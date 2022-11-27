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10 самых странных блюд со всего мира

10 самых странных блюд со всего мира

Автор:
27 ноября 2022 00:20
Сообщество : Еда
Метки: Ингредиенты   Странные   Удивит   аппетитно   блюда   мир   формы   
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Любого человека в мире порадует хорошая тарелка еды, особенно если она выглядит аппетитно. Но как насчет блюд, которые имеют странные формы и ингредиенты? В этом посте вы увидите еду, которые наверняка вас удивит.
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Метки: Ингредиенты   Странные   Удивит   аппетитно   блюда   мир   формы   
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1  комментарий
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WithU 23 минуты назад
« Ты есть то , что ты ешь» ( ц) Гиппократ, если не ошибаюсь .
Чем старше ( мудрее
) становлюсь , тем больше люблю и принимаю максимально простую еду , без всяких наворотов / соусов / цветков лотоса и запаха маракуй .
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