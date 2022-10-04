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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
04 октября 2022 17:14
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
6037
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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5  комментариев
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Самка Хорька 3 часа назад
Сначала было подумала, а какой же пол у председателя, а потом поняла, что без разницы, - можно же просто вывернуть наизнанку.
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844
tuka Час назад
Ну... хрен знает что она там ломает, скорее наоборот, закаляет!
На автомате решил и пошел листать дальше... нынче жизнь такая, что возможно всё, вообще всё)
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