Секрет раскрыт: почему наушники постоянно запутываются, и как решить эту проблему

А в 2007 году пара ученых Дуглас Смит и Дориан Рэймер решили применить теорию узлов на реальных проводах. Положив к коробку провод, они ее трясли 10 секунд, в результате чего в половине случаев образовывался узел. Около трех тысяч раз эксперимент повторяли с проводами разной толщины и длины.

В результате более короткие провода чаще всего оставались не запутанными, тогда как провода длиннее 15 сантиметров наоборот. Ученые вывели 14 основных узлов, исходящих из математической теории. Чем был узел проще – тем чаще он завязывался.