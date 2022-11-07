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Когда можешь позволить себе только товары по скидкам

Когда можешь позволить себе только товары по скидкам

Автор:
07 ноября 2022 19:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   акции   дешёвые продукты   подборка   продукты по акции   скидки   
3467
17
Скидки — это не прихоть, а вынужденная мера, позволяющая протянуть до следующей зряплаты. Дешёвые огурчики и блинчики с ничем. Можно себе ни в чём не отказывать.
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Источник:

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Метки: Юмор   акции   дешёвые продукты   подборка   продукты по акции   скидки   
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15  комментариев
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23k
Serg2001 2 часа назад
Я заранее специально родился 15 декабря...))
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618
Seryi_spb Полчаса назад
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9k
Бритва Полчаса назад
сыроподобный продукт - это что?
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29
Иванов Бритва 23 минуты назад
Этот тот сыр который кошки не едят)
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10k
wilddewill 41 минуту назад
Темный виноград сушёный, это может и не изюм. Изюм это сорт винограда и он не обязательно тёмный. А блинчики с мясом, но они же с мясом? Никто не обещал, что они будут с полусырым фаршем))))
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4k
!ГЕНнадий 46 минут назад
Я приправы выбрасываю... Где такая лапша продаётся?!...
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235
Глюк !ГЕНнадий 15 секунд назад
Там где корма для птицы, животных. В Калужскую обл приезжай. У нас полно.
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4k
!ГЕНнадий 48 минут назад
Я-бы такого арахиса по такой цене - скупил что есть в магазине..

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2k
PbIBOK Час назад
Кал щупал в масле? - это вопрос, вот только почему на ценнике?
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20k
homerchik Час назад
Вы продаёте сыров?
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40k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Бойкотирую, но на приличные, мной проверенные бренды скидки люблю.
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