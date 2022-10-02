Вы любите комфорт? Да! Но эти пушистые ребята готовы прийти в любой момент, чтобы нарушить вашу идиллию — не важно, работаете ли вы, или читаете.

Они просто придут, и вторгнутся в ваше личное пространство, нравится вам это или нет. Вот за это мы и любим наших милых котиков еще больше!

Интересного просмотра!

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