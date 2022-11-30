18.

Первая слева — партизанка 8-го отряда 7-й бригады Южного соединения партизан Крыма Наталья Сергеевна Величко (1920-2008).

Перед войной проживала в Керчи, где окончила курсы шоферов и работала на бондарном заводе. В августе 1941 года добровольцем ушла на фронт, в должности шофера 51-го артиллерийского полка 2-й стрелковой дивизии (с 29.01.42 г. — 404-й ап 109-й сд) участвовала в обороне Севастополя, где под обстрелом противника подвозила на передовую боеприпасы, эвакуировала раненых. В боях была трижды ранена: 05.08.41 г., 10.12.41 г., 07.07.42 г.

В последние дни обороны Севастополя на 35-й береговой батарее попала в плен, с 13.07.42 г. содержалась в лагере «Лазарет» в здании бывшей городской тюрьмы.

Из лагеря военнопленных была направлена на работу шофером на немецкое предприятие, ежедневно под конвоем вывозила металлолом с территории Севастопольского морского завода. 17.09.42 г. приняла присягу, вступив в Коммунистическую подпольную организацию в тылу немцев (КПОВТН), где получила романтический позывной «Чайка». По заданию штаба подполья она совершила 22 рейса на своей машине: под видом лома развозила боеприпасы, передавала листовки, осуществляла связь между подпольщиками. 12.02.44 г. вывезла из Севастополя в лес 13 подпольщиков и военнопленных, подготовленное оружие и продовольствие. С 18.02.44 г. в составе партизанского отряда неоднократно участвовала в боях с карательными отрядами, освобождала Ялту.



После соединения с частями Красной Армии красноармеец Н.С. Величко назначена на должность шофера 23-й отдельной саперной роты 318-й горнострелковой Новороссийской дивизии, в рядах которой на своей «полуторке» дошла через Карпаты и Польшу до Чехословакии, вышла замуж за командира роты капитана И.В. Студентова. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и храбрость Наталья Сергеевна была награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Вернувшись в Керчь в 1946 г., Наталья Сергеевна Величко-Студентова на протяжении 30 лет работала шофером Керченского отряда профессиональной пожарной охраны, неоднократно участвовала в тушении пожаров. Став персональным пенсионером, принимала активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения.