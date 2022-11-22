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Стоянки снабдят Францию электричеством

Стоянки снабдят Францию электричеством

Автор:
22 ноября 2022 15:22
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   автостоянки   закон   зеленая энергия   производство энергии   солнечные батареи   франция   электричество   
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Французский Сенат принял закон, по которому большие автостоянки владельцы должны будут оборудоывать солнечными батареями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомобили   автостоянки   закон   зеленая энергия   производство энергии   солнечные батареи   франция   электричество   
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4  комментария
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1k
Шурман Полчаса назад
Они бы лучше велодорожки убрали , всю прошлую неделю матерился , по Парижу просто не проехать , все лезут так как будто последний раз живут и парковки ты хрен найдешь , найти то можно , 2.50 час и ни каких проблем , спасибо в отеле есть своя парковка , как приехали так и оставили машину в отеле а дальше или на такси или на метро . На метро у них тоже лохотрон , билет на одну поезду стоит 1.90 и это не часовой билет . В Брюсселе стоит 2.10 и тебе на все про все есть час времени , хочешь на метро езжай , хочешь на поезде в зоне Брюссель , или на автобусах . На Монмартре раньше было так что билет метро действовал и на фуникулер , увы теперь нет , плати опять 1.90 :)
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16k
Александр Полчаса назад
Маниловы. Это надо минимум 55 квадратных километров батарей.
При условии что каждый метр будет давать 200 Ватт.
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63k
Татьяна Юсова 36 минут назад
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
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