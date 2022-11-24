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Про матушку Алипию, что жила в дупле и понимала язык животных

Про матушку Алипию, что жила в дупле и понимала язык животных

Автор:
24 ноября 2022 16:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   вера   вторая мировая война   интересное   религия   факты   
2152
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Её жизнь была непростой с самого начала. Даже трагичной. Но в её случае - вера её укрепила и помогла.
В школе Агапию (мирское имя) считали умной, сообразительной, она заметно выделялась среди одноклассников. Но настал 1918 год, который серьёзно затронул семью девочки, которой тогда было 8 лет. За один день она осталась полной сиротой и всю ночь читала над родителями молитвы. Она отлучилась к соседке за какой-то надобностью, а когда пришла - родители лежали все в крови. Их расстреляли красноармейцы.
Школу ей пришлось забросить и какое-то время Агапия жила у дяди, а потом пошла странничать.
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Это были годы, когда вера в бога порицалась и в это время Агапия 10 лет провела в тюрьмах. Про себя она говорить не любила и фотографироваться тоже. Поэтому о её жизни известно мало.
Во время массовых арестов в 1930-м году церковных активистов странница попала в тюрьму "где-то на берегу моря, под Одессами". Её бросили в камеру к уголовникам и коридорный охранник не поверил тому, что увидел в глазок двери: девушка стояла посреди камеры и молилась, а остолбеневшие насильники и убийцы близко к ней не подходили, стоя в стороне. А потом пошла череда допросов, на которых её били и пытали. Каждый год во время Пасхи Агапия отказывалась выходить на работу, за что охрана её била вдвойне. Именно оттуда у неё осталась сгорбленная спина и беззубый рот.
Во время ВОВ она оказалась в концентрационном лагере где-то в Германии. Даже там она рисковала собственной жизнью, выводя женщин из лагеря по ночам, разрезав сетку.
А потом и сама ушла в Киев пешком. Она вообще много ходила пешком до монастырей и во многих побывала. В Киево-Печерской лавре она прожила до самого её закрытия. Именно там отец Кронид постриг её, нарёк Алипией и благословил на новый подвиг - столпничества. Вот так матушка 3 года прожила в дупле дерева, постоянно молясь. Каждый вечер она выходила на службы и каждый вечер отец Кронид давал ей чуть сухарей и говорил: "теперь иди, спасайся". Зимой, когда сильно мёл снег, то приносил ей сухари сам.
Считалось, что матушка понимала язык зверей и птиц. Она лечила многих лесных животных и они сами к ней приходили из леса.
В ее маленьком доме и на подворье всегда жила какая-нибудь живность: гуси, куры, коты – особенно много котов. Старица говорила, что понимает язык зверей и птиц, и, глядя на то, как она разговаривает с птицами, присевшими отдохнуть на скат её крыши, люди верили, не только она понимает их, но и они её.

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Метки: Жизнь   биография   вера   вторая мировая война   интересное   религия   факты   
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22  комментария
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Очередные поповские сказки. Россия стремительно возвращается в Средние века. Старцы, святые матушки, страстотерпцы, великомученики, замученные большевиками - вот нынешние герои страны.
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2k
Vovan Petroff 6 минут назад
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18k
anpetrof 13 минут назад
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713
luber0206 13 минут назад
Хоть в чем то фишки ещё адекватны.
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1k
Тордион 16 минут назад
16. Модель плюс-сайз Искра Лоуренс: да, у меня целлюлит, и что?

Если б мне твою жопу не предлагали в качестве образца, то в общем то и ни чего. Твой жир = твои проблемы.
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25k
Юрий 19 минут назад
"она рисковала собственной жизнью, выводя женщин из лагеря по ночам, разрезав сетку." - какую сетку и чем она её резала? Охраны не было или бабуля наводила на неё слепоту?

"когда в немецком лагере она выпускала людей, то за каждого из них прибавляла к связке по ключу." - Откуда она доставала ключи в концлагере?

"А потом и сама ушла в Киев пешком."- надо полагать ушла, когда всех выпустила.
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6k
Андрей Крылов 24 минуты назад
Бредятина. Тут столько лжи, что даже критиковать не вижу смысла. Хотя я сам не атеист.
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10k
wild cat Полчаса назад
"Стоит сразу сказать, что все эти данные - исключительно рассказы очевидцев её жизни, документальных данных о жизни матушки крайне мало."
собственно и всё. сказка.

ps: не богохульник.
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1k
Павел Полчаса назад
Сирость, убогость, тупость - зачем сейчас все это поднимать? Сумасшедшая кошелка, которая молилась в дупле и ела сухари, которые ей такой же идиот приносил...идиотская история для идиотов.
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37k
turyst 39 минут назад
Что за лютейший бред по мотивам Солженицина и его последователей?
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37k
turyst 39 минут назад
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17k
Дмитрий 41 минуту назад
В этом чудном повествовании не хватает эпизода о том, как кровавый Сталин каждое утро лично расстреливал бабулю из миномёта, а после обеда она чудесно воскресала, вешала на шею новый ключ и убегала к себе в дупло беседовать с котами. А многочисленные насильники и убийцы стояли вокруг и плакали. А было то где-то под Одессами.
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1k
Росомаха 47 минут назад
Кликушество, ТСу минус!
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