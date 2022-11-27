FISHKINET
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном "Это что у нас тут происходит?": жители Твери удивились военной технике с украинскими флагами "Это что у нас тут происходит?": жители Твери удивились военной... Катарцы оскорбились глубоким декольте и обтягивающей одеждой хорватской болельщицы и требуют её ареста Катарцы оскорбились глубоким декольте и обтягивающей одеждой... Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено" Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно? Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней... Лучший разведчик, которого так и не смогли разоблачить Лучший разведчик, которого так и не смогли разоблачить Гигантские насекомые, от вида которых захватывает дух Гигантские насекомые, от вида которых захватывает дух Не только "Тетрис": игры, которые были разработаны Алексеем Пажитновым Не только "Тетрис": игры, которые были разработаны Алексеем Пажитновым Мужика чуть из дома не выгнали из-за кошки-клептоманки Мужика чуть из дома не выгнали из-за кошки-клептоманки Ким Чен Ын показал доченьке ученых, создавших баллистическую ракету Hwasong-17 Ким Чен Ын показал доченьке ученых, создавших баллистическую... Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в Италии Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в... Йожика картинки. Выпуск 248 Йожика картинки. Выпуск 248 Проклятие, угрожающее археологам: злые духи в старинных бутылках Проклятие, угрожающее археологам: злые духи в старинных бутылках Криштиану Роналду удивил журналистов, достав что-то из штанов и съев во время матча ЧМ-2022 Криштиану Роналду удивил журналистов, достав что-то из штанов и... Как сварить себе холодец по всем правилам Как сварить себе холодец по всем правилам 8 интересных фактов об электронном питомце "Тамагочи" 8 интересных фактов об электронном питомце "Тамагочи" Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский... 17 фотографий, показывающих как изменились представители разных профессий за сто лет 17 фотографий, показывающих как изменились представители разных...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
27 ноября 2022 22:07
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
210
22
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
94
Иваныч Полчаса назад
Не... Правильный букварь лежит слева... И географический атлас - "ауенный"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

883804



Другие посты автора
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Батя и народные средства

Популярные теги
#фото#история#Юмор#картинки#фильм#роль#сатира#Интересные
#факты#фотографии#интересно#животные#Разное#Приколы#война
#кино#люди#СССР#страна#актеры#сарказм#Россия
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах

На что жалуетесь?

Вернуться