Работа стоматолога из древнего Египта — примерно 2000-го года до нашей эры

Примерно около 4600 лет назад или чуть позже врачи Древнего Египта начали специализироваться в лечении различных частей тела, в том числе - в лечении зубов.
Древнейшего египетского стоматолога, чьё имя дошло до нас, звали Хеси-Ра. Вот что начертано о нём на одной иероглифической таблице: “ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТ ЗУБЫ”.
Фараон Сахура подарил своему любимому врачу Ни-Анх-Сехмету стелу, в нижней части которой имеется небольшое изображение человеческой фигурки. Как следует из иероглифической надписи, это Мен-Кауре-Анк, “зубной человек”.
Примерно около 4600 лет назад или чуть позже врачи Древнего Египта начали специализироваться в лечении различных частей тела, в том числе — в лечении зубов.
Египтяне страдали от множества стоматологических болезней. Одной из главных причин заболеваний зубов у древних египтян можно считать грубую пищу, которой питались и бедняки, и зажиточные люди. Основным ежедневным блюдом был хлеб, а зерна для его выпечки измельчались при помощи каменных жерновов примитивной обработки. Естественно, что в муку попадало большое количество каменной пыли и осколков. Кроме того, диета египтян была преимущественно вегетарианской, почвы — песчаными, что было причиной большого количества песка в главных блюдах. Все это приводило в результате к серьезному стиранию зубов, приводящему к их болезням. Многие черепа тех времен носят на себе следы травм зубов, что обусловлено как общим рискованным образом жизни, так и беспрерывными войнами. Распространенным явлением было также искривление зубов — найдено немало черепов фараонов с сильно выступающими вперед верхними передними зубами.
До нас дошли древнеегипетские папирусы, в которых содержатся упоминания о многих заболеваниях зубов, включая гингивиты, эрозию, пульпиты, приводятся рецепты от зубной боли, описывается много способов лечения переломов и вывихов челюстных и скуловых костей, рассечений губ и т. д.
Многочисленные изображения хирургических щипцов на стелах и настенных росписях, говорят о том, что удаление зубов не было секретом для древних египтян.
Древнеегипетские стоматологи практиковали также сверление челюстных костей для лечения воспалений. Подобных черепов с просверленными костями было найдено немало, а один из самых старых, датируемый периодом Древнего Царства, хранится сейчас в коллекции музея Гарвардского университета. Интересная находка подобного плана была обнаружена в районе захоронений вблизи Саккары. Это череп мужчины с обширным кариесом первого нижнего моляра. На уровне верхнего края корня этого зуба имеются два отверстия правильной цилиндрической формы, каждое ровно по пять миллиметров глубиной и по два миллиметра в диаметре. Они проходят через корень, и их происхождение, конечно же, никак нельзя объяснить, например, боевыми ранами или фистулами естественной природы. В настоящее время этот череп хранится в парижском Музее Человека. Очевидно, египтяне были достаточно искушены в работе со сверлами, о чем свидетельствуют и многочисленные росписи в усыпальницах.
Немало споров и предположений среди историков стоматологии вызвали еще две находки.
Одна из них — два моляра, скрепленные между собой золотой проволокой (2500 г. до Р.Х). Похожая находка — в погребальной камере в Гизе, там проволока обеспечивала очень плотное соединение зубов. Ряд ученых сделали вывод, что прикрепление было сделано при жизни пациента и имело целью усилить периодонтально ослабленный зуб путем соединения его с более сильным соседним. Другие же считают, что утраченный зуб привязывался к соседним уже после смерти, чтобы избежать выпадения его во время бальзамирования и похорон.
Еще более интересная находка была сделана в 1952 г.: три зуба, соединенные вместе золотой проволокой.
Несмотря на длительное изучение протеза, ученые так и не пришли к единому выводу относительно характера операции. Одни считают, что это пример ранней замены зуба с использованием правого центрального резца в качестве опорного зуба. Но поскольку резец имеет неповрежденный здоровый корень, трудно представить себе, как можно осуществить подобную операцию без рассечения десны в области утраченного зуба. Более правдоподобно звучит объяснение, что и в данном случае замена зуба производилась посмертно. Египтяне очень щепетильно относились к своим покойникам в плане сохранения, насколько возможно, прижизненного состояния тела. Они твердо верили, что тело во время странствий души в потустороннем мире должно оставаться неповрежденным.
В любом случае, очевидно, что стоматология, как направление медицины, в Древнем Египте уже существовала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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