10 самых странных блюд со всего мира

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Любого человека в мире порадует хорошая тарелка еды, особенно если она выглядит аппетитно. Но как насчет блюд, которые имеют странные формы и ингредиенты? В этом посте вы увидите еду, которые наверняка вас удивит.
Schmatz Beer Dining - ресторан в немецком стиле в Токио, Япония. В одном из их блюд поверх пиццы используется сахарная вата и сироп
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В тайском магазине десертов продают странный продукт - пудинги с кокосовым кремом в форме реалистичных щенков
На выставке домашних животных в Японии в 2017 году создали мороженое, имитирующее текстуру и вкус кошачьей лапы
В Индонезии можно приобрести продукт под названием “Копи Джосс”, который представляет собой кофе с горячим кусочком древесного угля. Предположительно, он был изобретен в 60-х годах для облегчения проблем с желудком
“Мороженое с сусальным золотом” продается в Асукасе, Япония, и считается, что оно способствует омоложению
Этот коктейль под названием “Арагог” был изобретен Ромео Паломаресом, Мексика. Напиток представляет собой чистый яд тарантула
В Австралии есть странный способ приготовления пончиков. Похоже, суши повлияли на его дизайн
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Чем старше ( мудрее ) становлюсь , тем больше люблю и принимаю максимально простую еду , без всяких наворотов / соусов / цветков лотоса и запаха маракуй .