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Бытовые хитрости от пользователей, которые их тысячу раз спасали на раз-два

Бытовые хитрости от пользователей, которые их тысячу раз спасали на раз-два

Автор:
08 ноября 2022 10:37
Метки: Прикол   интересно   лайфхаки   пользователи   придумали   фото   хитрости   
3370
14

У всех есть какой-то небольшой секретный лайфхак, который спасает уже кучу лет. Герои нашей подборки поделились своими бытовыми хитростями, которые появились в их жизни неслучайно, а для решения насущных проблем.

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А у вас есть какие-то семейные хитрости, которые передаются из поколения в поколение?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   интересно   лайфхаки   пользователи   придумали   фото   хитрости   
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10  комментариев
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4k
Frank Borman Час назад
Кульные лайфхаки. Вот такие хаки делают лайф изи и комфи.
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174
Тамара Витальевна 4 минуты назад
У нас давно поварешка старая под краску используется. Фигня какая-то, опять нашествие тупых на Фишках. Ничего нового. От слова : СОВСЕМ.
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6k
ГГалка 7 минут назад
кто-то повзрослел и записал в лайхаки то что давным-давно придумано? ну молодец, хоть старался. особо придираться не буду - но чтобы лук не щипал глаза нужно нож промывать холодной водой. завернуть кисти можно, но не надолго - всё равно высохнут. значит или сразу промыть или потом выкинуть. таблетки - ну годное. а я просто пишу когда их пить начала.. а "упаковку" с соусом всё равно потом открыть придётся: чтобы остатки со стенок сошкрябать)
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17k
Топпер Харли Полчаса назад
Чтоб не плакать от лука, жуйте мятную жвачку.
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12k
Александр 50 минут назад
Заходят в столовую двое:
- Хай! Мы тктокеры-дауншифтеры из соседнего барбершопа. Решили у вас зачилится. Есть смузи и фреш с панкейком?
- Галя! Тащи ружо! Эти педерасты нас нашли!
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4k
Александр Николаевич 2 часа назад
дебильные хитрости
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Спелая кукурузинка

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