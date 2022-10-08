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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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АНТИФИШКИ
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Всë фигня, переделывай!
Но! Мне! Иногда! Просто хочется ОБЫКНОВЕНЫХ ВАРЁНЫХ!!!
Но, похоже, Я в семье "лишний", нужен только для "добычи"