Про матушку Алипию, что жила в дупле и понимала язык животных

Это были годы, когда вера в бога порицалась и в это время Агапия 10 лет провела в тюрьмах. Про себя она говорить не любила и фотографироваться тоже. Поэтому о её жизни известно мало.

Во время массовых арестов в 1930-м году церковных активистов странница попала в тюрьму "где-то на берегу моря, под Одессами". Её бросили в камеру к уголовникам и коридорный охранник не поверил тому, что увидел в глазок двери: девушка стояла посреди камеры и молилась, а остолбеневшие насильники и убийцы близко к ней не подходили, стоя в стороне. А потом пошла череда допросов, на которых её били и пытали. Каждый год во время Пасхи Агапия отказывалась выходить на работу, за что охрана её била вдвойне. Именно оттуда у неё осталась сгорбленная спина и беззубый рот.