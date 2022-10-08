6.

Группа «Дискотека Авария»

Из интервью 2000 года:

— Театр начинается с вешалки, дискотека- с ди-джейского пульта… С чего началась «Авария»?

— Не с ди-джейства, а с обыкновенного школьного ансамбля в Иваново, откуда мы родом. Потом в комсомольские времена мы ездили каждое лето в трудовые лагеря на картошку помогать сельскому хозяйству нашей страны. В перерывах между полевыми работами и поеданием собранного урожая мы давали первые концерты.

После этого было много интересного: мы играли на вечеринках в институте, занялись дискотекой, попали на местное радио, открыли свой ноной клуб «Авария», который и по сей день работает в Иваново. В результате вспомнили, что мы все-таки музыканты, и вовремя – за два года три выпущенных альбома – это не шуточки.

— А как исполнители относятся к вашим ремиксам на их песни?



— Бывают разные ситуации. Например, при сотрудничестве с «Блестящими» девушки с трудом шли на контакт, но когда они услышали то, что мы сделали, им понравилось, и ремикс вышел в свет. Бывали и случаи, когда в начале нас самих не все устраивало. Была интересная история с группой «Green Grey». Мы выступали вместе на концерте в Киеве, и «Green Grey» записали нам свои вокальные партии. При прослушивании мы обнаружили, что голосовые сэмплы намного отличались от того, что мы слышали в песне “MF”, к которой привыкли: «Green Grey» спел весело и даже немного хамовато. А впоследствии нам очень понравилось – получился «прикольный» ремикс.



— Кто из вас идеолог последней песни «Пей пиво!» и сколько было выпито перед тем, как вы ее записали?



— Было выпито несколько литров. «Пей пиво!» родилась за один день. В родном городе Иваново был праздник пива и нам предстояло вести дискотеку. Мы решили, что нужно дать какую-то фишечку про пиво, чтобы народ веселился. На скорую руку был нацарапан текстик и написана мелодия. Потом оказалось, что песня несколько долговечнее, чем мы ожидали.



— Поговаривают , что у «Дискотеки «Аварии» есть собственное пиратское прошлое…



— А мы этого и не скрываем. Наш композитор Леша Рыжов принимал участие в составлении пиратских сборников. Если бы мы не занимались этим, у нас не было бы такого чутья на хиты, которое помогло нам позднее при написании собственной музыки. Это была очень хорошая школа, многому нас научившая. Если бы мы пошли учиться в консерваторию, Леша никогда не написал бы песни «Пей пиво!». Все было бы гораздо скучнее: Леша стал бы дирижером симфонического оркестра…