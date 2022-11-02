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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Очаровательная "сотрудница ФБР", судя по знаменитому сериалу Кейт Уинслет и её весьма завораживающее и таинственное декольте.
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10.
Инженеры почтового отделения осматривают беспроводное телеграфное оборудование Гульельмо Маркони 13 мая 1897 года
14.
Наташа Елизарова, монтажница Рязанского завода счетно-вычислительных машин, и ее коллега слесарь-сборщик Александр Пирожков. Журнал «Огонёк», СССР, 1961 г. Фото М. Савин.
20.
Французская милиция охраняет арестованных, подозреваемых в причастности к партизанам. Французское государство. 1944 год
21.
Финские солдаты в одном из укрытий линии Ваммелсуу-Тайпале прячутся от налета советской авиации, Финляндия, 16 июня 1944 года
22.
Американский солдат осматривает статую из чистого золота, часть личной добычи Германа Геринга, найденную 7-й армией США в пещере на склоне горы недалеко от Шенау-ам-Кенигзее, Германия, 25 мая 1945 год
31.
Сиккимский принц Палден играет с соседскими детьми. Фото сделано Элис Канделл в 1969-м году и хранится в Библиотеке Конгресса США.
34.
Шествие с надувной бутылкой водки «Smirnoff» по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Французская милиция охраняет арестованных, подозреваемых в причастности к партизанам. Французское государство. 1944 год