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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
27 октября 2022 21:42
Метки: история   ретро   фото   
419
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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5k
sedoisever 3 часа назад
Ну, Коломбо заслуживает большего, чем называться просто "партнёром" Арнольда...
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12k
Pochiniks 10 минут назад
Это не банька "по чёрному". Это жена залечивает травами раны на спине мужа, оставленные розгами или батогами.
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60
Muzzy 15 минут назад
16. Колонел это не фамилия или имя, а звание -полковник. И если википедия не врет то это почетное звание штата Кентуки.
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4k
Белый Час назад
Песдобол ты Димон, на "уморно.ру" нет такой подборки. Ёгнул ты эти фото с ЯПа https://www.yaplakal.com/forum2/topic2522400.htmlhttps://www.yaplakal.com/forum2/topic2522400.html
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Димон

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