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Подборка фотографий из прошлого нашей страны
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3.
«Предатель!» — кричит отставной полковник одному из демонстрантов, пришедших в 1990 году на Красную Площадь с требованием покончить с „коммунизмом“
4.
Смена почётного караула у Мавзолея. 1987 год; фото год В. Златомрежев
Пост № 1 был учреждён у Мавзолея после смерти Ленина в 1924 году. Торжественный церемониал смены почётного караула у Мавзолея просуществовал без малого 70 лет. Всегда привлекал огромное число зрителей. Почётные караулы существуют во многих странах мира и являются туристической визитной карточкой.
В октябре 1993 года указом тогдашнего президента Ельцина пост № 1 был упразднён. С мая 1997 года постом № 1 стала караульная служба в Александровском саду у могилы Неизвестного солдата. Службу несут военнослужащие Президентского полка.
В октябре 1993 года указом тогдашнего президента Ельцина пост № 1 был упразднён. С мая 1997 года постом № 1 стала караульная служба в Александровском саду у могилы Неизвестного солдата. Службу несут военнослужащие Президентского полка.
6.
Групповой портрет в Ленинграде у Порфировой вазы. 1948 год, Ленинград, Летний сад, у Порфировой вазы.
Порфировая ваза была подарена Николаю I шведским королём Карлом XIV в знак доброй воли - после многочисленных войн между Россией и Швецией. Установлена 10 сентября 1839 года у Карпиева пруда в Летнем саду.
9.
Разведчики 1004-го стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии с самодельным знаменем полка. 1943 год
Дивизии за освобождение Белгорода было присвоено почетное наименование «Белгородская». Фото примечательно тем, что в кадре как военнослужащие в погонах, введенных в 1943 году, так и со старыми знаками различия — петлицами.
10.
Свадебная фотография старшины Н.З. Седнева, 1946 год
Жених — Седнев Николай Захарович, родился 7 ноября 1917 года. Призван на военную службу в 1938 году из города Нижнеудинска Иркутской области. Участник Великой Отечественной войны с первых дней в составе экипажа бронепоезда. Войну закончил в Германии, демобилизован весной 1946 года.
Невеста — Седнева (Покотило) Клавдия Петровна, 1926 года рождения. До немецкой оккупации работала на краснодарском станкостроительном заводе имени Седина. Во время немецкой оккупации была участницей партизанского движения в Краснодарском крае.
Невеста — Седнева (Покотило) Клавдия Петровна, 1926 года рождения. До немецкой оккупации работала на краснодарском станкостроительном заводе имени Седина. Во время немецкой оккупации была участницей партизанского движения в Краснодарском крае.
11.
Самый честный футболист в мире - Игорь Нетто
Игорь Нетто в 1962 году совершил поступок, который вошёл в летопись мировых первенств. Во время матча СССР — Уругвай при счёте 1:1 после удара Игоря Численко мяч попал в ворота через дырку в боковой сетке, а арбитр этого не заметил. Гол был засчитан. Капитан сборной СССР проявил честность — указал судье на его ошибку, после чего взятие ворот было отменено.
12.
Трое танкистов — Героев Советского Союза из 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии на танке Т-34-85
Снимок сделан на улице Горького (ныне Тверская) перед парадом и демонстрацией 7 ноября 1946 года в Москве. Источник информации о фото: журнал «Огонёк» №44-45 за ноябрь 1946 г.
18.
Партизанки, участвовавшие в освобождении Крыма. Поселок Симеиз, 1944 год
Первая слева — партизанка 8-го отряда 7-й бригады Южного соединения партизан Крыма Наталья Сергеевна Величко (1920-2008).
Перед войной проживала в Керчи, где окончила курсы шоферов и работала на бондарном заводе. В августе 1941 года добровольцем ушла на фронт, в должности шофера 51-го артиллерийского полка 2-й стрелковой дивизии (с 29.01.42 г. — 404-й ап 109-й сд) участвовала в обороне Севастополя, где под обстрелом противника подвозила на передовую боеприпасы, эвакуировала раненых. В боях была трижды ранена: 05.08.41 г., 10.12.41 г., 07.07.42 г.
В последние дни обороны Севастополя на 35-й береговой батарее попала в плен, с 13.07.42 г. содержалась в лагере «Лазарет» в здании бывшей городской тюрьмы.
Из лагеря военнопленных была направлена на работу шофером на немецкое предприятие, ежедневно под конвоем вывозила металлолом с территории Севастопольского морского завода. 17.09.42 г. приняла присягу, вступив в Коммунистическую подпольную организацию в тылу немцев (КПОВТН), где получила романтический позывной «Чайка». По заданию штаба подполья она совершила 22 рейса на своей машине: под видом лома развозила боеприпасы, передавала листовки, осуществляла связь между подпольщиками. 12.02.44 г. вывезла из Севастополя в лес 13 подпольщиков и военнопленных, подготовленное оружие и продовольствие. С 18.02.44 г. в составе партизанского отряда неоднократно участвовала в боях с карательными отрядами, освобождала Ялту.
После соединения с частями Красной Армии красноармеец Н.С. Величко назначена на должность шофера 23-й отдельной саперной роты 318-й горнострелковой Новороссийской дивизии, в рядах которой на своей «полуторке» дошла через Карпаты и Польшу до Чехословакии, вышла замуж за командира роты капитана И.В. Студентова. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и храбрость Наталья Сергеевна была награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вернувшись в Керчь в 1946 г., Наталья Сергеевна Величко-Студентова на протяжении 30 лет работала шофером Керченского отряда профессиональной пожарной охраны, неоднократно участвовала в тушении пожаров. Став персональным пенсионером, принимала активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения.
Перед войной проживала в Керчи, где окончила курсы шоферов и работала на бондарном заводе. В августе 1941 года добровольцем ушла на фронт, в должности шофера 51-го артиллерийского полка 2-й стрелковой дивизии (с 29.01.42 г. — 404-й ап 109-й сд) участвовала в обороне Севастополя, где под обстрелом противника подвозила на передовую боеприпасы, эвакуировала раненых. В боях была трижды ранена: 05.08.41 г., 10.12.41 г., 07.07.42 г.
В последние дни обороны Севастополя на 35-й береговой батарее попала в плен, с 13.07.42 г. содержалась в лагере «Лазарет» в здании бывшей городской тюрьмы.
Из лагеря военнопленных была направлена на работу шофером на немецкое предприятие, ежедневно под конвоем вывозила металлолом с территории Севастопольского морского завода. 17.09.42 г. приняла присягу, вступив в Коммунистическую подпольную организацию в тылу немцев (КПОВТН), где получила романтический позывной «Чайка». По заданию штаба подполья она совершила 22 рейса на своей машине: под видом лома развозила боеприпасы, передавала листовки, осуществляла связь между подпольщиками. 12.02.44 г. вывезла из Севастополя в лес 13 подпольщиков и военнопленных, подготовленное оружие и продовольствие. С 18.02.44 г. в составе партизанского отряда неоднократно участвовала в боях с карательными отрядами, освобождала Ялту.
После соединения с частями Красной Армии красноармеец Н.С. Величко назначена на должность шофера 23-й отдельной саперной роты 318-й горнострелковой Новороссийской дивизии, в рядах которой на своей «полуторке» дошла через Карпаты и Польшу до Чехословакии, вышла замуж за командира роты капитана И.В. Студентова. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и храбрость Наталья Сергеевна была награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вернувшись в Керчь в 1946 г., Наталья Сергеевна Величко-Студентова на протяжении 30 лет работала шофером Керченского отряда профессиональной пожарной охраны, неоднократно участвовала в тушении пожаров. Став персональным пенсионером, принимала активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения.
23.
Санинструктор. Зинаида Ивановна Смирнова — гвардии старшина медицинской службы, санинструктор 15 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии
В действующей армии с 16 июля 1941 года. За время войны вынесла с поля боя более 600 раненых солдат и офицеров с оружием, получила шесть ранений, в том числе три тяжёлых, и две контузии. Была награждена орденом Красного Знамени, в мае 1944г. была представлена к званию Героя Советского Союза, но награждена орденом Ленина. В октябре 1944 года (в 21 год) после шестого ранения была признана инвалидом войны и комиссована.
После войны окончила институт, работала адвокатом в юридической консультации в городе Ставрополе Куйбышевской области. В 1971 году была награждена медалью имени Флоренс Найтингейл (награда Международного комитета Красного Креста, которая присуждается медицинским сёстрам и братьям за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, как в военное, так и в мирное время).
После войны окончила институт, работала адвокатом в юридической консультации в городе Ставрополе Куйбышевской области. В 1971 году была награждена медалью имени Флоренс Найтингейл (награда Международного комитета Красного Креста, которая присуждается медицинским сёстрам и братьям за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, как в военное, так и в мирное время).
30.
Валентин Смирнитский на съёмках "Д’Артаньян и три мушкетёра". 1978 год. Фото Георгия Цивилько (из коллекции Александра Якимчука)
33.
Боец 173-го оОСпН ГРУ ГШ ВС СССР перед выходом на засаду. ДРА, октябрь 1987 года
Афганская одежда и чалма позволяли бойцам группы на расстоянии сойти за одну из местных банд и использовать выигранное преимущество. В экипировке - кеды, пояс с карманами под выстрелы к подствольному ГП-25 и разгрузочный жилет, в карманах которого, помимо автоматных "рожков", гранаты и сигнальные патроны.
Изображённый на фото младший сержант Горячев Андрей Станиславович погиб 24 октября 1987 года в бою в районе кишлака Кобай провинции Кандагар.
Изображённый на фото младший сержант Горячев Андрей Станиславович погиб 24 октября 1987 года в бою в районе кишлака Кобай провинции Кандагар.
35.
Съёмки фильма "Жестокий романс", 1984 год. Режиссёр Эльдар Рязанов даёт указания актрисе Ларисе Гузеевой.
36.
Добровольная комсомольско–молодежная дружина в поселке совхоза имени Алиева Дербентского района Дагестанской АССР. 1961 год
39.
Георгий Бурков, Василий Шукшин, Юрий Никулин и Иван Лапиков на съёмках фильма «Они сражались за Родину». 1974 год
В 1974 году руководство страны поставило перед кинематографистами задачу — снять к 30-летию Победы масштабный фильм о Великой Отечественной войне. Вопрос о режиссёре был решён сразу — лучшим баталистом был Сергей Бондарчук. Его пригласили в Минобороны и посоветовали снять фильм по книге маршала Андрея Гречко «Битва за Кавказ», но режиссёр взялся за экранизацию незаконченного романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину».
Для фронтовика Сергея Бондарчука было очень важно, чтобы главные роли играли актёры, которые сами прошли или хотя бы хорошо помнили войну. Поэтому Юрий Никулин, Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков, Иван Лапиков, Иннокентий Смоктуновский, Алексей Ванин были утверждены без проб.
В фильме было занято огромное количество актёров — только значимых ролей было более 50-ти, а ещё 80 второплановых героев и около двух тысяч массовки.
Для фронтовика Сергея Бондарчука было очень важно, чтобы главные роли играли актёры, которые сами прошли или хотя бы хорошо помнили войну. Поэтому Юрий Никулин, Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков, Иван Лапиков, Иннокентий Смоктуновский, Алексей Ванин были утверждены без проб.
В фильме было занято огромное количество актёров — только значимых ролей было более 50-ти, а ещё 80 второплановых героев и около двух тысяч массовки.
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