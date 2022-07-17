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Облегчённые автомобили в стиле гранж

Облегчённые автомобили в стиле гранж

Автор:
17 июля 2022 13:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   машины   ржавчина   ржавые автомобили   ржавые машины   ржавые троллейбусы   
2211
19
Некоторые машины слишком много весят. Для облегчения кузова и ради вентиляционных качеств некоторые владельцы авто идут на экстравагантные решения.
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Источник:

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Метки: авто   машины   ржавчина   ржавые автомобили   ржавые машины   ржавые троллейбусы   
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7  комментариев
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−1
tutu Час назад
там уже не кариес а некроз
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11k
Александр 8 минут назад
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1k
Сергей Борисов 21 минуту назад
Ну да, ладно. А как они тех.осмотр проходят?
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13k
Kristian 22 минуты назад
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633
X Æ A-12 Час назад
Без окислительных процессов-жизнь не возможна.
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2k
Роман Час назад
Самое главное иметь в бардачке талончик о прохождении ежегодного ТО!!! Т.е. диагностическую карту. И пофиг что порой езда на таких вот драндулетах заканчивается крайне печально для окружающих- пример недавнего коллапса на МКАДе из за колеса отвалившегося от представителя семейства ВАЗ
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5k
yahaomsk Час назад
у брата была такая же синяя газель , грузопасажирка , так он говорил , что придёшь утром на стоянку (перед запуском), прислушаешься - слышно как она ржавеет
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