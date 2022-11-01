Хэллоуин — плюс ещё один способ обнажиться для девушек

2480
17
Многие называют Хэллоуин бесовщиной и "сатанинским" праздником. Но на самом деле всё намного проще. Дети могут набрать полугодовой запас конфет и шоколадок всего за один вечер, а девушки могут надеть тот самый костюм. Ну вы поняли. Не нужно искать скрытый смысл там, где его нет. И это... в посте детей не будет ;)
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Фото до и после того, как люди из гадких утят превратились в прекрасных лебедей
- 30 пар, достойных приза за лучшие образы на Хэллоуин
- 40 сумасшедших костюмов на Хэллоуин, которые непросто переплюнуть
- Все костюмы королевы Хэллоуина Хайди Клум за последние 20 лет
- Сногсшибательные ведьмочки из стран бывшего СССР, которые дали жару на этот Хэллоуин
Новости партнёров
реклама