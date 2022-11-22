Стоянки снабдят Францию электричеством

Закон, который только что был принят Сенатом Франции, является частью инициативы президента Макрона по значительному расширению поставок энергии ветра и солнца во Франции. Начиная с 1 июля 2023 года, у владельцев парковок, содержащих от 80 до 400 мест для авто, есть пять лет, чтобы установить солнечные панели в качестве «крыш» над парковочными местами. Участки с более чем 400 местами должны быть покрыты солнечными панелями в течение трех лет. При этом солнечные панели должны будут покрывать не менее 50% площади парковки. Самые большие парковки в транзитных и торговых районах будут производить больше всего энергии, в то время как исторические районы и стоянки для высоких грузовиков освобождены от новой инициативы.

Ожидается, что солнечные панели на парковках будут генерировать до 11 гигаватт энергии. Это эквивалентно мощности 10 ядерных реакторов. Правительство также рассматривает возможность установки солнечных панелей в других не используемых для производства электричества местах. SNCF — французская железнодорожная система — также планирует укомплектовать свои станции панелями. К 2050 году правительство планирует ввести в эксплуатацию 50 новых ветряных электростанций, чтобы обеспечить электроснабжение страны.