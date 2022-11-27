10 самых странных блюд со всего мира

Любого человека в мире порадует хорошая тарелка еды, особенно если она выглядит аппетитно. Но как насчет блюд, которые имеют странные формы и ингредиенты? В этом посте вы увидите еду, которые наверняка вас удивит.

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Schmatz Beer Dining - ресторан в немецком стиле в Токио, Япония. В одном из их блюд поверх пиццы используется сахарная вата и сироп 0 Источник:

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В тайском магазине десертов продают странный продукт - пудинги с кокосовым кремом в форме реалистичных щенков 0 Источник:

На выставке домашних животных в Японии в 2017 году создали мороженое, имитирующее текстуру и вкус кошачьей лапы 0 Источник:

В Индонезии можно приобрести продукт под названием “Копи Джосс”, который представляет собой кофе с горячим кусочком древесного угля. Предположительно, он был изобретен в 60-х годах для облегчения проблем с желудком 0 Источник:

На этот раз японцы удивляют нас печеньем с осами 0 Источник:

“Мороженое с сусальным золотом” продается в Асукасе, Япония, и считается, что оно способствует омоложению 0 Источник:

Этот коктейль под названием “Арагог” был изобретен Ромео Паломаресом, Мексика. Напиток представляет собой чистый яд тарантула 0 Источник:

В Австралии есть странный способ приготовления пончиков. Похоже, суши повлияли на его дизайн 0 Источник:

В Японии продают напиток со вкусом блинов 0 Источник:

Это не ботинки, это линия шоколада, созданная мастером-шоколатье Мотохиро Окаи 0 Источник: