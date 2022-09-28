Не дали спеть Высоцкому и испортили фильм

И без того небольшую роль Высоцкого ещё и порезали. Он должен был танцевать на репетиции оперетты в театре, где бригада главной героини Саши Крыловой делает ремонт. Танцевать, а потом петь в перерыве в буфете Высоцкий должен был в смешном костюме космонавта. Представьте себе, какой могла бы быть "Саша-Сашенька", будь там эта сцена! Высоцкий наотрез отказался появляться в нелепом костюме, а тем более петь в нём. В балете его заменил дублёр, но и балет в конце концов вырезали. Худсовет назвал сцену танца "ужасной". А ведь Нина Шацкая рассказывала, что только из-за этой сцены и согласилась играть в картине.

В финальной редакции вообще стало непонятно, что это за герой, которого играет Владимир Высоцкий, и чего это он вдруг поёт в буфете. Кстати, Нина Шацкая тоже поёт в картине не своим голосом, да и Наталью Селезнёву в фильме озвучивает другая актриса.