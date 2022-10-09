Анадырь с высоты

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С высоты птичьего полета открывается картина, которую трудно себе даже представить стоя на земле. Предлагаю вам посмотреть на
город Анадырь с воздуха.
Автор фотографий Сергей Доля.
Город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Является также административным центром Анадырского района, но в состав района не входит.
Самый восточный город России.
Дата основания июль 1889 г.
Население 15 079 чел. (2022 г.)
город Анадырь с воздуха.
Автор фотографий Сергей Доля.
Город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Является также административным центром Анадырского района, но в состав района не входит.
Самый восточный город России.
Дата основания июль 1889 г.
Население 15 079 чел. (2022 г.)
1.
Алексей Венгин – директор компании «Profi.Travel» рассказал о своём путешествии на Чукотку и поделился впечатлениями о местной инфраструктуре.
Особенности, которые заметил по приезде в город Алексей:
Неплохой и современный аэропорт, есть «рукава» и хороший кофе
На выходе из аэропорта — паспортный контроль. Регион носит статус приграничной зоны, россияне проходят без проблем, а иностранцам нужно заранее получать разрешение
Здесь самый необычный трансфер в город, ведь аэропорт на одном берегу залива, а город — на другом. Летом здесь паромная переправа. Стоимость такси — 3500 в одну сторону.
В заливе плавают белухи и нерпы, их чёрные и белые спинки десятками видно с борта парома.
«Хорошие дороги и тротуары, немножко современного благоустройства, крепкие и яркие дома, муралы на торцах. Неплохие больницы, школы, детские сады. Есть ТЦ, несколько кафе, аптеки, салоны сотовой связи, рынок, кинотеатр, ледовая арена и бассейн. Еще пара гостиниц.
Как туристическая точка город Анадырь — перевалочный. Приехал турист, погулял полдня по городу, сходил в местный краеведческий музей и умотал в дикую природу. Среди местных жителей есть и старики, и молодежь. Старикам неплохо, а молодёжь ждёт хороший интернет. Говорят, с Камчатки уже тянут подводную оптику».Алексей Венгин.
Особенности, которые заметил по приезде в город Алексей:
Неплохой и современный аэропорт, есть «рукава» и хороший кофе
На выходе из аэропорта — паспортный контроль. Регион носит статус приграничной зоны, россияне проходят без проблем, а иностранцам нужно заранее получать разрешение
Здесь самый необычный трансфер в город, ведь аэропорт на одном берегу залива, а город — на другом. Летом здесь паромная переправа. Стоимость такси — 3500 в одну сторону.
В заливе плавают белухи и нерпы, их чёрные и белые спинки десятками видно с борта парома.
«Хорошие дороги и тротуары, немножко современного благоустройства, крепкие и яркие дома, муралы на торцах. Неплохие больницы, школы, детские сады. Есть ТЦ, несколько кафе, аптеки, салоны сотовой связи, рынок, кинотеатр, ледовая арена и бассейн. Еще пара гостиниц.
Как туристическая точка город Анадырь — перевалочный. Приехал турист, погулял полдня по городу, сходил в местный краеведческий музей и умотал в дикую природу. Среди местных жителей есть и старики, и молодежь. Старикам неплохо, а молодёжь ждёт хороший интернет. Говорят, с Камчатки уже тянут подводную оптику».Алексей Венгин.
2.
Мурал, Анадырь. Фото: Алексей Венгин.
Чукотские Муралы.
Многие путешественники называют Анадырь одним из самых ярких городов России. И правда: большинство домов в городе – цветные, с яркими настенными рисунками, которые называют «муралами».
Чукотские Муралы.
Многие путешественники называют Анадырь одним из самых ярких городов России. И правда: большинство домов в городе – цветные, с яркими настенными рисунками, которые называют «муралами».
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3.
Мурал, Анадырь. Фото: Алексей Венгин.
Муралы (в переводе с латинского «стена») – вид монументальной живописи, изображение в крупном формате, которое художник наносит на стену жилого здания или технического строения.
Рисунки и граффити располагаются на зданиях во многих городах России, но именно в Арктике это не просто вид городского искусства, а способ сделать серую часть года ярче.
В начале августа 2022 года во время Международного фестиваля «Берингов пролив» здесь проводился конкурс «Мурал-арт 2022», в котором принимали участие города Российской Арктики.
Мурал в Анадыре занял на конкурсе третье место. Расположен он по адресу ул. Отке, 35.
Муралы (в переводе с латинского «стена») – вид монументальной живописи, изображение в крупном формате, которое художник наносит на стену жилого здания или технического строения.
Рисунки и граффити располагаются на зданиях во многих городах России, но именно в Арктике это не просто вид городского искусства, а способ сделать серую часть года ярче.
В начале августа 2022 года во время Международного фестиваля «Берингов пролив» здесь проводился конкурс «Мурал-арт 2022», в котором принимали участие города Российской Арктики.
Мурал в Анадыре занял на конкурсе третье место. Расположен он по адресу ул. Отке, 35.
Источник:
АНТИФИШКИ
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