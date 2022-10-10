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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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АНТИФИШКИ
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"Нэ скажю, смешиться станэшь "
"???"
"Джамшут"
1. Где связь между фисташками и продажной женщиной?
2.причем тут штангенциркуль и очко туалета? Нахер он в строительстве и почему без него не рассчитать диаметр очка?
Типа жопу им измерять? Смешно. Очень
А если серьезно, тут, конечно переборщили кое-где.
1. 1 кг фисташек = 1 час
2. Чтобы подобрать ободок