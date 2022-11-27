Йожика картинки. Выпуск 248

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В продолжение вчерашней картинки по методике образования)))
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Актуалочка...
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двухлетний баянчик... но актуально
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У меня в 90-е такого не было(((
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Почему не стоит доверять женщинам ответственную работу.
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