«Я так любила его, что я забралась бы ради него на Эверест с фиалкой на носу»: история безумной страсти Джойс МакКинни

Умница и красавица МакКинни получила сразу два диплома: сначала окончила университет Северной Каролины, а затем университет Брайгема в штате Юта, куда ее семья перебралась на постоянное место жительства. Это был самый центр мормонской общины. Роковым не только для нее, но и для Керка Андерсона стал 1975 год — начало безумной, преступной и всепоглощающей любви. Джойс страстно возжелала молодого и застенчивого прихожанина из секты мормонов.

Пламя любви

Керк Андесон не производил впечатления эталона мужской красоты. Это был довольно полный, выше среднего роста, застенчивый и угловатый сын уборщика. Несмотря на это Джойс МакКинни овладела безумная страсть. Она уже строила планы на будущее, придумывала имена совместным детям и не мыслила вариантов дальнейшей жизни без предмета своей страсти. В итоге 19-летний парень не смог отказать 25-летней красавице-блондинке.