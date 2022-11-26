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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
26 ноября 2022 10:54
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2011
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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13  комментариев
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28k
Андрей Иванов 5 часов назад
А потом эти роботы сбиваются в стаи и нападают на людей

""Из своего укрытия Коля увидел, как по лестнице поднимается странное существо, то ли рыцарь-лилипут, то ли пылесос на ножках. Головы у уродца не было, зато многочисленные ручки прижимали к бокам и спине листочки, сор, а круглые щётки выскакивали из-под карлика и, вертясь, обмахивали перила и ступеньки, а мусор загоняли в блестящий мешок, прикреплённый сзади. Карлик-уборщик пробежал в метре от Коли и успел обмахнуть щёткой Колины штаны, а другой почистить ботинки. И, не останавливаясь, поспешил дальше.""
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11k
Самка Хорька 3 часа назад
Плюшевого медведя и Барби нет потому что
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20k
Alf 4 часа назад
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45k
Максим Т. 5 часов назад
Комментарий к фото
Сначала писать научись, интеллект дефективный)
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45k
Максим Т. 5 часов назад
Комментарий к фото
Самая тусклая?) "Помимо семерки из астеризма в состав созвездия входит примерно 125 звезд. Человеческий взгляд может разглядеть лишь пару десятков из них. Наиболее заметными являются три светила, находящиеся справа от связки Дубхе – Мерак. Они образуют треугольник. В правом нижнем углу от Ковша имеется аналогичная фигура, состоящая из светил: лямбда, мю и пси. "
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32k
ACU900 5 часов назад
Зачем переезжать? Туда можно и пешочком пройтись...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
23k
СергейПименов 5 часов назад
Такое только олды Советкого Союза поймут.

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