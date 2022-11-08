Бытовые хитрости от пользователей, которые их тысячу раз спасали на раз-два

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У всех есть какой-то небольшой секретный лайфхак, который спасает уже кучу лет. Герои нашей подборки поделились своими бытовыми хитростями, которые появились в их жизни неслучайно, а для решения насущных проблем.
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Порой достаточно замотать пленкой инструменты (кисти и другие), чтобы каждый раз их не промывать
А у вас есть какие-то семейные хитрости, которые передаются из поколения в поколение?
Источник:
АНТИФИШКИ
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