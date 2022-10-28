Непростой тест по странам Западного полушария

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Не будем издеваться и включать в тест каверзные вопросы о странах Западной Африки (которая тоже является частью Западного полушария) или островных государствах Океании. Все вопросы будут касаться исключительно стран Южной Америки и Северной Америки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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