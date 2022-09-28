Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге

Многие из вас помнят, когда не в каждом районе в черте города связь была хорошей. Сейчас таких проблем практически нет, но люди все равно сталкиваются с этой проблемой, когда отправляются в дальние путешествия. Впрочем, если вы проживаете в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не дошла цивилизация, то вам тоже это знакомо.