Когда можешь позволить себе только товары по скидкам

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Скидки — это не прихоть, а вынужденная мера, позволяющая протянуть до следующей зряплаты. Дешёвые огурчики и блинчики с ничем. Можно себе ни в чём не отказывать.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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