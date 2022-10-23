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Интересные снимки актрис советского кино

Интересные снимки актрис советского кино

Автор:
23 октября 2022 22:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актрисы   история   кино   люди   страна   фотографии   
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Все мы знаем этих актрис времен СССР, но далеко не все видели эти фотографии с ними.
Вашему вниманию представляю очередную подборку редких фотоснимков с очаровательными советскими актрисами
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актрисы   история   кино   люди   страна   фотографии   
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