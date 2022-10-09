Анадырь с высоты

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Алексей Венгин – директор компании «Profi.Travel» рассказал о своём путешествии на Чукотку и поделился впечатлениями о местной инфраструктуре.



Особенности, которые заметил по приезде в город Алексей:



Неплохой и современный аэропорт, есть «рукава» и хороший кофе

На выходе из аэропорта — паспортный контроль. Регион носит статус приграничной зоны, россияне проходят без проблем, а иностранцам нужно заранее получать разрешение

Здесь самый необычный трансфер в город, ведь аэропорт на одном берегу залива, а город — на другом. Летом здесь паромная переправа. Стоимость такси — 3500 в одну сторону.

В заливе плавают белухи и нерпы, их чёрные и белые спинки десятками видно с борта парома.

«Хорошие дороги и тротуары, немножко современного благоустройства, крепкие и яркие дома, муралы на торцах. Неплохие больницы, школы, детские сады. Есть ТЦ, несколько кафе, аптеки, салоны сотовой связи, рынок, кинотеатр, ледовая арена и бассейн. Еще пара гостиниц.

Как туристическая точка город Анадырь — перевалочный. Приехал турист, погулял полдня по городу, сходил в местный краеведческий музей и умотал в дикую природу. Среди местных жителей есть и старики, и молодежь. Старикам неплохо, а молодёжь ждёт хороший интернет. Говорят, с Камчатки уже тянут подводную оптику».Алексей Венгин.