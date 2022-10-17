7.

Призовой фонд матча составлял $1,1 млн, из которых 700 000 получал победитель, а 400 000 проигравший.



На пресс-конференции после третьей партии Каспаров выступил с резкой критикой корпорации IBM. Он заявил, что не понимает принцип выбора машиной некоторых ходов во второй партии, высказал сомнение в том, что эти ходы могли быть сделаны машиной, и потребовал объяснить, почему машина приняла те или иные решения.



Окончательный счёт матча — 3½ : 2½ в пользу Deep Blue.