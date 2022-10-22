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Фотографии советского детства

Фотографии советского детства

Автор:
22 октября 2022 20:18
Метки: СССР   дети   история   фотографии   
377
30
Просто душевные и светлые фотографии советских детей.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   дети   история   фотографии   
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1  комментарий
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21k
sssss3 3 часа назад
Чёрт возьми, я там был счастлив...
Мои друзья были живы, а родители полны сил и молоды.....
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