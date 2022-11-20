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Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
2.
Это конечно не СССР, но помнить нужно!
5 ноября 1957 года, 65 лет назад в болгарском городе Пловдив был открыт знаменитый памятник советским воинам-освободителям - Алёша.
Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алеша,
Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша -
В Болгарии русский солдат.
Пловдив относительно небольшой город, но с богатой тысячелетней историей... чего только не видели стены этого города, какие только события здесь не происходили.
Но есть в Пловдиве величественная гора Бунарджик (Холм освободителей), а венчает ее восемнадцатиметровая фигура советского солдата, высеченная из гранита.
Этот огромный памятник стоит на 6-метровом постаменте, поэтому его можно увидеть практически с любой точки города. Памятник был поставлен неизвестному солдату, но в Болгарии он получил неофициальное название - Алёша (которое быстро к нему прикрепилось)
Оказывается, у памятника есть прообраз, это рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов, бывший стрелок 10 отдельного лыжного батальона 922 стрелкового полка, переведённый из-за тяжёлого ранения в связисты.
В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив – София и подружился с участником болгарского сопротивления Методи Витановым, впоследствии Методи и передал фотографию Алексея скульптору Василу Родославову, а тот создал памятник основываясь на этом изображении
Песня была написана поэтом Константином Ваншенкиным и композитором Эдуардом Колмановским в 1966 году, и вплоть до 1989 года была официальным гимном Пловдива.
После развала СССР и расторжения Варшавского договора, некоторые особенно ретивые болгарские политики попытались снести памятник, но жители города устроили круглосуточное дежурство и отстояли Алёшу.
В 1996 году общинский совет Пловдива вновь постановил снести монумент. Это решение было отменено окружным судом. Окончательную точку поставил в том же году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен.
Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алеша,
Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша -
В Болгарии русский солдат.
Пловдив относительно небольшой город, но с богатой тысячелетней историей... чего только не видели стены этого города, какие только события здесь не происходили.
Но есть в Пловдиве величественная гора Бунарджик (Холм освободителей), а венчает ее восемнадцатиметровая фигура советского солдата, высеченная из гранита.
Этот огромный памятник стоит на 6-метровом постаменте, поэтому его можно увидеть практически с любой точки города. Памятник был поставлен неизвестному солдату, но в Болгарии он получил неофициальное название - Алёша (которое быстро к нему прикрепилось)
Оказывается, у памятника есть прообраз, это рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов, бывший стрелок 10 отдельного лыжного батальона 922 стрелкового полка, переведённый из-за тяжёлого ранения в связисты.
В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив – София и подружился с участником болгарского сопротивления Методи Витановым, впоследствии Методи и передал фотографию Алексея скульптору Василу Родославову, а тот создал памятник основываясь на этом изображении
Песня была написана поэтом Константином Ваншенкиным и композитором Эдуардом Колмановским в 1966 году, и вплоть до 1989 года была официальным гимном Пловдива.
После развала СССР и расторжения Варшавского договора, некоторые особенно ретивые болгарские политики попытались снести памятник, но жители города устроили круглосуточное дежурство и отстояли Алёшу.
В 1996 году общинский совет Пловдива вновь постановил снести монумент. Это решение было отменено окружным судом. Окончательную точку поставил в том же году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен.
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4.
Вариант апгрейда ГАЗ-М-21.
«Волга» от Ghia. В конце пятидесятых годов один из западных дилеров ГАЗ (бельгийская фирма Scaldia-Volga S.A.) заказал туринскому дизайнерскому ателье «Гиа» («Carrozzeria Ghia») рестайлинг ГАЗ-М-21.
Специалисты Ghia подошли к проблеме с размахом — «Волгу» снабдили широкой (на всю ширину автомобиля) горизонтально-полосной решёткой радиатора из достаточно тонких молдингов. В остальном, дизайн оставался практически неизменным. Изготовили 2-3 прототипа, точных данных нет. До практической реализации данный вариант не дошёл, где находится сейчас - неизвестно.
Специалисты Ghia подошли к проблеме с размахом — «Волгу» снабдили широкой (на всю ширину автомобиля) горизонтально-полосной решёткой радиатора из достаточно тонких молдингов. В остальном, дизайн оставался практически неизменным. Изготовили 2-3 прототипа, точных данных нет. До практической реализации данный вариант не дошёл, где находится сейчас - неизвестно.
7.
Алонка (на заднем плане) 1987, Хабаровский край, Верхнебуреинский район.
Справа за мостом поселок "МолдавстройБАМ".
9.
На огороде. Вологодская область, Сямженский район. Шахов Алексей, Сняткова Анна, Снятков Алексей. Автор: Шахов Анатолий.
Сын и зять приехали помогать матери в огороде. 1960-е годы.
10.
У памятника, 1983, Россия, Хабаровский край, Хабаровск. Автор: Александр Сысоев
Рядом со сквером, около учебной части ТОФ, находился один из старейших памятников города - "Памятник морякам и рабочим Амурской флотилии погибшим в годы Гражданской войны".
11.
Посол доброй воли Саманта Смит у театра кукол, 1983 год, Москва
Кто не помнит эту девочку... думаю, все помнят эту американскую школьницу, которая написала письмо Юрию Андропову. С нашей стороны была другая, не мене популярная, девочка - Катя Лычева.
13.
Пляж Мариуполя. 1970-е годы.
В те годы Мариуполь был не только крупнейшим промышленным центром, но так же любимым местом отдыха советских людей. А этому весьма способствовали теплый климат и морское побережье.
14.
Транспортировка одного из самых уникальных строений в поселке Домбай - гостиницы "Тарелка". 1969 год!
Так как же эта "Тарелка" появилась у нас? Оказывается, летом 1969 года восьмой президент Финляндии Урхо Кекконен и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин совершили переход через Кавказский хребет.
Их походный маршрут проходил близ ущелья Алибек. Президента Финляндии потрясла красота этих мест, и он решил подарить им такой же необычный, яркий и неземной объект, как и местные пейзажи. Таким образом здесь появился дом "Футуро"( так назвал свое детище автор проекта, финский архитектор Матти Сууронен)
Их походный маршрут проходил близ ущелья Алибек. Президента Финляндии потрясла красота этих мест, и он решил подарить им такой же необычный, яркий и неземной объект, как и местные пейзажи. Таким образом здесь появился дом "Футуро"( так назвал свое детище автор проекта, финский архитектор Матти Сууронен)
15.
Дом создавался в форме НЛО, с эллиптическими окнами, двери внутри и снаружи были овальными, а трап опускался вниз, как в летающих тарелках из фантастических фильмов.
16.
Архитектор надеялся что его проект будут использовать как загородный домик для лыжников. В доме было 8 комнат, расположенных по кругу, а в середине между комнатами находилась гостиная, где могли собираться все обитатели этого дома.
Символ Домбая. Признана памятником архитектуры ХХ века. В качестве гостиницы работает до сих пор.
Символ Домбая. Признана памятником архитектуры ХХ века. В качестве гостиницы работает до сих пор.
17.
Озеро Иссык-Куль. 1980-е годы.
Очень красивое, уникальное озеро. Климат возле озера почти райский...
18.
Новосибирск. 1961 год.
На этой фотографии мы видим как строители читают новости о полете Юрия Гагарина, а на заднем плане главенствует, монументальный и величественный, Новосибирский академический государственный театр оперы и балета.
19.
Молочный коктейль.
Самая вкусная вещь в детстве и молодости... мы и сейчас дома делаем похожие... но точно такой же по вкусу не получается, то ли молоко нынче другое, то ли мороженое... а возможно, уже возраст не тот)))
20.
Лучший аттракцион))
Стоило только где-то найти кровать или просто сетку от кровати... всё, тут же выстраивается очередь из детей, попрыгать) Дома была такая же, но прыгать на ней строго воспрещалось...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди фотографии
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