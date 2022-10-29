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Секрет раскрыт: почему наушники постоянно запутываются, и как решить эту проблему

Секрет раскрыт: почему наушники постоянно запутываются, и как решить эту проблему

Автор:
29 октября 2022 00:11
Метки: Учёные   как решить проблему   провода   распутать наушники   узлы   феномен   
762
5

Каждый сталкивался с проблемой запутавшихся наушников. Казалось бы, кладешь их в карман буквально на пару минут, а вынимаешь уже запутанный клубок проводов, требующий сноровки, чтобы его распутать. Причину этому феномену установили ученые, и даже дали несколько вариантов решения этой проблемы.

Есть такая область исследования под названием теория узлов, в которой изучается присутствие одномерных форм в трехмерном евклидовом  пространстве (свойства описываются геометрическими аксиомами). Для узлов есть классификации и даже таблицы.

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А в 2007 году пара ученых Дуглас Смит и Дориан Рэймер решили применить теорию узлов на реальных проводах. Положив к коробку провод, они ее трясли 10 секунд, в результате чего в половине случаев образовывался узел. Около трех тысяч раз эксперимент повторяли с проводами разной толщины и длины.


В результате более короткие провода чаще всего оставались не запутанными, тогда как провода длиннее 15 сантиметров наоборот. Ученые вывели 14 основных узлов, исходящих из математической теории. Чем был узел проще – тем чаще он завязывался.

В основе модели запутывания проводов лежит элементарный факт: из-за того, что провод сгибают для удобства, при встряхивании его части оказываются друг над другом и неотвратимо запутываются. И большинство проводов иначе класть никак нельзя, только складывая, что приводит к выводу, что провода созданы так, что стремятся к запутыванию.

Проблему можно решить, в частности, если производители повысят жесткость проводов либо уменьшат размер коробки, где они хранятся. Ну и самым логичным решением было – убрать провода у наушников вовсе, к чему сейчас и активно стремятся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Учёные   как решить проблему   провода   распутать наушники   узлы   феномен   
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3  комментария
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 48 минут назад
И о чём, собственно, "пост"?
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16k
Александр Н. 20 минут назад
Резюмирую: провода для наушников нужно делать не длиннее 15 см, для их изготовления необходимо использовать сварочный кабель, сечением от 16-ти квадратов.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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