Облегчённые автомобили в стиле гранж

2211
19
Некоторые машины слишком много весят. Для облегчения кузова и ради вентиляционных качеств некоторые владельцы авто идут на экстравагантные решения.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Упрямая блондинка на "Тойоте" в Пензе не пожелала уступить дорогу и спровоцировала затор
- Модная ржавчина: Volkswagen Beetle Rat Look
- Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский "Портативный многоцелевой цинкователь"
- 10 иномарок, лидирующих по скорости гниения
- Забытый Mercedes 190SL гнил в гараже 30 лет
Новости партнёров