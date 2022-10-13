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Как жили обычные люди в СССР

Как жили обычные люди в СССР

Автор:
13 октября 2022 21:41
Метки: СССР   история   люди   страна   фото   
571
23
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фото   
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25  комментариев
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538
Папай 8 часов назад
какой то винегрет надерганный как попало. Ни подписи к фото.
Автор, ты решил лайков, по легкому срубить на этой теме?
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1k
Виктор Глущенко 5 часов назад
Под Депе Шмот косят .
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646
JK 7 часов назад
Я эту картинку т за последний месяц вижу в десятый или двадцатый раз. Только это не типичный СССР, а очень и очень поздний. Где-то 89-91 год. Если бы я в начале-середине 80-х, не говоря уж про раньше, одел джинсы в паре с пионерским галстуком, то меня бы самого на кое-что натянули.

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4k
Suvar_ 7 часов назад
Саманта Смит ну совсем не гражданка СССР.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смит,_Самантаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Смит,_Саманта
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3k
Трям 8 часов назад
Давай теперь про "необычных" пили!
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16k
Дядюшка Ау 8 часов назад
Автор, было бы намного интереснее публиковать реальные личные фото тех времен, а не постановочные для журналов.
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500
Renats Railis 8 часов назад
СССР - это моя единственная Родина! Привет из Латвии!
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