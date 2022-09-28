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Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге

Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге

Автор:
28 сентября 2022 21:56
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   дорога   исследования   машины   связь   ученые   
8002
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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в некоторых местах связь хорошая, а в других не очень? Даже если эта мысль приходила к вам в голову, максимум, вы объясняли такую «несправедливость» расположением сотовых вышек.

Многие из вас помнят, когда не в каждом районе в черте города связь была хорошей. Сейчас таких проблем практически нет, но люди все равно сталкиваются с этой проблемой, когда отправляются в дальние путешествия. Впрочем, если вы проживаете в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не дошла цивилизация, то вам тоже это знакомо.

Учёные «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР) задумались над тем, как обеспечить более лучшее качество связи. Для этого они создали автономные сотовые вышки, которые не требуют подключения к источнику электроэнергии. Их разработка наделена солнечными батареями и двумя видами ветряных генераторов. Кроме того, разработка оснащена углубленными в землю аккумуляторами, которые способны функционировать без обслуживания 20 лет.

Как утверждают российские инженеры, комплекс способен вырабатывать в зависимости от модификации от 0,3 до 5 кВт.

Концепт прошёл полевые исследования на полигоне в Балашихе. К серийному производству учёные готовы приступить как только получат заказ.

Данное изобретение позволит установить сотовые вышки вдоль автомагистралей и в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не проведено электричество.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   дорога   исследования   машины   связь   ученые   
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69  комментариев
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26k
Юрьевич 12 часов назад
"Кроме того, разработка оснащена углубленными в землю аккумуляторами, которые способны функционировать без обслуживания 20 лет."

Можно подробнее про эти чудо-аккумуляторы?
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12k
Graf_Dracula 20 минут назад
Придумали? Я думал они придумали как электричество по воздуху транспортировать, ну или землю в качестве проводника использовать, впрочем думал они ожевили идею Теслы.
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14k
Голос Вселенной 20 минут назад
... как обеспечить более лучшее качество ...
Так более или лучшее???
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Комментарий удален. Причина: флуд
−36
Комментарий удален. Причина: флуд
−36
−175
Thomsen 37 минут назад
< Российские учёные придумали >

Во-первых, не учёные. Это элементарный инжиниринг. Во-вторых, "придумали" не российские. Телеком-вышки с гибридным питанием за границей уже "придуманы" такими как Райз Энерджи. Изначально с ДВС-генераторами, со временем перешли на ветер, солнце и ТЭ. Ставить в заслугу "российским учёным" их изобретение, мягко говоря, некорректно. Видимо, в скором времени они "изобретут ещё PDU и COW. Ждём)

< обеспечить более лучшее качество связи >

"более лучшее" - это, извините, не по-русски.
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11k
Джон Уик 55 минут назад
Санкции!
Кому нужны эти технологии сейчас
Откуда возьмут комплектующие.
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14k
Jearom 2 часа назад
ставьте, ставьте - как раз на даче пригодится... и аккумулятор и солнечная батарея... Или там еще будет автономный робот-полицейский в комплекте?
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−36
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−26
2k
kosterok 3 часа назад
Инновация не из Сколково случайно?
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−26
7k
Николай 3 часа назад
Эксплуатируемые температуры какие? есть куча вопросов по поводу эксплуатации...
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−32
−6
Oleg 3 часа назад
Как пить дать сп**дят..
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268
Liberman 3 часа назад
Был я как-то на газовом месторождении. Вещь по дороге туда -обратно нужная. Только вот полярная ночь... И, как бэ аккумулятор в -30 и вечной мерзлоте зарывать некуда. А так идея отличная.
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−32
1k
Bauror 3 часа назад
"Придумали" солар-панель с ветряком к оборудованию прихреначить?
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−7
[email protected] 3 часа назад
На таком принципе в Египте уже лет 15 назад видел вышки
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−32
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−32
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Александр Невский
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