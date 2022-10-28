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Непростой тест по странам Западного полушария

Непростой тест по странам Западного полушария

Автор:
28 октября 2022 17:02
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Северная Америка   Тесты   географические тесты   география   тест   южная америка   
1576
1
Не будем издеваться и включать в тест каверзные вопросы о странах Западной Африки (которая тоже является частью Западного полушария) или островных государствах Океании. Все вопросы будут касаться исключительно стран Южной Америки и Северной Америки.

Источник:

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Метки: Северная Америка   Тесты   географические тесты   география   тест   южная америка   
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9  комментариев
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1k
ekolog67 2 часа назад
увы, трояк....но заслуженный
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Pioner76 3 минуты назад
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Timka 14 минут назад
Сел. Двойка.
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SoulSeeker 20 минут назад
мдя(( площадь Мексики и Аргентины меня запутала..Остальное в общем-то легко.
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4k
Alexbux1 44 минуты назад
Эх просрал Гватемалу((
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perekrestok 52 минуты назад
4 из 10. Скидку себе сделал на то, что не наше полушарие. Буду страдать но как-нибудь переживу.
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20k
Will2006 54 минуты назад
7 из 10, на последний ответить помогло знание ... футбола и знаменитая фраза про отцов из Суринама
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10k
Сатанеев 56 минут назад
Да, моё хобби связано с географией
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