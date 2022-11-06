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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
06 ноября 2022 12:05
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1276
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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5  комментариев
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
В ЛиАЗе-677 ("скотовозе", "луноходе", "сотке") была еще парочка козырных мест, кроме того что на картинке.
а) во время давки в час-пик - в закуточке слева от задней двери. Там никто не мешал, особенно, если еще стоял поручень, отделяющий его от остального салона (от вертикального до заднего борта). Правда стоять приходилось на кожухе привода дверей;
б) зимой в морозы - место слева у окна на переднем сиденье за водителем - там был выход печки салона :). Но это только при пустом автобусе, ибо когда толпа - выбраться оттуда было малореально.
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5k
Умница-красавица 19 минут назад
Судя по коляске на заднем фоне эту уже какой-то любитель мяса оприходовал, а дойки сдуются по окончании периода грудного вскармливания.
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10k
Самка Хорька Час назад
С продолжением лучше:
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15k
Андрей Донченко 2 часа назад
Комментарий к фото
К этим буквам можно смело добавлять: "...хорошего".
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3k
YaNa 2 часа назад

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