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От улыПки лопнула щека

От улыПки лопнула щека

Автор:
19 октября 2022 06:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   картинки   мемы.   
4123
26

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Метки: Юмор   картинки   мемы.   
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11  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
На что моя подруга сказала: "Можно подумать каждый самурай, своей катане командир!".
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7k
Maximvs 13 минут назад
За улыбку не дают п;зды.
Только если Вы живете не в России.
Незнакомцу улыбнешься ты
И начнется долгожданное насилье.

И тогда наверняка
Вы намнете им бока
В ход пойдут ножи, кастеты и бутылки...
С голубого ручейка начинается река.
Ну а драка начинается с улыбки.
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41k
Aleksandr 51 минуту назад
Подскажите пожалуйста-это польская кухня или шведская?
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4k
Frank Borman 54 минуты назад
1. Хрустиков по осени считают.
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6k
Мотыль ВС 56 минут назад
Юмор для 12-летних.
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1k
Тупняк 56 минут назад
Комментарий к фото
ob - oheret broneboynie
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