От улыПки лопнула щека

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Прикольные картинки из сетей
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АНТИФИШКИ
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Только если Вы живете не в России.
Незнакомцу улыбнешься ты
И начнется долгожданное насилье.
И тогда наверняка
Вы намнете им бока
В ход пойдут ножи, кастеты и бутылки...
С голубого ручейка начинается река.
Ну а драка начинается с улыбки.