2.

5 ноября 1957 года, 65 лет назад в болгарском городе Пловдив был открыт знаменитый памятник советским воинам-освободителям - Алёша.



Белеет ли в поле пороша,

Пороша, пороша,

Белеет ли в поле пороша

Иль гулкие ливни шумят,

Стоит над горою Алеша,

Алеша, Алеша,

Стоит над горою Алеша -

В Болгарии русский солдат.



Пловдив относительно небольшой город, но с богатой тысячелетней историей... чего только не видели стены этого города, какие только события здесь не происходили.



Но есть в Пловдиве величественная гора Бунарджик (Холм освободителей), а венчает ее восемнадцатиметровая фигура советского солдата, высеченная из гранита.



Этот огромный памятник стоит на 6-метровом постаменте, поэтому его можно увидеть практически с любой точки города. Памятник был поставлен неизвестному солдату, но в Болгарии он получил неофициальное название - Алёша (которое быстро к нему прикрепилось)



Оказывается, у памятника есть прообраз, это рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов, бывший стрелок 10 отдельного лыжного батальона 922 стрелкового полка, переведённый из-за тяжёлого ранения в связисты.



В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив – София и подружился с участником болгарского сопротивления Методи Витановым, впоследствии Методи и передал фотографию Алексея скульптору Василу Родославову, а тот создал памятник основываясь на этом изображении



Песня была написана поэтом Константином Ваншенкиным и композитором Эдуардом Колмановским в 1966 году, и вплоть до 1989 года была официальным гимном Пловдива.



После развала СССР и расторжения Варшавского договора, некоторые особенно ретивые болгарские политики попытались снести памятник, но жители города устроили круглосуточное дежурство и отстояли Алёшу.



В 1996 году общинский совет Пловдива вновь постановил снести монумент. Это решение было отменено окружным судом. Окончательную точку поставил в том же году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен.