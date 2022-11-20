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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 ноября 2022 21:56
Метки: СССР   история   люди   фотографии   
568
21
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   фотографии   
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4  комментария
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9k
Василенко Татьяна 8 часов назад
А я молочные коктейли никогда не любила. А вот томатного сока из тех "конусов" выпивала по три стакана сразу! С солюшкой, холодного...
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1k
Змей Горыныч 5 часов назад
Еще одна "тарелка" была баром на территории молодежного лагеря "Спутник" в Гурзуфе
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21k
SolomonA 8 часов назад
"С нашей стороны была другая, не мене популярная, девочка - Катя Лычева."
Вот даже не рядом по популярности. И по результатам...
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