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Первые вакцины: как это было

Первые вакцины: как это было

Автор:
18 октября 2022 22:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Вакцинация   Прошлое   врачи   история   медицина   наука   
168
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Вакцинация людей против бешенства и оспы в корне изменили отношение людей к трагической фатальности инфекционных заболеваний. Оспа, которая в отличие от холеры и чумы, которые происходили "сезонно", была постоянно.
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Источник:

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Метки: Вакцинация   Прошлое   врачи   история   медицина   наука   
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4  комментария
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19k
Corvus Corax 10 часов назад
"От оспы пытались защититься ещё в древних Индии и Китае. Здоровому человеку делали небольшой надрез на коже и втирали туда или вдували в нос высушенные и растёртые оспенные корочки больного"
После таких «прививок» многие люди заболевали, распространяя тяжелейшее эпидемическое заболевание. Другие действительно переносили оспу в легкой форме и такой ценой приобретали невосприимчивость. Все зависело от степени потери возбудителем оспы своей болезнетворности в высушенной корочке.

Уже давно было известно, что у человека, выжившего после этого заболевания, вырабатывался иммунитет, и он уже вторично не заболеет. На востоке это наблюдение привело к практике прививок здоровым людям тканей, взятых у человека, перенёсшего слабую форму оспы. Это делалось в надежде, что привитый таким образом человек сам заболеет лишь легкой формой оспы и после выздоровления обретет иммунитет.

Эта практика была принесена в Англию в начале восемнадцатого века леди Мэри Уортли Монтегю и стала там обычной процедурой за много лет до Дженнера. Самому Дженнеру привили оспу в восьмилетнем возрасте. (с)
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sedoisever 11 часов назад
Нет, ну антипрививочников XIX века я могу понять. Но вот как они дожили до наших дней...?
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