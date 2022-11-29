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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
29 ноября 2022 23:02
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
988
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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8  комментариев
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28k
Андрей Иванов 3 часа назад
Вариант: женская сборная Норвегии по лыжам идёт получать очередную дозу лекарства от астмы. Или сразу после получения
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28k
Андрей Иванов 3 часа назад
Похоже на комету Галлея
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28k
Андрей Иванов 3 часа назад
Я сразу примерил на "Любовь и голуби". Не уверен, что-то бы изменилось

Ну и есть фильмы с Челентано, как бы самым красивым мужиком Италии
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Андрей Иванов 3 часа назад
То есть инквизиция была не так уж и не права
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28k
Андрей Иванов 3 часа назад
Менты тоже пасут. Потому что есть варианты
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28k
Андрей Иванов 3 часа назад
Ну и нормально. Насиничились и сидят

А трахаются снегири в мае месяце. И нахрен им тогда зимой бабы?

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