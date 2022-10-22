Фотографии советского детства

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Просто душевные и светлые фотографии советских детей.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР дети история фотографии
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Мои друзья были живы, а родители полны сил и молоды.....