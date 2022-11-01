"Я герой России": Олег Тиньков похвалился справкой об отказе от гражданства и удалил пост

Пост сопровождал пафосный комментарий, в котором Тиньков сообщил, что не желает больше ассоциироваться с теперешней властью в РФ: "Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть всё это, и ассоциироваться с [путинской властью]! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё «развидеть» особенно после того, что мне пришлось пережить последние три года. Надеюсь, всё больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на [власть], бросят свои бизнесы и гражданство."

Кроме этого, бизнесмен объявил себя настоящим "героем России".