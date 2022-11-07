Когда можешь позволить себе только товары по скидкам

Скидки — это не прихоть, а вынужденная мера, позволяющая протянуть до следующей зряплаты. Дешёвые огурчики и блинчики с ничем. Можно себе ни в чём не отказывать.

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2. В хозяйстве всё сгодится 0 Источник:

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3. Идеально подходит к огурчикам 0 Источник:

4. Блинчики якобы с мясом 0 Источник:

5. Жаль, специй к дошику оригинальных на вес не купить 0 Источник:

6. Невероятное везение... Угадайте, у кого была неделя говяжьей диеты?! 0 Источник:

7. Вы не туда воюете, балбесы 0 Источник:

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10. А нормальные люди называют это изюмом 0 Источник:

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12. Можно вернуть обычный сырный продукт? 0 Источник:

13. Вот это правильно, это хорошо 0 Источник:

14. Акционные жуки со вкусом семечек 0 Источник:

15. Что это такое? 0 Источник:

16. Держите хитрость 0 Источник: