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Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор, ты решил лайков, по легкому срубить на этой теме?
Джинсы... Помимо упомянутых мною техас, были болгарские, или Avis индийский. Так что ничего из ряда вон.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смит,_Самантаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Смит,_Саманта
Думаю, прежде чем сказать вы даже не в курсе, что все фото того времени постановычные...
Личные фото, дороговаты были однако, все одевались в приличные костюмы и тд...
Ещё разок, свои фото выложите и каких годов они окажутся!
Ночи Вам спокойной.
Личных не постановочных фото не будет...
Так я и ожидал!