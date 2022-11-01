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"Я герой России": Олег Тиньков похвалился справкой об отказе от гражданства и удалил пост

"Я герой России": Олег Тиньков похвалился справкой об отказе от гражданства и удалил пост

Автор:
01 ноября 2022 12:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Справка   Тиньков   гражданство   давай до свиданья   отказался от гражданства   политика   посольство   
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Бизнесмена давно уже ничего не связывает с Россией. К тому же, он был категорически против внешней политики, которую придерживается РФ по отношению к Украине. Сам же он считает себя настоящим россиянином и героем страны.

Бизнесмен, давно уже проживающий за границей, заявил, что больше не хочет быть гражданином России. В доказательство своих серьезных намерений он продемонстрировал в запрещенной соцсети справку-выписку из посольства, датированную 26 октября.


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Пост сопровождал пафосный комментарий, в котором Тиньков сообщил, что не желает больше ассоциироваться с теперешней властью в РФ: "Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть всё это, и ассоциироваться с [путинской властью]! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё «развидеть» особенно после того, что мне пришлось пережить последние три года. Надеюсь, всё больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на [власть], бросят свои бизнесы и гражданство."


Кроме этого, бизнесмен объявил себя настоящим "героем России".


Пользователи рунета отнеслись к заявлению основателя банка с иронией.


Этот пост Тинькова провисел в соцсети совсем недолго, и сейчас его на странице бизнесмена нет.

О том, что он больше не планирует возвращаться в Россию, бывший банкир рассказал еще в мае. Тогда он заявил, что больше не может вести бизнес в этой стране. Созданный им банк прошел ребрендинг и сейчас принадлежит Владимиру Потанину. Что касается гражданства, с 1996 года Тиньков являлся гражданином США, но в 2013 году он отказался от гражданства этой страны. Но вряд ли этот господин останется без паспорта.

Источник:

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Метки: Справка   Тиньков   гражданство   давай до свиданья   отказался от гражданства   политика   посольство   
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14  комментариев
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49k
dima423 56 минут назад
Мразь епаная... пусть живет и мучается, как березовский в свое время
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6k
Dima 45 секунд назад
В подарок -
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22k
Mike Miller Минуту назад
Герой страны... Лично наепал несколько сотен человек в период первичного накопления капитала, и опосредованно наипал миллионы, в период становления одноименного банка, когда их "мелкие шрифты" обували наивных дурачков пачками.
Мразь, а не герой. Жлобливая мразь.
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8k
Shtoppi Минуту назад
В заголовке поста все правильно написано: <<"Я герой России">> в кавычках. Просто еще одна прозападная мразь и предатель, каких в свете последних событий всплыло не мало, и которые по сей день продолжают кормиться от своих бизнесов в России попутно поливая ее, и ее народ грязью из-за бугра.
Мне вот интересно, а руководство страны собирается что-нибудь с этим делать или это коиу-то так нужно? Кто за их счет живет?
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874
Джонни 2 минуты назад
Ну да, напоследок еще разок с комиссиями н@e6aл Россиян, продал свой говнобанк со своей говеной фамилией и съ.бал
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1k
ChePaev 2 минуты назад
Сдохнет гнида все равно скоро, его рак доедает, его смерть все го лишь посрать отпустила а он уже решил что он ее поимел.
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39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
долб.....б обыкновенный, с либеральным мозгом.
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10k
Rus77 5 минут назад
Да плевать нам на тебя алежка, только все забыли, а ему внимания нашей аудитории не хватает! Понимает и ощущает, что там он никому не нужен, никому не интересен, никогда его не посадят за один стол с уважаемыми людьми! В глаза западной элиты он предатель и барыга из 90х, без рода и племени!
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15k
Колька Валеркин сын 22 минуты назад
Хочет развидеть? Да легко, пусть надавит на оба глаза пальцами или чем еще до щелчка. Чмошный хозяин, как и его банк
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−11
novostnoy_1 22 минуты назад
Видимо, нужные люди указали ему на ошибку в поведении, он и испугался
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184
Иннoгeнтий Полчаса назад
Из тех кто поднял Единорога кто то ещё стался в России. ...кроме Технониколь)
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712
Максим Макашев 49 минут назад
выдайте этому ГIИД0PY хохлятский паспорт
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5k
leugene 50 минут назад
Шлюха межконтинентальная
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62k
SWALLOW 55 минут назад
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