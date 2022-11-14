Работа стоматолога из древнего Египта — примерно 2000-го года до нашей эры

Древнейшего египетского стоматолога, чьё имя дошло до нас, звали Хеси-Ра. Вот что начертано о нём на одной иероглифической таблице: “ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТ ЗУБЫ”.

Фараон Сахура подарил своему любимому врачу Ни-Анх-Сехмету стелу, в нижней части которой имеется небольшое изображение человеческой фигурки. Как следует из иероглифической надписи, это Мен-Кауре-Анк, “зубной человек”.

Примерно около 4600 лет назад или чуть позже врачи Древнего Египта начали специализироваться в лечении различных частей тела, в том числе — в лечении зубов.

Египтяне страдали от множества стоматологических болезней. Одной из главных причин заболеваний зубов у древних египтян можно считать грубую пищу, которой питались и бедняки, и зажиточные люди. Основным ежедневным блюдом был хлеб, а зерна для его выпечки измельчались при помощи каменных жерновов примитивной обработки. Естественно, что в муку попадало большое количество каменной пыли и осколков. Кроме того, диета египтян была преимущественно вегетарианской, почвы — песчаными, что было причиной большого количества песка в главных блюдах. Все это приводило в результате к серьезному стиранию зубов, приводящему к их болезням. Многие черепа тех времен носят на себе следы травм зубов, что обусловлено как общим рискованным образом жизни, так и беспрерывными войнами. Распространенным явлением было также искривление зубов — найдено немало черепов фараонов с сильно выступающими вперед верхними передними зубами.

До нас дошли древнеегипетские папирусы, в которых содержатся упоминания о многих заболеваниях зубов, включая гингивиты, эрозию, пульпиты, приводятся рецепты от зубной боли, описывается много способов лечения переломов и вывихов челюстных и скуловых костей, рассечений губ и т. д.