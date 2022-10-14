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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Ласточек пугает -#уй, -#уй, -#уй! (С) Ногу свело.
Некоторым людям вообще нельзя давать машину. 18-ти летний водитель выскочил на встречку и попал под тягач с цистерной. Цистерна чудом не загорелась, но девятку превратила в палёный фарш вместе с водителем. Пару дней назад у меня в городе произошло.
Серебристого металла.
Много стало в наши дни
Неопознанной х#йни.