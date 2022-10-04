Жадность, погубившая палача Хатыни

Ни одно преступление не должно оставаться безнаказанным. И если многим родным пострадавших и потерпевших приходится уповать на милость высших сил, не добившись справедливости, то есть и случаи, когда справедливое возмездие настигает злодеев и в этой жизни.
«Всех награждают, а как же я?!» С такой претензией явился в военкомат тот самый Григорий Никитович Васюра. И получил свою «награду», заслуженную по праву.
Полицаи отправились восстановить поврежденную партизанами линию связи, соединявшую два населенных пункта неподалеку от Минска. Дело было 22 марта 1943 года. Взвод попал в засаду, в результате чего многие получили ранения, а в число погибших вошел Ганс Вёльке – известный офицер и исполнительный каратель. События разворачивались возле небольшой деревни Хатынь.
Ганс погиб не сразу: будучи раненым, он попытался выбраться из машины и убежать. Но партизаны добили его. И нацисты приняли решение о проведении карательной операции.
118-ый батальон возглавлял штурмбанфюрер Эрих Кернер – непосредственный начальник убитого Вёльке и того самого Васюры, которые и руководили отправленными отрядами.
Батальон преследовал партизан, расправившихся с Вёльке и другими, до Хатыни. Завязался бой, в результате которого многие погибли. Но многим партизанам удалось скрыться. Разъяренные фашисты вошли в деревню, согнали жителей в огромный сарай и подожгли его. Каждого, кто пытался прорваться сквозь пелену огня, без жалости расстреливали. Васюра принимал в этом непосредственное участие.
Потом было принято решение расправиться со всеми жителями Хатыни. Людей убивали, не взирая на пол, возраст, здоровье. Тем немногим, кому посчастливилось уйти, рассказали впоследствии, что командовал зверством Кернер, а подручными были Васюра и Смовский.
После победы предатели и убийцы ушли в тень, смешались с другими, нашли свое место в обществе. Кому-то удалось сбежать за границу, другие получили солидные сроки, отсидели и вышли на свободу. Но были и особенно наглые, видевшие, как героев награждают за подвиги. И тоже страстно хотевшие награду. Среди них был и Васюра. В 1941 году он сдался фашистам и согласился на сотрудничество. Пошел в спецшколу пропагандистов, после окончания которой возглавил 118-ый батальон.
Вместе с фашистскими войсками Васюра пошел во Францию. После поражения сдался в плен уже советским солдатам и по суду получил 25 лет лагерей. Но уже в 1955 году был амнистирован, просидев только 3 года.
Пошел работать. И благодаря хорошим организаторским способностям стал снабженцем. Женился. В браке родились дочери, впоследствии ставшие педагогами. Предатель вступил в партию, получил звание Ветерана труда. Но когда в 1985 году состоялось вручение орденов настоящим героям, бывший каратель возмутился, что его несправедливо обошли. Ведь он всю жизнь положил на защиту родины.
Он отправился в военкомат и стал требовать орден. Там подняли документы и выяснили сначала, что Григорий числится пропавшим без вести с 1941 года. А потом был обнаружен протокол допроса Василия Мелешко, в котором имелись весьма интересные подробности о Васюре.
В результате жадный до регалий каратель попал под арест. Мужчину увели на глазах пораженной семьи. Вину он категорически отрицал. Но когда хронология благодаря показаниям выживших свидетелей была восстановлена буквально по минутам, предатель взорвался и закричал: «Да, я сжёг вашу Хатынь!»
Приговор был очевидным. Но привели его в исполнение не сразу, а лишь по прошествии 10 месяцев, чтобы подлец успел как следует подумать над своими злодействами. 2 октября 1987 года Васюру расстреляли. Место захоронения было сохранено в секрете.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну или хотя бы не брать в плен а убивать на месте всех этих нацбатовцев.
"Катынское преступление это не только бессудное убийство 14,5 тысяч польских военнопленных и 7305 узников тюрем по решению Политбюро ЦКВКП(б) от 5 марта 1940 года. Это еще и полувековая кампания дезинформации и фальсификации, которые Советский Союз распространял во всем мире и внутри страны. Эта кампания получила емкое название «катынской лжи». Принципиальный перелом в официальной позиции СССР наступил 30 лет назад 13 апреля 1990 года, а в следующем году Советский Союз распался и проблема отношения к Катынскому преступлению была «по наследству» передана России..."
Следствие Главной военной прокуратуры по «катынскому делу» было прекращено в 2004 году за смертью виновных. Прокуратура отказалась назвать их имена, сославшись на засекречивание материалов дела: сообщено было только, что это работники руководящего состава НКВД СССР. Вскоре стало очевидно, что виновными признаны лишь четыре человека нарком НКВД Берия и члены «тройки», назначенной решением Политбюро от 5 марта 1940 года для оформления смертных приговоров польским военнопленным и заключенным тюрем: заместитель наркома НКВД Всеволод Меркулов, начальник Главного экономического управления НКВД Богдан Кобулов и начальник 1-го спецотдела НКВД Леонид Баштаков. Их деяния ГВП квалифицировала по ст. 193-17 Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего в 1940 году, как превышение власти лиц начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии.
Тем самым главные виновники Сталин и члены Политбюро, распорядившиеся казнить польских граждан и поставившие свои подписи прямо поверх текста письма Берии (либо сообщившие о своем одобрении) выведены российской прокуратурой из-под ответственности за злодеяние. Виноваты якобы только несколько высокопоставленных чекистов, превысивших данные им полномочия. Таким образом, фактически они обвинены в самоуправстве, а Сталин и его приспешники не при чем!
Имена и биографии 133 исполнителей преступления от руководителей и организаторов «катынской» операции НКВД до рядовых расстрельщиков и шоферов, вывозивших тела казненных польских военнопленных, установлены документально и опубликованы, в частности, в книге Никиты Петрова «Награждены за расстрел. 1940». Но и их прокуратура виновными не признала, следуя, по-видимому, противоправному убеждению, что выполнение подчиненными преступного приказа не влечет для них никакой ответственности.
Не приведи Господь!