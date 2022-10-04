Жадность, погубившая палача Хатыни

Ганс погиб не сразу: будучи раненым, он попытался выбраться из машины и убежать. Но партизаны добили его. И нацисты приняли решение о проведении карательной операции.

118-ый батальон возглавлял штурмбанфюрер Эрих Кернер – непосредственный начальник убитого Вёльке и того самого Васюры, которые и руководили отправленными отрядами.

Батальон преследовал партизан, расправившихся с Вёльке и другими, до Хатыни. Завязался бой, в результате которого многие погибли. Но многим партизанам удалось скрыться. Разъяренные фашисты вошли в деревню, согнали жителей в огромный сарай и подожгли его. Каждого, кто пытался прорваться сквозь пелену огня, без жалости расстреливали. Васюра принимал в этом непосредственное участие.