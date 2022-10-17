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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Стэнли Кубрик снимает зеркальное селфи со своей дочерью, а Джек Николсон думает, что это его фотографируют. На съемках фильма «Сияние», 1980 год
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5.
Для рекламы, студия Universal Studios наняла медсестер и машину скорой помощи, чтобы они дежурили возле кинотеатра, показывающего фильм "Франкенштейн", 1931 год
6.
Инсталляция, устроенная в честь выпуска миллионного "Фольксвагена" заводом в Вольфсбурге, 1955 год
7.
Гарри Каспаров против суперкомпьютера Deep Blue от IBM. Нью-Йорк, 1997 год
Призовой фонд матча составлял $1,1 млн, из которых 700 000 получал победитель, а 400 000 проигравший.
На пресс-конференции после третьей партии Каспаров выступил с резкой критикой корпорации IBM. Он заявил, что не понимает принцип выбора машиной некоторых ходов во второй партии, высказал сомнение в том, что эти ходы могли быть сделаны машиной, и потребовал объяснить, почему машина приняла те или иные решения.
Окончательный счёт матча — 3½ : 2½ в пользу Deep Blue.
На пресс-конференции после третьей партии Каспаров выступил с резкой критикой корпорации IBM. Он заявил, что не понимает принцип выбора машиной некоторых ходов во второй партии, высказал сомнение в том, что эти ходы могли быть сделаны машиной, и потребовал объяснить, почему машина приняла те или иные решения.
Окончательный счёт матча — 3½ : 2½ в пользу Deep Blue.
8.
Мотоцикл LA JUNELLA. Использовался в качестве такси и имел помимо водительского кресла целых два пассажирских . Марсово поле. Париж. Франция. 1922 год
13.
Разгрузка парома-ледокола «Байкал» – вывод из него паровозом груженых вагонов. Иркутская губерния. Российская империя. 1 сентября 1903 года
16.
На приморском бульваре в Сочи (как и в других курортных местах) народ играл в шахматы и шашки, 1981 год
19.
Немецкий священник обращается к немецким солдатам и украинцам, 1941 год
В толпе стоят так называемые "хиви", добровольцы, сотрудничающие с немецкой администраций (они и переводят речь священника с немецкого)
23.
Пилот Дик Ульм испытывает надувной резиновый самолет с двигателем мощностью 40 л.с. США, 1956 год
24.
Борцы Мария Бир и Джули Франк выполняют «скручивающий захват» во время борьбы за титул чемпиона Европы по женской борьбе. 1901 год
31.
Кларк Гейбл и Вивьен Ли играют в китайские шашки между съемками сцен фильма "Унесенные ветром", 1939 год
33.
Мужчина просит у Дональда Трампа автограф на 20-долларовой купюре. США, штат Нью-Йорк. 11 апреля 1997 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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