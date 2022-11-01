"Я герой России": Олег Тиньков похвалился справкой об отказе от гражданства и удалил пост

Бизнесмена давно уже ничего не связывает с Россией. К тому же, он был категорически против внешней политики, которую придерживается РФ по отношению к Украине. Сам же он считает себя настоящим россиянином и героем страны.
Бизнесмен, давно уже проживающий за границей, заявил, что больше не хочет быть гражданином России. В доказательство своих серьезных намерений он продемонстрировал в запрещенной соцсети справку-выписку из посольства, датированную 26 октября.
Пост сопровождал пафосный комментарий, в котором Тиньков сообщил, что не желает больше ассоциироваться с теперешней властью в РФ: "Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть всё это, и ассоциироваться с [путинской властью]! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё «развидеть» особенно после того, что мне пришлось пережить последние три года. Надеюсь, всё больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на [власть], бросят свои бизнесы и гражданство."
Кроме этого, бизнесмен объявил себя настоящим "героем России".
Пользователи рунета отнеслись к заявлению основателя банка с иронией.
Этот пост Тинькова провисел в соцсети совсем недолго, и сейчас его на странице бизнесмена нет.
О том, что он больше не планирует возвращаться в Россию, бывший банкир рассказал еще в мае. Тогда он заявил, что больше не может вести бизнес в этой стране. Созданный им банк прошел ребрендинг и сейчас принадлежит Владимиру Потанину. Что касается гражданства, с 1996 года Тиньков являлся гражданином США, но в 2013 году он отказался от гражданства этой страны. Но вряд ли этот господин останется без паспорта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мразь, а не герой. Жлобливая мразь.
Мне вот интересно, а руководство страны собирается что-нибудь с этим делать или это коиу-то так нужно? Кто за их счет живет?