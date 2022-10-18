Первые вакцины: как это было

Вариоляция тут же стала очень модной у дворянства. Правительство стало посылать в разные уголки страны врачей, а через год тем родителям, что не помешали привитию своих детей, выдавали серебряный рубль. Массовую кампанию продолжил и Александр I: при нём были учреждены особенные Оспенные комитеты, которые должны были организовывать вакцинацию и пропагандировать её среди населения.

Народ власти не верил и правительство стало креативить, организовав агитационную кампанию - по стране стали распространять лубки с маленькими стихами или зарифмованными лозунгами, с портретами довольных молодых людей.

"Как видишь, чист лицом, кровь с молоком, здоров - мне оспа привита безвредная с коров!"

Такую просветительскую деятельность правительство доверило вести духовенству. Священнослужители обязаны были склонять прихожан к вакцинации, а священников, что называли её "неслыханным фармазонством" довольно быстро и сурово ставили на место.

Но народ всё равно сопротивлялся, причём довольно дико - известны случаи, когда матери ножом выскабливали у детей прививки.