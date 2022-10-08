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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Сочинский криминальный авторитет Радик Ходжабекян (Хдо) и Леонид Якубович, 1990-е годы.
Немного о «Поле чудес»:
Как рассказывают продюсеры, стоявшие у истоков программы, в 1994 году конкуренты решили изгнать журналиста Влада Листьева с поста руководителя «ВиД» — компании, которая занималась производством передачи. Поэтому они похитили Леонида Якубовича, чтобы он подписал документы и отказался работать с Листьевым.
По словам журналиста Евгения Додолева, звезда «Поле чудес» просидел в плену три дня, но не выполнил условий злоумышленников и остался верен своему руководителю.
«Надо ему отдать должное — он проявил неожиданное мужество, не дрогнул и ничего не подписал», — рассказал журналист.
Немного о «Поле чудес»:
Как рассказывают продюсеры, стоявшие у истоков программы, в 1994 году конкуренты решили изгнать журналиста Влада Листьева с поста руководителя «ВиД» — компании, которая занималась производством передачи. Поэтому они похитили Леонида Якубовича, чтобы он подписал документы и отказался работать с Листьевым.
По словам журналиста Евгения Додолева, звезда «Поле чудес» просидел в плену три дня, но не выполнил условий злоумышленников и остался верен своему руководителю.
«Надо ему отдать должное — он проявил неожиданное мужество, не дрогнул и ничего не подписал», — рассказал журналист.
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5.
Модель в клубе «Титаник» на показе коллекции от Пако Рабанна. Москва, 1996 год.
Показ сопровождался пенной вечеринкой, одной из первых в Москве.
Показ сопровождался пенной вечеринкой, одной из первых в Москве.
6.
Группа «Дискотека Авария»
Из интервью 2000 года:
— Театр начинается с вешалки, дискотека- с ди-джейского пульта… С чего началась «Авария»?
— Не с ди-джейства, а с обыкновенного школьного ансамбля в Иваново, откуда мы родом. Потом в комсомольские времена мы ездили каждое лето в трудовые лагеря на картошку помогать сельскому хозяйству нашей страны. В перерывах между полевыми работами и поеданием собранного урожая мы давали первые концерты.
После этого было много интересного: мы играли на вечеринках в институте, занялись дискотекой, попали на местное радио, открыли свой ноной клуб «Авария», который и по сей день работает в Иваново. В результате вспомнили, что мы все-таки музыканты, и вовремя – за два года три выпущенных альбома – это не шуточки.
— А как исполнители относятся к вашим ремиксам на их песни?
— Бывают разные ситуации. Например, при сотрудничестве с «Блестящими» девушки с трудом шли на контакт, но когда они услышали то, что мы сделали, им понравилось, и ремикс вышел в свет. Бывали и случаи, когда в начале нас самих не все устраивало. Была интересная история с группой «Green Grey». Мы выступали вместе на концерте в Киеве, и «Green Grey» записали нам свои вокальные партии. При прослушивании мы обнаружили, что голосовые сэмплы намного отличались от того, что мы слышали в песне “MF”, к которой привыкли: «Green Grey» спел весело и даже немного хамовато. А впоследствии нам очень понравилось – получился «прикольный» ремикс.
— Кто из вас идеолог последней песни «Пей пиво!» и сколько было выпито перед тем, как вы ее записали?
— Было выпито несколько литров. «Пей пиво!» родилась за один день. В родном городе Иваново был праздник пива и нам предстояло вести дискотеку. Мы решили, что нужно дать какую-то фишечку про пиво, чтобы народ веселился. На скорую руку был нацарапан текстик и написана мелодия. Потом оказалось, что песня несколько долговечнее, чем мы ожидали.
— Поговаривают , что у «Дискотеки «Аварии» есть собственное пиратское прошлое…
— А мы этого и не скрываем. Наш композитор Леша Рыжов принимал участие в составлении пиратских сборников. Если бы мы не занимались этим, у нас не было бы такого чутья на хиты, которое помогло нам позднее при написании собственной музыки. Это была очень хорошая школа, многому нас научившая. Если бы мы пошли учиться в консерваторию, Леша никогда не написал бы песни «Пей пиво!». Все было бы гораздо скучнее: Леша стал бы дирижером симфонического оркестра…
Из интервью 2000 года:
— Театр начинается с вешалки, дискотека- с ди-джейского пульта… С чего началась «Авария»?
— Не с ди-джейства, а с обыкновенного школьного ансамбля в Иваново, откуда мы родом. Потом в комсомольские времена мы ездили каждое лето в трудовые лагеря на картошку помогать сельскому хозяйству нашей страны. В перерывах между полевыми работами и поеданием собранного урожая мы давали первые концерты.
После этого было много интересного: мы играли на вечеринках в институте, занялись дискотекой, попали на местное радио, открыли свой ноной клуб «Авария», который и по сей день работает в Иваново. В результате вспомнили, что мы все-таки музыканты, и вовремя – за два года три выпущенных альбома – это не шуточки.
— А как исполнители относятся к вашим ремиксам на их песни?
— Бывают разные ситуации. Например, при сотрудничестве с «Блестящими» девушки с трудом шли на контакт, но когда они услышали то, что мы сделали, им понравилось, и ремикс вышел в свет. Бывали и случаи, когда в начале нас самих не все устраивало. Была интересная история с группой «Green Grey». Мы выступали вместе на концерте в Киеве, и «Green Grey» записали нам свои вокальные партии. При прослушивании мы обнаружили, что голосовые сэмплы намного отличались от того, что мы слышали в песне “MF”, к которой привыкли: «Green Grey» спел весело и даже немного хамовато. А впоследствии нам очень понравилось – получился «прикольный» ремикс.
— Кто из вас идеолог последней песни «Пей пиво!» и сколько было выпито перед тем, как вы ее записали?
— Было выпито несколько литров. «Пей пиво!» родилась за один день. В родном городе Иваново был праздник пива и нам предстояло вести дискотеку. Мы решили, что нужно дать какую-то фишечку про пиво, чтобы народ веселился. На скорую руку был нацарапан текстик и написана мелодия. Потом оказалось, что песня несколько долговечнее, чем мы ожидали.
— Поговаривают , что у «Дискотеки «Аварии» есть собственное пиратское прошлое…
— А мы этого и не скрываем. Наш композитор Леша Рыжов принимал участие в составлении пиратских сборников. Если бы мы не занимались этим, у нас не было бы такого чутья на хиты, которое помогло нам позднее при написании собственной музыки. Это была очень хорошая школа, многому нас научившая. Если бы мы пошли учиться в консерваторию, Леша никогда не написал бы песни «Пей пиво!». Все было бы гораздо скучнее: Леша стал бы дирижером симфонического оркестра…
7.
Группа «Depeche Mode» в Москве, 1998 год.
5 сентября 1998 года состоялся первый концерт группы «Depeche Mode» в Москве.
"Depeche Mode прибыли чартерным рейсом из Риги в аэропорт Внуково. Встречали их лишь сотрудники SAV Entertainment — ни журналистов, ни фанатов не пустили за железный забор, ограждающий VIP-зону. Музыканты оказались крайне демократичными — из аэропорта в Москву они добирались на обычном автобусе, вместе со своим обслуживающим персоналом. У отеля Marriott на Тверской их ожидали человек сто...
5 сентября 1998 года состоялся первый концерт группы «Depeche Mode» в Москве.
"Depeche Mode прибыли чартерным рейсом из Риги в аэропорт Внуково. Встречали их лишь сотрудники SAV Entertainment — ни журналистов, ни фанатов не пустили за железный забор, ограждающий VIP-зону. Музыканты оказались крайне демократичными — из аэропорта в Москву они добирались на обычном автобусе, вместе со своим обслуживающим персоналом. У отеля Marriott на Тверской их ожидали человек сто...
Источник:
АНТИФИШКИ
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