Секрет раскрыт: почему наушники постоянно запутываются, и как решить эту проблему

Каждый сталкивался с проблемой запутавшихся наушников. Казалось бы, кладешь их в карман буквально на пару минут, а вынимаешь уже запутанный клубок проводов, требующий сноровки, чтобы его распутать. Причину этому феномену установили ученые, и даже дали несколько вариантов решения этой проблемы.
Есть такая область исследования под названием теория узлов, в которой изучается присутствие одномерных форм в трехмерном евклидовом пространстве (свойства описываются геометрическими аксиомами). Для узлов есть классификации и даже таблицы.
А в 2007 году пара ученых Дуглас Смит и Дориан Рэймер решили применить теорию узлов на реальных проводах. Положив к коробку провод, они ее трясли 10 секунд, в результате чего в половине случаев образовывался узел. Около трех тысяч раз эксперимент повторяли с проводами разной толщины и длины.
В результате более короткие провода чаще всего оставались не запутанными, тогда как провода длиннее 15 сантиметров наоборот. Ученые вывели 14 основных узлов, исходящих из математической теории. Чем был узел проще – тем чаще он завязывался.
В основе модели запутывания проводов лежит элементарный факт: из-за того, что провод сгибают для удобства, при встряхивании его части оказываются друг над другом и неотвратимо запутываются. И большинство проводов иначе класть никак нельзя, только складывая, что приводит к выводу, что провода созданы так, что стремятся к запутыванию.
Проблему можно решить, в частности, если производители повысят жесткость проводов либо уменьшат размер коробки, где они хранятся. Ну и самым логичным решением было – убрать провода у наушников вовсе, к чему сейчас и активно стремятся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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