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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
08 октября 2022 10:43
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1013
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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12  комментариев
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32k
ACU900 Час назад
Можно без хлеба. От хлеба поправляются...
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30k
АнтонПолднев 49 минут назад
только в случае, если посажено было сажалкой. Потом выбраная должна просохнуть, её нужно перебрать и опустить в подвал. На селе под это дело всё всегда несколько дней самогон гонят и поросёнка режут. Ну а теперь, когда ты "просто подождал", посчитай смету от старта до финиша и дай себе очередной зарок - Больше никогда! Только на рынке! Ох уж эти мне эти диванные эксперты, для которых колорадскй жук, это ушлый американскй бизнемен...

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32k
ACU900 Час назад
Этот планшет с вирусами оказался. Сачала пришлось Моисею море раздвинуть так как GPS-навигатор, встроенный в планшет, указал путь прямо через Красное море. А потом кто то запустил троян "золотой телец" и вместо пару недель заняло целых 40 лет чтобы дойти до места назначния.

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1k
Александр Потёмкин Час назад
Вот, о пельменях... Сын предпочитает жареные... Супруга рада расстараться, давай, "скипидарить", со всякими приправами.... Вкусно...
Но! Мне! Иногда! Просто хочется ОБЫКНОВЕНЫХ ВАРЁНЫХ!!!
Но, похоже, Я в семье "лишний", нужен только для "добычи"

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15k
Alex Час назад
Не факт что осенью больше.
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