FISHKINET
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно... Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Израильский телеканал INN выпустил ролик про Украину и Евросоюз Израильский телеканал INN выпустил ролик про Украину и Евросоюз Логика, ты это, давай, до свидания Логика, ты это, давай, до свидания Белорусы показали мастер-класс по пропуску «скорой» на узких улицах с односторонним движением Белорусы показали мастер-класс по пропуску «скорой» на узких... Китаец поймал цыганку-карманницу Китаец поймал цыганку-карманницу ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду... Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом "Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо в машине "Она орёт, я ору": в Москве таксист принял роды у пассажирки прямо... Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из хрущёвок Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из... Смерть, девушка и пирожки с вишнями Смерть, девушка и пирожки с вишнями Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Трогательный подарок отцу Трогательный подарок отцу 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это... 10 фактов про мультфильм "Ежик в тумане" 10 фактов про мультфильм "Ежик в тумане" Пёс и кот на беговой дорожке Пёс и кот на беговой дорожке Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда? Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда? Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии Почему шотландцы так хотят отделиться от Англии
Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
17 октября 2022 22:08
Метки: история   ретро   фото   
703
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Это не дом Павлова, а мельница Гердгарда. Типичная ошибка тех, кто не был в Сталинграде. Извините, в Волгограде.

Вот современный дом сержанта Павлова. Вид с Востока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
485
Миха 47 минут назад
Монику, даже чайник на голове не испортит!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Антон 58 минут назад
Пятница тогда в фильме была неотразима.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
babuby Час назад
Про женщину-силача - фуфло какое-то. Для перетягивания каната на ровной поверхности, помимо силы нужна и большая масса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Погулять вышел Час назад
Не вижу салтыкову - ставлю плюс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Гур 2 часа назад
Вижу Монику ставлю лайк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4291550



Другие посты автора
Популярное
Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин
Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин
Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
Набирающие популярность
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Прикол#в мире#автомобили#Приколы#авто аварии#красота#забавно
#Юмор#история#картинки#интересное#подборка#дети#ретро#автомир#роль#истории
#факты#животные#фотографии#кино#аварии#дтп#СССР#природа#девушки#неожиданно
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах ДТП более чем вековой давности: какими они были? ДТП более чем вековой давности: какими они были? Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни

На что жалуетесь?

Вернуться