Первые вакцины: как это было

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Вакцинация людей против бешенства и оспы в корне изменили отношение людей к трагической фатальности инфекционных заболеваний. Оспа, которая в отличие от холеры и чумы, которые происходили "сезонно", была постоянно.
От оспы пытались защититься ещё в древних Индии и Китае. Здоровому человеку делали небольшой надрез на коже и втирали туда или вдували в нос высушенные и растёртые оспенные корочки больного. В начале 18 века идею вариоляции привезла в Англию из Турции леди Монтюгю, жена британского посланника. Новый метод оказался очень и очень востребованным.
Каждый год от оспы умирали тысячи людей, а те, кто мог выжить были страшно изуродованы шрамами. Гладкая кожа вообще в те времена считалась редкостью и в той же Франции, к примеру, когда полиция объявляла в розыск кого-то, то могли указать в качестве приметы могли указать "знаков оспы не имеет".
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Первую вариоляцию сделали шестерым заключённым Ньюгейтской тюрьмы, которым пообещали амнистию и приютским детям. Вот эти заведения в будущем и станут главными площадками для испытания вакцин. Жестокий эксперимент? Пожалуй. Но они помогли спасти тысячи человеческих жизней.
Убедившись, что никто из тех, кто прошёл вариоляцию, не заболел и не скончался из-за процедуры, на это решились и члены английской королевской семьи, вместе со своими придворными. Постепенно вариоляция стала распространяться по Европе и оказалась в Америке, где её поддержали главы страны.
Убедившись, что никто из тех, кто прошёл вариоляцию, не заболел и не скончался из-за процедуры, на это решились и члены английской королевской семьи, вместе со своими придворными. Постепенно вариоляция стала распространяться по Европе и оказалась в Америке, где её поддержали главы страны.
Однако, при передаче "из рук в руки" могли переноситься и остальные заболевания, где требовалось иное решение проблемы. Его нашёл английский врач Эдвард Дженнер, который в 1796 году сделал прививку от вируса коровьей оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу. Врача немедленно раскритиковали: недоверие к медицине и науке. Вакцину даже объявили "нехристианской", так как произошла от коров. Распространяли слухи, что в вакцине Дженнера содержится "яд гадюки, кровь, внутренности и экскременты летучих мышей, жаб и слепых щенят". Ну только крови невинно убиенных младенцев не хватило. Прививки объявили вызовом Божьей воле, а учреждения, где ставили прививки от оспы революционными и еретическими.
Самое мощное движение антипрививочников возникло в Англии. Именно там, в 1853 году, издали закон об обязательной вакцинации новорожденных против оспы, а тех родителей, что отказывались, штрафовали на 20 шиллингов. Противники вакцинации объединились в организации, которые множились с каждым днём. Самая крупная акция состоялась в 1885 году в Лестере, где прошёл марш, что объединил больше ста тысяч демонстрантов, которые несли детские гробы, плакаты и чучела Дженнера. Такое мощное противостояние привело к отмене штрафа и в законодательстве появилась пометка, что если родителям "не велит совесть", то можно не вакцинировать детей. Интересно, что продолжением такой пометки стало возникновение термина "отказ от военной службы по соображениям совести".
А вот военачальники, смотревшие дальше своего носа, сразу оценили положительный эффект от прививок. В 1805 году Наполеон приказал вакцинировать всю армию, а вот менее прозорливые теряли солдат. Во время Франко-прусской войны 1870 года французская армия была не вакцинирована против оспы и 23 400 солдат скончались от этой болезни. А вот в прусской армии, которая поставила вакцину, умерло всего 278 человек.
В Англии антипрививочное движение перешло в США, где давно происходили стихийные протесты и даже покушения на врачей. Во второй половине 19 века, во многом благодаря успешности кампаний антипрививочников, в мире снова возросло количество заболеваний оспой.
В Англии антипрививочное движение перешло в США, где давно происходили стихийные протесты и даже покушения на врачей. Во второй половине 19 века, во многом благодаря успешности кампаний антипрививочников, в мире снова возросло количество заболеваний оспой.
В России серьёзное изменение в борьбе с оспой случился при Екатерине II. Она очень боялась заразиться и как только взошла на престол, то первым делом издала указ об учреждении особых домов, включая и "оспяные", для тех, кто болен "опасными и прилипчивыми болезнями". Но этого оказалось недостаточно. В народе судачили, что "у многих англичан, коим учинено оспенное привитие, выросли коровьи рога".
Тогда Екатерина решила убедить подданных подав собственный пример и сделав вариоляцию. Для этого вызвали известного врача Томаса Димсдейла, который ночью 12 октября 1768 года сделал императрице прививку. А после её полного выздоровления и 14-летнему князю Павлу Петровичу. То, что случилось можно назвать огромной пиар-компанией. Столица была вся в огнях фонарей, звонили колокола и говорились торжественные речи.
Тогда Екатерина решила убедить подданных подав собственный пример и сделав вариоляцию. Для этого вызвали известного врача Томаса Димсдейла, который ночью 12 октября 1768 года сделал императрице прививку. А после её полного выздоровления и 14-летнему князю Павлу Петровичу. То, что случилось можно назвать огромной пиар-компанией. Столица была вся в огнях фонарей, звонили колокола и говорились торжественные речи.
Вариоляция тут же стала очень модной у дворянства. Правительство стало посылать в разные уголки страны врачей, а через год тем родителям, что не помешали привитию своих детей, выдавали серебряный рубль. Массовую кампанию продолжил и Александр I: при нём были учреждены особенные Оспенные комитеты, которые должны были организовывать вакцинацию и пропагандировать её среди населения.
Народ власти не верил и правительство стало креативить, организовав агитационную кампанию - по стране стали распространять лубки с маленькими стихами или зарифмованными лозунгами, с портретами довольных молодых людей.
"Как видишь, чист лицом, кровь с молоком, здоров - мне оспа привита безвредная с коров!"
Такую просветительскую деятельность правительство доверило вести духовенству. Священнослужители обязаны были склонять прихожан к вакцинации, а священников, что называли её "неслыханным фармазонством" довольно быстро и сурово ставили на место.
Но народ всё равно сопротивлялся, причём довольно дико - известны случаи, когда матери ножом выскабливали у детей прививки.
Народ власти не верил и правительство стало креативить, организовав агитационную кампанию - по стране стали распространять лубки с маленькими стихами или зарифмованными лозунгами, с портретами довольных молодых людей.
"Как видишь, чист лицом, кровь с молоком, здоров - мне оспа привита безвредная с коров!"
Такую просветительскую деятельность правительство доверило вести духовенству. Священнослужители обязаны были склонять прихожан к вакцинации, а священников, что называли её "неслыханным фармазонством" довольно быстро и сурово ставили на место.
Но народ всё равно сопротивлялся, причём довольно дико - известны случаи, когда матери ножом выскабливали у детей прививки.
Во времена правления Николая I учредили серебряные и золотые медали, которые отличались в деле привития натуральной оспы, а во второй половине 19 века к популяризации вакцинации присоединилось и земство. Земские врачи проявляли небывалую самоотверженность в борьбе с эпидемиями, а около 60% из них умирали, заразившись от больных.
Многие медики погибали от насилия. Например, во время одного из холерных бунтов выкинули из окна двоюродного дедушку Ленина, доктора Дмитрия Бланка. Доктор погиб.
Многие медики погибали от насилия. Например, во время одного из холерных бунтов выкинули из окна двоюродного дедушку Ленина, доктора Дмитрия Бланка. Доктор погиб.
В 19 веке вакцинация против оспы стала обязательна во всей Европе. В России это сделать не удалось. Этому препятствовала огромная территория с плохо развитой медицинской транспортной инфраструктурой, низкий уровень медицинского персонала, которого часто даже просто не хватало, злоупотребления чиновников и множество других проблем. К 1910 году обязательную вакцинацию против оспы проходили только дети, которые поступали учиться, железнодорожные ссыльные, новобранцы, ссыльные. А первое в истории нашей страны решение о всеобщей вакцинации было принято 10 апреля 1919 года. Тех, кто уклонялся лишали заработной платы, продовольственных карточек, отказывали в прописке и прочие ущемления. Сведения о вакцинации вносили в трудовую книжку.
Глобальная ликвидация оспы была достигнута после выявления в Сомали 26 октября 1977 года последнего случая заражения в естественных условиях.
А само слово "вакцина" (от латинского vacca - "корова") ввёл Луи Пастер, таким образом увековечив память Дженнера. Но если Дженнера просто критиковали, то Пастер пережил настоящую травлю.
В 1885 году он, на основе мозга заражённых кроликов, создал вакцину против бешенства. Вот казалось бы... научное сообщество должно было ликовать, но нет. Прививка вводилась уже после заражения, в ней находился слабый, но живой возбудитель бешенства, что шло вразрез с уже существующими представлениями о вакцинации.
А само слово "вакцина" (от латинского vacca - "корова") ввёл Луи Пастер, таким образом увековечив память Дженнера. Но если Дженнера просто критиковали, то Пастер пережил настоящую травлю.
В 1885 году он, на основе мозга заражённых кроликов, создал вакцину против бешенства. Вот казалось бы... научное сообщество должно было ликовать, но нет. Прививка вводилась уже после заражения, в ней находился слабый, но живой возбудитель бешенства, что шло вразрез с уже существующими представлениями о вакцинации.
За один год в лаборатории Пастера прошли профилактическое лечение 1638 человек, которых покусали бешеные животные. Не удалось спасти лишь 15 человек и Пастер тщетно пытался им донести, что они обратились слишком поздно.
В январе 1887 года на заседании французской Академии медицины Луи Пастера обвинили в том, что он своей вакциной убивает людей. Учёного клеймили отравителем и шарлатаном, а его лабораторию гнездом заразы. Прокурор поднял вопрос о немедленной остановке проведения прививок, которые тогда уже велись по всему миру. Только в России, при помощи Пастера и его коллег были открыты семь станций.
В январе 1887 года на заседании французской Академии медицины Луи Пастера обвинили в том, что он своей вакциной убивает людей. Учёного клеймили отравителем и шарлатаном, а его лабораторию гнездом заразы. Прокурор поднял вопрос о немедленной остановке проведения прививок, которые тогда уже велись по всему миру. Только в России, при помощи Пастера и его коллег были открыты семь станций.
13 июля 1886 года состоялось открытие пастеровской станции в Петербурге. Постепенно из практического учреждения она превратилась в научную лабораторию, а в 1890 году при активном участии принца Ольденбургского она стала Императорским институтом экспериментальной медицины (ИИЭМ), а потом, на его базе, Академия медицинских наук СССР. Вслед за бешенством появились вакцины против холеры, столбняка, брюшного тифа. Борьба с эпидемиями продолжалась и у каждой вакцины была своя особенная история.
Источник:
АНТИФИШКИ
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После таких «прививок» многие люди заболевали, распространяя тяжелейшее эпидемическое заболевание. Другие действительно переносили оспу в легкой форме и такой ценой приобретали невосприимчивость. Все зависело от степени потери возбудителем оспы своей болезнетворности в высушенной корочке.
Уже давно было известно, что у человека, выжившего после этого заболевания, вырабатывался иммунитет, и он уже вторично не заболеет. На востоке это наблюдение привело к практике прививок здоровым людям тканей, взятых у человека, перенёсшего слабую форму оспы. Это делалось в надежде, что привитый таким образом человек сам заболеет лишь легкой формой оспы и после выздоровления обретет иммунитет.
Эта практика была принесена в Англию в начале восемнадцатого века леди Мэри Уортли Монтегю и стала там обычной процедурой за много лет до Дженнера. Самому Дженнеру привили оспу в восьмилетнем возрасте. (с)
и люди такие же...