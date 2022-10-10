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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
10 октября 2022 23:08
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3589
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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1k
Александр Потёмкин 10 часов назад
Было дело, в 00-х, ловлю ночью тачку, езды минут 30... За рулём азиат, минут 10 объяснял ему, куда ехать... А в то время популярен был сериал "Наша Раша"... Потом уже, как доехали, спрашиваю:"зовут то тебя как?"
"Нэ скажю, смешиться станэшь "
"???"
"Джамшут"

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3k
Nigilist 14 минут назад
Похоже, они действительно о чем-то знали ...
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906
S__D 5 часов назад
Комментарий к фото
Бери пример с великих
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
906
7k
Константин Безумов 10 часов назад
Тупость какая-то а не подборка
1. Где связь между фисташками и продажной женщиной?
2.причем тут штангенциркуль и очко туалета? Нахер он в строительстве и почему без него не рассчитать диаметр очка?

Типа жопу им измерять? Смешно. Очень
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