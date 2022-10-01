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Дореволюционная Россия: торговля

Дореволюционная Россия: торговля

Автор:
01 октября 2022 22:04
Метки: Россия   история   люди   фотографии   
7745
24
Ярмарки, рынки, лавки: фотографии о торговле в царской России.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   фотографии   
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29  комментариев
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22k
Владимир 20 часов назад
Настоящее изобилие не то что в гнилом совке, только на пропагандистских постановочных фото.
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88k
Дмитрий 4 часа назад
Машина Николая второго со свастикой , до того как её испоганил Гитлер.
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10k
Дмитрий 8 часов назад
Винная лавка в Мариинске сохранилась до сих пор.
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0
Чугайкинд 13 часов назад
Интиресна, а есь хденибуть лисапет из тово времени? Друк спрашывал...
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−48
есть_кто-дома? 14 часов назад
Бедность была везде. И в Европе и в Азии. На фотках всего 150 лет после потопа, записанного в истории как Лисабонское землетрясение.
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22k
Russo Turisto 15 часов назад
Дореволюционный Египет
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8k
diman02 16 часов назад
Кишинёв , Бессарабская Губерния
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27k
koleos72 18 часов назад
Плохо жили - ни одной машины нет, ни одного тиливизера! Даже радива нет! Да и камеры на телефонах так себе!
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9k
Злобный 24 часа назад
И заметьте...
В магазинах все в БЕЛЫХ ФАРТУКАХ
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85k
parallax 24 часа назад
А потом к власти пришли коммунисты и народ узнал, что такое повальный дефицит.
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107
Андрей Рылов parallax 11 часов назад
Когда коммунисты пришли к власти, народ узнал. что такое НЭП. А дефицит появился, когда под угрозой повторения интервенции 1918-1921 годов начали проводить коллективизацию и индустриализацию - жестко, без прав человека, как умели и смогли - но провели же.
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437
Миха 24 часа назад
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62k
SWALLOW День назад
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Юганск

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