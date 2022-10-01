Дореволюционная Россия: торговля

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Ярмарки, рынки, лавки: фотографии о торговле в царской России.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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6.
Старая площадь. 1896–1897 годы. Неизвестный автор. Царство Польское, Варшавская губ., г. Варшава.
9.
Архив Алексея Захарова
Продавцы бахчевых. 1900–1910 годы. Неизвестный автор. Туркестанский край, Асхабад.
Продавцы бахчевых. 1900–1910 годы. Неизвестный автор. Туркестанский край, Асхабад.
10.
МБУК «Онежский историко-мемориальный музей»
Плавучая лавка «Чуга» на реке Онеге. 1900–1912 годы. Архангельская губерния, Онежский уезд.
Плавучая лавка «Чуга» на реке Онеге. 1900–1912 годы. Архангельская губерния, Онежский уезд.
12.
Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)
Ярмарка. Торговые ряды. 1908 год. Псков.
Ярмарка. Торговые ряды. 1908 год. Псков.
16.
Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)
Ковровая лавка на Майдане. 1900-е. Автор: Дмитрий Ермаков. Тифлис.
Ковровая лавка на Майдане. 1900-е. Автор: Дмитрий Ермаков. Тифлис.
20.
Участники и посетители благотворительного базара. 1911 год. Фотоателье Карла Буллы. Санкт-Петербург.
21.
В велосипедном отделе магазина Торговый Дом «Победа». 1913 год. Автор: Карл Булла. Санкт-Петербург.
23.
Армяне из Варташена. 1914–1916 годы. Автор: Николай Марр. Елизаветпольская губерния, село Варташен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди фотографии
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