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Алеша, которому должны молиться поляки

Алеша, которому должны молиться поляки

Автор:
04 ноября 2022 15:37
Метки: Ботян   СССР   Советский разведчик   история   майор вихрь   факты   
2429
1
10 февраля 1917 года в прифронтовой деревеньке Чертовичи, что в Вильненской губернии родился спецназовец от Бога - Алексей Николаевич Ботян. Полвека спустя о его подвигах расскажут в художественном фильме «Майор Вихрь», снятом по одноименному роману Юлиана Семенова.
В 1921 году по «Рижскому мирному договору» заключенному Советской Россией с Польшей, территория его малой Родины отошла к троглодитам «пшекам».

1 сентября 1939 года Ботян, командир зенитного орудия в польской армии вместе со своим расчетом участвовал в первом бою с геринговскими стервятниками.

Отступая вместе с дезориентированной польской армией, Алексей просто каким-то чудом оказался на территории, взятой под контроль Красной Армией.

Окончивший до военной службы польское педагогическое училище молодой парень стал гражданином СССР, устроился на работу в советскую школу и вступил в комсомол.

На толкового педагога знавшего польский, белорусский, украинский, немецкий языки обратили внимание чекисты и предложили ему служить в органах безопасности.

В мае 1941 года Ботян уехал учиться в Московскую Высшую школу НКВД СССР.

22 июня 1941 года все курсанты подали рапорта начальнику школы с просьбой направить их в действующую армию. Вместо фронта их в июле собрали на стадионе «Динамо» где формировалась «Отдельная мотострелковая бригада особого назначения».

В числе будущих спецназовцев были ребята прошедшие горнило «Испанской» и «Финской» войн, пограничники, мастера по боевым видам спорта, призеры стрелковых соревнований.

В рамках профессионально дозированных экспресс-курсов бойцов учили разведывательной деятельности, стрельбе, метанию холодного оружия, минно-подрывному делу.

Обкатку спецназовцы проходили в диверсионных рейдах по немецким тылам под Москвой.

В конце 1942 года под Старой Руссой разведывательно-диверсионный отряд «Олимп» в котором был Ботян перешел линию фронта и за два месяца протопав по вражеским тылам 1000 км обосновался в Мухоедовских лесах удобно расположенных на стыке Киевской, Житомирской и Гомельской областей.

Разведчикам совершавшим диверсии на железных дорогах приходилось опасаться не только гитлеровцев, но и их верных холуев «самостийников» из числа украинских националистов.

Советские разведывательно-диверсионные группы действовавшие в этом районе больше всего потерь несли от «западэнцев» чем от фрицев.

Под видом путейца Ботян ходил по узловым станциям, перегонам, отстойникам, сортировочным центрам, узнавал дату и время отправления «интересных» поездов и через связника передавал данные в отряд. Дальше в дело вступали подрывники, после работы которых «уже больше никто никуда не ехал».

Со временем «Олимп» разросшийся до 700 «стволов» прошел с рейдами по вражеским тылам 11 000 км. На всякий случай упомяну, что по прямой от Москвы до Берлина надо и сегодня топать в шесть раз меньше.

В августе 1943 года в украинском городке Овруч, где находился областной гебитскомиссариат, Алексей завербовал местного жителя, работавшего истопником в городской администрации.

Узнав что из Берлина в город должна приехать расширенная комиссия представителей гитлеровских силовых ведомств Алексей стал готовить акцию по их ликвидации.

Вечером 13 сентября 1943 года он привел в действие взрывное устройство, устранив 100 офицеров СС, гестапо и вермахта.

Во время войны Алексею Николаевичу посчастливилось встречаться с другими легендами советской разведки и партизанского движения: Николаем Кузнецовым, Павлом Судоплатовым, Сидором Ковпаком, Наумом Эйтингоном.

После смерти Сталина подлец Хрущев на радость недобитым гитлеровцам на долге годы упрятал за решетку Судоплатова и Эйтингона.

В мае 1944 года отряд Ботяна перебрался в польские Яновские леса. Перед группой Алексея Николаевича командование поставило задачу ликвидировать матерого нациста Ганса Франка, генерал-губернатора оккупированной Польши.

По дороге к месту операции у городка Илжа 28 профессиональных разведчиков-диверсантов встретились с партизанами «Армии Людовой». По просьбе польских коллег советские чекисты согласились участвовать в операции по штурму нацистской тюрьмы где ожидали расстрела местные коммунисты подпольщики.

Наведя ночного шороха в городке, и оказав помощь польским товарищам, разведчики ушли дальше по маршруту.

Агент Ботяна, бывший штабс-капитан «Русской императорской армии» предупредил его чтобы он остерегался взаимодействия с представителями «Армии Крайовой».

На тот момент времени командование «АК» (Armia Krajowa - «Отечественная армия») подчинявшееся буржуазному польскому правительству в изгнании, мечтая уничтожать «красных» руками гитлеровцев решило чисто по-польски, информировать немцев о любых советских отрядах действовавших на территории Польши.

Вступив на территорию Польши, Ботян разговаривал только на польском языке. Местные товарищи, называвшие его «партизаном Алешей» раз за разом интересовались, где он выучил их язык, да так, что ему может позавидовать любой поляк.

В Кракове Алексей завербовал одного судетского немца входившего в охрану Франка. Не мудрствуя лукаво генерал-губернатора, решили взорвать в его же собственной постели. Акцию сорвало стремительное наступление наших войск. Узнав о прорыве фронта советскими дивизиями, Франк бежал на самолете в силезский городок Ченстохов.

18 января 1945 года «партизан Алеша» спас Краков и десятки тысяч жизней советских бойцов и командиров. Узнав от своего агента, что гитлеровцы на пути наступающих советских частей планируют взорвать «Рожновскую плотину», Ботян поднял на воздух склад немецкой взрывчатки хранившейся в Ягеллонском замке под Краковом.

Уже на следующий день в Краков на плечах драпающих гитлеровцев ворвались наши войска.

До середины мая 1945 года Алексей Николаевич помогал сотрудникам «Смерш» разбираться на польской кухне, где за власть грызлись поддерживаемая англосаксами «Армия Крайова» и тяготевшая к союзу с СССР «Армия Людова».

В 1945 году Алексей Николаевич перешел на службу во внешнюю разведку. Два года спустя его забросили в чешский Жатец, где разведчик закончив «Моторостроительную школу», устроился работать на урановые рудники.

В послевоенный период разведчик записал в свой актив череду успешных операций осуществленных в ряде европейских стран.

Вся жизнь этого Героя была посвящена разведке. В 90-лет несгибаемый чекист получил в Кремле из рук президента «Золотую Звезду Героя» Российской Федерации.

13 февраля 2020 года в возрасте 103 лет легендарный советский разведчик скончался и был похоронен на «Аллее Героев» «Троекуровского кладбища».

«ЧАСЫ ИСТОРИИ»

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Метки: Ботян   СССР   Советский разведчик   история   майор вихрь   факты   
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23  комментария
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3k
Григорий 3 дня назад
Сильный был Человек! Земля пухом! Вечная память!
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5k
TirAn 2 дня назад
Наш ЧЕЛОВЕК
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−19
Walther 2 дня назад
Стреляет с правой руки, целясь левым глазом? "...на территории, взятой под контроль Красной армией" тоже не плохо!
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51k
smakido 2 дня назад
Хрущеву -позор за все его мерзкие дела, а таким героям, как Алексей Николаевич Ботян, Павел Судоплатов, Сидор Ковпак и многим -многим героям вечная слава и низкий поклон до земли.
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1k
Alex 3 дня назад
Пшеки всегда были мразями и ублюдками. Я считаю, что зря не дали фашистам разрушить Краков.
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257
Flint Alex 2 дня назад
Ты говоришь как фашист, который делит людей по нац-признаку. Мне в своё время по работе водилу поляка дали, первое что он мне сказал когда я сел в машину - ''Говорят что русские и поляки друг друга ненавидят, но я считаю что это полная херня'' И я сразу понял что он вполне нормальный парень, так и оказалось. Остальные поляки с обьекта вскоре при встрече все начали тянуть краба, хотя в целом все держались стаями по нац-признаку. Я это о том - что всё у людей в головах. Нет плохих национальностей или рас - есть просто глупые и злобные человечишки, и они уже могут быть любой рассы или национальности. И ты - яркий тому пример.
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257
Flint Alex 14 часов назад
Политики воду мутят, а простые люди просто хотят жить. Ну есть определённый процент с промытой башкой, которые самостоятельно думать не умеют и ведутся на пропоганду левую - но это далеко не все. Турок и арабов я сам не очень жалую, но дикого хейта к ним нет. Азеров у нас мало. Насчёт нацизма,я думаю тут обьяснять не нужно - как только начинаешь судить людей по нац признаку, Адольфушка начинает хлопать костлявыми ладошками)
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46
KE2646 3 дня назад
Извините, пожалуйста, не подумайте, что придираюсь. Почему на фото он держит пистолет в правой руке, а закрывает правый глаз, а не левый?
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46
KE2646 Дмитрий 2 дня назад
А я никого не учу, просто спрашиваю. Может это какой-то супер секретный способ.
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88
lasrarov KE2646 2 дня назад
В таком возрасте целишся тем глазом который лучше видет.
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46
KE2646 lasrarov 2 дня назад
Или который есть. Не подумал об этом.
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4k
Евгений Д 3 дня назад
Слава нашим героям и память их жизни и подвигу
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 дня назад
Русский язык НЕ родной?
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♚Мистер Июль♚

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