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Йожика картинки. Выпуск 221

Йожика картинки. Выпуск 221

Автор:
07 октября 2022 16:13
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
2169
23
7
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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39  комментариев
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2k
DarkSkat 5 часов назад
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Сейчас это тоже идеальные пропорции. По мнению их обладательниц...
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10k
wilddewill 12 минут назад
Комментарий к фото
Вертер был боевым роботом, если что)))
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10k
wilddewill 15 минут назад
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И что? А когда ядерная война то, по терминатору, случилась? Году в 96м или в 97м?
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98
Артём 18 минут назад
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23k
Влад 2 часа назад
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Эволюция бобра
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
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Головою в стремя - это сурово...
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Какой замечательный пост!!!
Давно здесь таких не было!
Сколько в нём искромётного юмора, познавательных фактов!!!!
Вот бы все посты на сайте были такими!
Сколько нового я узнал из этого поста! А главное: всё НОВОЕ, ни разу нигде не опубликованное.
Сразу видно что автор старался, сверял повторы чтобы порадовать нас!
МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!
Вот на кого нужно равняться!!!!
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5k
Умница-красавица 3 часа назад
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А все из-за того, что мало кто выполнил клятву из третьего куплета
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5k
Умница-красавица 3 часа назад
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Моя собака в философских вопросах собаку съела
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13k
banzai7 4 часа назад
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Котов, вроде, не призывают
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13k
Majul