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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Луи Де Фюнес. До 44-х на жизнь зарабатывал другим своим талантом - виртуозной игрой на фортепиано. Выступал в различных заведениях. И уже тогда веселил зрителей гримасами и своей уникальной мимикой. 1950-е
4.
Две чудом выживших девушки с 87–го этажа Всемирного торгового центра, Нью–Йорк, 11 сентября 2001 года
5.
Казнь вора, 1900–е годы, Персия
В центре вовсе не статуя, а человек, подвергаемый изощренной казни. Его связали, выстроили вокруг стенку из сырцового кирпича, после чего залили эту форму известью. Шесть часов спустя несчастный был еще жив, и его пришлось пристрелить. Как сообщалось в пояснении к снимку, преступление состояло в краже двух огурцов.
10.
Японцы во время Второй мировой войны проявляли неслыханную жестокость и убили больше китайцев, чем нацисты евреев
12.
Портрет обнаженных: Стефани Сеймур, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Татяна Патитц и Наоми Кэмпбелл, 1989 год
21.
Великий советский вратарь Лев Яшин прославился не только на футбольном поле. И в его «коллекции» есть парочка неожиданных титулов: обладатель Кубка СССР и бронзовый призёр чемпионата СССР по хоккею 1953 года
Яшин очень любил канадский хоккей и его уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но все же он выбрал футбол. И по всему получается, выбор был сделан правильно
23.
"Золотой Дельфин" из Турина, от кузовостроительной компании Viberti. В 1956 году еще не летали в космос, но уже делали автобусы в космическом стиле
30.
Ветеран Афганской войны стоит на колене у портрета своего погибшего боевого товарища. Фото было сделано в середине 1990-х
32.
Перерыв для упражнений в Intel Fab 11X. Рио-Ранчо, Нью-Мексико, 1998 г
Во время перерыва работники обязательно делали небольшую зарядку для большей продуктивности.
35.
Фред Белл, бывший миллионер, а теперь безработный, продает яблоки со своего лотка на углу улицы в Сан–Франциско во время Великой Депрессии.
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