Вернуться