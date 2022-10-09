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Анадырь с высоты

Анадырь с высоты

Автор:
09 октября 2022 22:04
Метки: Россия   анадырь   фото   чукотка   
372
28
С высоты птичьего полета открывается картина, которую трудно себе даже представить стоя на земле. Предлагаю вам посмотреть на
город Анадырь с воздуха.
Автор фотографий Сергей Доля.
Город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Является также административным центром Анадырского района, но в состав района не входит.
Самый восточный город России.
Дата основания июль 1889 г.
Население 15 079 чел. (2022 г.)
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Источник:

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6  комментариев
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6k
М С 3 часа назад
Рыбий глаз раздражает.
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14k
ss 2 часа назад
А ещё, хотелось бы рассказать анадырьцам, что уже изобрели не только радио и фотографию, но и "движущиеся картинки" - кино и видеозапись. И уж коль скоро вы научились пользоваться дроном, то вам просто необходимо сделать маленький шажок и снимать в видео формате. Вы просто удивитесь, на сколько ваше творчество станет динамичней и заиграет новыми красками!
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Ни одной пробки на дорогах
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28k
Владимир 3 часа назад
Однако красиво.
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