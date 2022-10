30.

Российский большой десантный корабль БДК-11 (с 2006г. "Пересвет") и бронетехника российской и американской морской пехоты во время первых совместных российско-американских учений по ликвидации последствий стихийных бедствий "Cooperation from the Sea".



Тогда по сценарию произошло землетрясение в Хасанском районе Приморья и российские морпехи совместно с американцами организовывали эвакуацию из района бедствия. Через год аналогичный сценарий отрабатывали на Гавайях, последние учения "Cooperation from the Sea" прошли в 1998 году.