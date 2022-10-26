Стас Намин, Александр Абдулов и Ричард Гир в Москве, в клубе «Пилот», 1995 год
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Зрители на матче донецкого Шахтера, 1930-е
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Первая передача "Русского лото"... Истинно русский богатырь Миша Борисов. 1994-й год .
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Реконструкция Бородинского сражения 1812 года, Бородино, 1991 год; фото В. Златомрежев
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ВАЗ-2108 на выставке ВДНХ в 1984 году.
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Покупка нового телевизора, 1980 год
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Певица Натали на съёмках клипа «Черепашка», Россия, 2000 го
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Женщины - военврачи и санинструкторы 22-й гвардейской стрелковой дивизии после конференции в д. Замушки близ г. Ржева. Июнь 1943 год
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Дорожные работы на улице Восстания. ~1949 год
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Полет дирижабля «Победа» в День авиации над Центральным аэродромом в Тушине, 1946 год
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Ессентуки, Ставропольский край, 1960 год
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Аркадий Хренов, Сергей Денисов, Григорий Кулик, Михаил Калинин, Семен Тимошенко, Кирилл Мерецков в Кремле после награждения и присвоении им Звания Героя Советского Союза. 21 марта 1940 год
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Алексей Маресьев с женой Галиной и сыном Виктором
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ГАЗ- 51. Автолавка
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"Я не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо"...1970-е годы
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25 сентября 1971 года в присутствии оставшихся в живых ветеранов в г. Бресте открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Создан по проекту группы авторов во главе с народным художником СССР скульптором А.П. Кибальниковым.
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Строительство БКЗ "Октябрьский". ~1966 год
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Трижды Герой Советского Союза майор И.Н. Кожедуб на стадионе «Динамо» в Москве, 1946 год
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Летчик Александр Покрышкин в гостях у пионеров, 1946 год
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Строительство аэропорта в Пулково. 1971 год
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Ирина Алферова и Роберт Де Ниро на набережной Москвы–реки, 1983 год. Фото Виталия Арутюнова /РИА Новости
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Последователи учения П.К. Иванова на его родине - хуторе Верхне-Кундрюченском
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Комплексно-механизированный цех сборки приемников «Урал-авто» на Сарапульском радиозаводе. 1973 год
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Певец Лев Лещенко дома. 1980 год
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Дизайн–бюро Рижского вагоностроительного завода, 1983 год, Рига
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Похороны Сергея Кирова. 6 декабря 1934 год
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Зарядка воды в линзе телевизора на показ хорошего фильма
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Элтон Джон на футбольном матче высшей лиги СССР, Москва, 2 мая 1979 годa
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На приёме у участкового детского врача, 1982 год, Иваново
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Военнослужащие 234-ой Ярославской стрелковой дивизии: разведчица Софья Аверичева, военный переводчик дивизии майор Минна Малая и санинструктор роты, медсестра Анна Тюканова
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Мохаммед Али во время совершения намаза в мечети в Самарканде, Узбекистан, СССР, 1978 год
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Фоторепортер на съемке ледохода на Москве-реке, 1927 год
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Белые флаги – «сдаемся на милость победителей». Берлин, первые дни мая 1945 год
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Доставка почты на аэросанях, Хабаровский край, 1983 год
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Спецотряд войск МВД по ликвидации бандеровского бандподполья, Западная Украина
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Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС на крыше четвертого энергоблока, СССР, 1986 год
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Крестовские водонапорные башни, Москва, 1900–1910 гг. Снесены в 1939 году
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На Волге под Ярославлем. 1894 год
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Советские солдаты во время обороны Сталинграда (1942-1943 гг.)
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