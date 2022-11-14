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20 житейских происшествий, которые кого угодно выбьют из колеи

20 житейских происшествий, которые кого угодно выбьют из колеи

Автор:
14 ноября 2022 22:16
Сообщество : Жизнь
Метки: Валится   Выбьют   День   Из колеи   Из рук   житейские   происшествия   
2242
21
К сожалению, не каждый день приносит нам положительные эмоции. Бывают ситуации, когда буквально всё валится из рук, и планы летят в тартарары. Вот и у героев этого поста выдался тот ещё денёк. Вы только взгляните!
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Источник:

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Метки: Валится   Выбьют   День   Из колеи   Из рук   житейские   происшествия   
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4  комментария
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Сборище рукожопов.
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5k
salim777 Полчаса назад
Криворукие, бестолковые, беспомощные америкосы. Вас ни жалко ни капли. У вас руки из ж"пы и голова оттуда же. Вы умрёте от голода рядом с поной миской еды. Ваши "неудачи" рассмешат даже первоклассника.
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7k
Погулять вышел 38 минут назад
Ну здесь все понятно, здесь а камментах каждый поржет, мол, ха-ха-ха, да дебилы они все криворукие без мозгов, и все такое. Но про свои фейлы никто никогда ничего не расскажет.
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5k
Axel Час назад
"Я не знаю как это получилось, но жена меня чуть не убила"

А не хрен шуруповёрт пихать куда не надо. Купи обычный вибратор или самотык для жены!
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