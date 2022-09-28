Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в некоторых местах связь хорошая, а в других не очень? Даже если эта мысль приходила к вам в голову, максимум, вы объясняли такую «несправедливость» расположением сотовых вышек.
Многие из вас помнят, когда не в каждом районе в черте города связь была хорошей. Сейчас таких проблем практически нет, но люди все равно сталкиваются с этой проблемой, когда отправляются в дальние путешествия. Впрочем, если вы проживаете в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не дошла цивилизация, то вам тоже это знакомо.
Учёные «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР) задумались над тем, как обеспечить более лучшее качество связи. Для этого они создали автономные сотовые вышки, которые не требуют подключения к источнику электроэнергии. Их разработка наделена солнечными батареями и двумя видами ветряных генераторов. Кроме того, разработка оснащена углубленными в землю аккумуляторами, которые способны функционировать без обслуживания 20 лет.
Как утверждают российские инженеры, комплекс способен вырабатывать в зависимости от модификации от 0,3 до 5 кВт.
Концепт прошёл полевые исследования на полигоне в Балашихе. К серийному производству учёные готовы приступить как только получат заказ.
Данное изобретение позволит установить сотовые вышки вдоль автомагистралей и в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не проведено электричество.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Можно подробнее про эти чудо-аккумуляторы?
Необслуживаемые OPzV – свинцово-кислотные аккумуляторы в герметизированном корпусе с усовершенствованной структурой электродов и гелеобразным электролитом. Предназначены для тяжелого режима работы (глубокие циклические разряды). Могут работать с высокими пусковыми токами. Срок службы: 15 – 20 лет.
Малообслуживаемые OPzS – свинцово-кислотные аккумуляторы, оптимизированные для тяжелых циклических режимов. Срок службы аккумуляторов OpzS – до 25 лет.
Так более или лучшее???
Во-первых, не учёные. Это элементарный инжиниринг. Во-вторых, "придумали" не российские. Телеком-вышки с гибридным питанием за границей уже "придуманы" такими как Райз Энерджи. Изначально с ДВС-генераторами, со временем перешли на ветер, солнце и ТЭ. Ставить в заслугу "российским учёным" их изобретение, мягко говоря, некорректно. Видимо, в скором времени они "изобретут ещё PDU и COW. Ждём)
< обеспечить более лучшее качество связи >
"более лучшее" - это, извините, не по-русски.
Кому нужны эти технологии сейчас
Откуда возьмут комплектующие.