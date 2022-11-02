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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
02 ноября 2022 22:17
Метки: история   ретро   фото   
1061
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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7k
Погулять вышел Час назад
Автор, спасибо тебе, дружище, что в этот раз без салтыковой
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20k
Alf 2 часа назад
Вот точно рассмешили надписью:
Французская милиция охраняет арестованных, подозреваемых в причастности к партизанам. Французское государство. 1944 год
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