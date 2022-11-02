Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot

Всё о теориях заговора и рептилоидах

14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе

Водитель BMW до последнего думал, что его пропустят, но не угадал

Йожика картинки. Выпуск 231

Работа ветеринара полна сюрпризов

«Они должны быть полностью отключены от российского...

Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку

Оригинальный способ вытащить рыбу из лунки

Шутник с роскошной шевелюрой

«Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Филипп Киркоров...

Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО

Писатели-фантасты пушкинских времён: что удалось предсказать

Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Оштрафован на две тысячи: в Севастополе байкер перекрыл дорогу...

6 актеров, которые снимались в кино, зная, что их скоро не станет...

Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню...