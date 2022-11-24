Про матушку Алипию, что жила в дупле и понимала язык животных

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Её жизнь была непростой с самого начала. Даже трагичной. Но в её случае - вера её укрепила и помогла.
Стоит сразу сказать, что все эти данные - исключительно рассказы очевидцев её жизни, документальных данных о жизни матушки крайне мало.
Точный год её рождения неизвестен, кроме того, что это было за несколько лет до революции 1917 года. Отец девочки был строг, а вот мама наоборот - добрая, причём не только к дочке. Она часто клала ей в передник гостинцы и просила пойти раздать бедным.
Точный год её рождения неизвестен, кроме того, что это было за несколько лет до революции 1917 года. Отец девочки был строг, а вот мама наоборот - добрая, причём не только к дочке. Она часто клала ей в передник гостинцы и просила пойти раздать бедным.
В школе Агапию (мирское имя) считали умной, сообразительной, она заметно выделялась среди одноклассников. Но настал 1918 год, который серьёзно затронул семью девочки, которой тогда было 8 лет. За один день она осталась полной сиротой и всю ночь читала над родителями молитвы. Она отлучилась к соседке за какой-то надобностью, а когда пришла - родители лежали все в крови. Их расстреляли красноармейцы.
Школу ей пришлось забросить и какое-то время Агапия жила у дяди, а потом пошла странничать.
Школу ей пришлось забросить и какое-то время Агапия жила у дяди, а потом пошла странничать.
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Это были годы, когда вера в бога порицалась и в это время Агапия 10 лет провела в тюрьмах. Про себя она говорить не любила и фотографироваться тоже. Поэтому о её жизни известно мало.
Во время массовых арестов в 1930-м году церковных активистов странница попала в тюрьму "где-то на берегу моря, под Одессами". Её бросили в камеру к уголовникам и коридорный охранник не поверил тому, что увидел в глазок двери: девушка стояла посреди камеры и молилась, а остолбеневшие насильники и убийцы близко к ней не подходили, стоя в стороне. А потом пошла череда допросов, на которых её били и пытали. Каждый год во время Пасхи Агапия отказывалась выходить на работу, за что охрана её била вдвойне. Именно оттуда у неё осталась сгорбленная спина и беззубый рот.
Во время массовых арестов в 1930-м году церковных активистов странница попала в тюрьму "где-то на берегу моря, под Одессами". Её бросили в камеру к уголовникам и коридорный охранник не поверил тому, что увидел в глазок двери: девушка стояла посреди камеры и молилась, а остолбеневшие насильники и убийцы близко к ней не подходили, стоя в стороне. А потом пошла череда допросов, на которых её били и пытали. Каждый год во время Пасхи Агапия отказывалась выходить на работу, за что охрана её била вдвойне. Именно оттуда у неё осталась сгорбленная спина и беззубый рот.
Потом её отправили в камеру смертников, из которой каждую ночь уводили по пять-шесть человек на расстрел. В основном там были священники, чья жизнь в те годы была предрешена заранее. Когда в камере осталось всего трое человек (Агапия, священник и его сын) девушка услышала как отец сказал сыну: "Давай отслужим по себе панихиду, сегодня нас к рассвету заберут". А затем обернулся к Агапии: "А ты сегодня выйдешь отсюда живая". Его слова оказались пророческими. Точно неизвестно, как удалось спастись матушке, но по ее словам ей помог апостол Петр.
11 дней голодная Агапия ползла по скалам, вставала, снова падала. Всё её тело было изранено. Есть версия, что именно тогда матушка встретилась со старцем Феодосием, который благословил Агапию на новый подвиг - юродство.
Во время ВОВ она оказалась в концентрационном лагере где-то в Германии. Даже там она рисковала собственной жизнью, выводя женщин из лагеря по ночам, разрезав сетку.
А потом и сама ушла в Киев пешком. Она вообще много ходила пешком до монастырей и во многих побывала. В Киево-Печерской лавре она прожила до самого её закрытия. Именно там отец Кронид постриг её, нарёк Алипией и благословил на новый подвиг - столпничества. Вот так матушка 3 года прожила в дупле дерева, постоянно молясь. Каждый вечер она выходила на службы и каждый вечер отец Кронид давал ей чуть сухарей и говорил: "теперь иди, спасайся". Зимой, когда сильно мёл снег, то приносил ей сухари сам.
А потом и сама ушла в Киев пешком. Она вообще много ходила пешком до монастырей и во многих побывала. В Киево-Печерской лавре она прожила до самого её закрытия. Именно там отец Кронид постриг её, нарёк Алипией и благословил на новый подвиг - столпничества. Вот так матушка 3 года прожила в дупле дерева, постоянно молясь. Каждый вечер она выходила на службы и каждый вечер отец Кронид давал ей чуть сухарей и говорил: "теперь иди, спасайся". Зимой, когда сильно мёл снег, то приносил ей сухари сам.
После того как монастырь закрыли, матушка поселилась в домике рядом с Голосеевской пустынью. Когда люди узнали об этом, то стали приходить к ней толпами.
В дни Великого поста матушка себя вообще не жалела - на первой и Страстной неделе не ела, не спала и только молилась. А на шее носила огромную и тяжёлую связку ключей, которые заменяли ей вериги. Причём эти ключи были непростые - когда в немецком лагере она выпускала людей, то за каждого из них прибавляла к связке по ключу. От этой связки у матушки даже образовался на теле рубец.
В дни Великого поста матушка себя вообще не жалела - на первой и Страстной неделе не ела, не спала и только молилась. А на шее носила огромную и тяжёлую связку ключей, которые заменяли ей вериги. Причём эти ключи были непростые - когда в немецком лагере она выпускала людей, то за каждого из них прибавляла к связке по ключу. От этой связки у матушки даже образовался на теле рубец.
Считалось, что матушка понимала язык зверей и птиц. Она лечила многих лесных животных и они сами к ней приходили из леса.
В ее маленьком доме и на подворье всегда жила какая-нибудь живность: гуси, куры, коты – особенно много котов. Старица говорила, что понимает язык зверей и птиц, и, глядя на то, как она разговаривает с птицами, присевшими отдохнуть на скат её крыши, люди верили, не только она понимает их, но и они её.
В ее маленьком доме и на подворье всегда жила какая-нибудь живность: гуси, куры, коты – особенно много котов. Старица говорила, что понимает язык зверей и птиц, и, глядя на то, как она разговаривает с птицами, присевшими отдохнуть на скат её крыши, люди верили, не только она понимает их, но и они её.
Лечила она и людей тоже, что приходили к ней - мазями собственного изготовления и конечно же молитвой. Причём не только простые, но и даже чиновники и партийные деятели. В день она могла принять от 50 до 60 человек.
Она предсказала смерти нескольких людей и свою собственную. А на её скромную могилку люди продолжали совершать паломничества, как в годы, когда она была жива. Говорят, что даже побыть у неё на могиле - уже легче становится.
Она предсказала смерти нескольких людей и свою собственную. А на её скромную могилку люди продолжали совершать паломничества, как в годы, когда она была жива. Говорят, что даже побыть у неё на могиле - уже легче становится.
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Если б мне твою жопу не предлагали в качестве образца, то в общем то и ни чего. Твой жир = твои проблемы.
"когда в немецком лагере она выпускала людей, то за каждого из них прибавляла к связке по ключу." - Откуда она доставала ключи в концлагере?
"А потом и сама ушла в Киев пешком."- надо полагать ушла, когда всех выпустила.
собственно и всё. сказка.
ps: не богохульник.
-- Ганс, давай сегодня вечером порежем проволоку на заборе и сделаем вид, что не заметили.
-- Это ещё зачем?
-- Вон та чёкнутая бабка уже достала весь лагерь, житья нет от неё. Может увидит дырку да сбежит куда-нибудь.
-- Не, не прокатит. Фриц на прошлой неделе уже резал, так она два барака вывела, а сама осталась.
-- Два барака! И вы позволили всем сбежать?
-- Не мы, а начальство. Пусть, говорят, бегут от неё на все четыре стороны, сделайте вид, что не заметили. Они хоть и враги Рейха и всё такое, но не до такой же степени! У нас всё-таки приличный концлагерь, а не хрен пойми что!
-- М-да... Но будем надеяться на лучшее.