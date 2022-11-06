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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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а) во время давки в час-пик - в закуточке слева от задней двери. Там никто не мешал, особенно, если еще стоял поручень, отделяющий его от остального салона (от вертикального до заднего борта). Правда стоять приходилось на кожухе привода дверей;
б) зимой в морозы - место слева у окна на переднем сиденье за водителем - там был выход печки салона :). Но это только при пустом автобусе, ибо когда толпа - выбраться оттуда было малореально.