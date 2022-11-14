20 житейских происшествий, которые кого угодно выбьют из колеи

К сожалению, не каждый день приносит нам положительные эмоции. Бывают ситуации, когда буквально всё валится из рук, и планы летят в тартарары. Вот и у героев этого поста выдался тот ещё денёк. Вы только взгляните!

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Я не знаю как это получилось, но жена меня чуть не убила 0 Источник:

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Я не доехал до дома буквально один поворот 0 Источник:

Я приехал в сервис за своей машиной, и мне выдали сломанный ключ 0 Источник:

Весы разбились вдребезги, пора худеть 0 Источник:

Мне сегодня идти на важное собеседование, а меня укусила оса 0 Источник:

Я недавно сделал ремонт 0 Источник:

Моему телефону ещё нет года, я его не ронял и не мочил 0 Источник:

Сегодня по совету друга решил сварить яйца в микроволновке 0 Источник:

Я впервые решила испечь пирожные 0 Источник:

Зря я не обратился к профессионалу 0

Они понимают, что виноваты 0 Источник:

Ветер уронил стол для пикника прямо на печку 0 Источник:

Мама уронила банку с сахаром, и мы теперь боимся её поднять 0 Источник:

Я заселился в отель, и это мой вид на "море" 0 Источник:

Назначение этой штуковины успокаивать нервы, но моя дочь умудрилась всё запутать 0 Источник:

Прощай, мой телефон! 0 Источник:

Сила есть 0 Источник:

Я купил этому засранцу шикарный домик, посмотрите на это! 0 Источник:

Я ещё не успел почистить зубы, и уронил щётку 0 Источник: