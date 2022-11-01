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Хэллоуин — плюс ещё один способ обнажиться для девушек

Хэллоуин — плюс ещё один способ обнажиться для девушек

Автор:
01 ноября 2022 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Хэллоуин   девушки   костюмы   переодевания   преображения   странное   
2480
17
Многие называют Хэллоуин бесовщиной и "сатанинским" праздником. Но на самом деле всё намного проще. Дети могут набрать полугодовой запас конфет и шоколадок всего за один вечер, а девушки могут надеть тот самый костюм. Ну вы поняли. Не нужно искать скрытый смысл там, где его нет. И это... в посте детей не будет ;)
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Источник:

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Метки: Хэллоуин   девушки   костюмы   переодевания   преображения   странное   
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
Бесовщина!
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9k
LokiOne Минуту назад
Красная шапочка - негра
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9k
Ф Ив 22 минуты назад
Зачем нам Хэллуин? У нас есть свои праздники, тот же Иван-купала, например.
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185
Иннoгeнтий Ф Ив 12 минут назад
Его не кто не отмечает . Маркетинг.
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4k
Нуи Хусим 24 минуты назад
Расходимся - нас обманули!
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9k
Игорь 43 минуты назад
а про - обнажиться - когда будет? Друг спрашивает........
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6k
klop 52 минуты назад
Хрень
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Колька Валеркин сын Час назад
#Яботхансолил.
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Никифоридис

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