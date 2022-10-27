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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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9.
В 1899 г. в Петербурге на льду Невы состоялся 1-ый в России международный хоккейный матч с англичанами. Счёт 4-4
12.
Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру приехал с дружеским визитом в Советский Союз, 1955 год
На фото он с дочерью Индирой Ганди впервые спустился в московское метро.
13.
Тяжелоатлет Пол Андерсон поднимает с опор рекордный вес в 2840 кг, 1957 год
Это самый большой вес, когда-либо поднятый человеком
19.
Военно-спортивный праздник на Марсовом поле в честь 100-летнего юбилея Бородинского сражения. Санкт-Петербург, 1912 год
24.
Маяк на острове Сухо после боя
В ночь на 22 октября 1942 года менее сотни защитников гарнизона о. Сухо держалась 6 часов до подхода Ладожской флотилии, сорвав операцию, которую немцы планировали полгода, и отбила вражеский десант на 30 судах, не дав перерезать Дорогу жизни в блокадный Ленинград.
30.
Приморье, 20 июня 1994 год
Российский большой десантный корабль БДК-11 (с 2006г. "Пересвет") и бронетехника российской и американской морской пехоты во время первых совместных российско-американских учений по ликвидации последствий стихийных бедствий "Cooperation from the Sea".
Тогда по сценарию произошло землетрясение в Хасанском районе Приморья и российские морпехи совместно с американцами организовывали эвакуацию из района бедствия. Через год аналогичный сценарий отрабатывали на Гавайях, последние учения "Cooperation from the Sea" прошли в 1998 году.
Тогда по сценарию произошло землетрясение в Хасанском районе Приморья и российские морпехи совместно с американцами организовывали эвакуацию из района бедствия. Через год аналогичный сценарий отрабатывали на Гавайях, последние учения "Cooperation from the Sea" прошли в 1998 году.
35.
Голкипер “Ливерпуля” Рэй Клеменс в матче против “Вест Хема” терпеливо ждет, пока собачка выражает свое мнение о его игре, Англия, 1972 год
36.
Что только не придумывали в своих представлениях цирковые шоу для привлечения внимания посетителей. 1921 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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