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Все мы знаем этих актрис времен СССР, но далеко не все видели эти фотографии с ними.
Вашему вниманию представляю очередную подборку редких фотоснимков с очаровательными советскими актрисами
Приятного просмотра!
Вашему вниманию представляю очередную подборку редких фотоснимков с очаровательными советскими актрисами
Приятного просмотра!
1.
Светлана Немоляева и Татьяна Доронина в сцене из спектакля «Она в отсутствии любви и смерти», 1981 год
Фото А. Макарова / РИА Новости
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5.
Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками киноэпопеи «Война и мир», 1960-е годы
Фото А. Князева
10.
Юлия Борисова на заводе «Динамо», 1960-е годы
Фото: ОАО «Газета Известия» (С. Смирнов)
Юлия Борисова - талантливая и обаятельная актриса, звезда фильмов «Идиот» и «Посол Советского Союза», которая уже много лет является примой Театра им. Вахтангова.
В этом году актрисе исполнилось 97 лет!
Юлия Борисова - талантливая и обаятельная актриса, звезда фильмов «Идиот» и «Посол Советского Союза», которая уже много лет является примой Театра им. Вахтангова.
В этом году актрисе исполнилось 97 лет!
13.
Екатерина Маркова и Ирина Короткова в период студенчества в театральном училище имени Б. В. Щукина, 1965 год
21.
Жанна Болотова и ее подруга Т. Кандыбина разбирают письма, присланные кинозрителями, 1958 год
Фото В. Малышева / РИА Новости
Источник:
АНТИФИШКИ
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