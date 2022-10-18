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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Папа сказал: "Не бойся! Они сами не хотят с тобой столкнуться. Просто едь по правилам."
Очень скоро машина стала продолжением тела.
Всяких "джигитов", у которых гудок есть, а поворотников нету - спокойно пропускаю. Их столбы и канавы заждались.
Проскочивших вперёд меня на парковочное место - благословляю. После ливня их авто стоит в глубоченной луже.
Даже того типа, который встал на мою частную парковку - прощаю. Над нею воронье гнездо. Машину за один день всю загадили. И на мужика стаей напали.
Я свою паркую на общественной. Вот улетят - я ветки подрежу. Пусть за забор гадят.