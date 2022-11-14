20 житейских происшествий, которые кого угодно выбьют из колеи

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К сожалению, не каждый день приносит нам положительные эмоции. Бывают ситуации, когда буквально всё валится из рук, и планы летят в тартарары. Вот и у героев этого поста выдался тот ещё денёк. Вы только взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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