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Фотографии из прошлого

Автор:
27 ноября 2022 22:47
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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1  комментарий
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Frank Borman 3 часа назад
Ни одной фотки про Холокост, и про гениальнейшего гения ничего. Госдеп очень сильно разочарован этим постом.
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