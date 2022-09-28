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Не дали спеть Высоцкому и испортили фильм

Не дали спеть Высоцкому и испортили фильм

Автор:
28 сентября 2022 10:33
Сообщество : Кино
Метки: Валерий Золотухин   Владимир Высоцкий   Таганка   беларусьфильм   виталий четвериков   кино   наталья селезнёва   нина шацкая   саша-сашенька   фильмы   
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Краткая история малоизвестного, но по-своему уникального фильма "Саша-Сашенька".

Есть много примеров в истории кино, когда одних актёров переозвучивают другие. Часто это происходит даже без ведома исполнителя роли. Например, Алексей Балабанов любил, когда в кадре был один актёр, а говорил за него другой. Так, Алексея Панина в "Жмурках" озвучил Юрий Гальцев. Ещё один хорошо известный пример - Арчил Гомиашвили в гайдаевских "12 стульях" говорит голосом Юрия Саранцева, а поёт голосом Валерия Золотухина. Иногда такой подмены голоса мы не замечаем, а иногда она сильно режет уши. Как, например, в картине Виталия Четверикова "Саша-Сашенька".

Кажется, что это самое странное режиссёрское решение, которое только может быть. Это же Высоцкий! Ну как его можно переозвучить?!

Фильм "Саша-Сашенька" был снят 1966 году на студии "Беларусьфильм". Он не очень хорошо известен, его почти не показывают по ТВ. Да и на студии его посчитали неудачным, присвоив ему третью категорию (всего было четыре категории: высшая, 1-я, 2-я, 3-я), которую давали либо плохим фильмам, либо идеологически неверным.


Комментаторы на YouTube в целом хвалят картину, но все они отмечают, что настоящий голос Высоцкого наверняка сделал бы "Сашеньку" куда более известным фильмом.

Картина вышла летом 1967-го, к тому времени Владимира Высоцкого уже знали по ролям в картинах "Я родом из детства", "Вертикаль" и его песням оттуда. В "Сашеньку" Высоцкого пригласил его друг режиссёр Виталий Четвериков. Он сказал, что придумал для Высоцкого роль и пообещал, что артист сможет взять в фильм любые свои песни. Песен изначально планировалось четыре, но в итоге осталось две, одну из которых и спел неизвестным голосом Владимир Семёнович. Ещё одна странность и уникальность "Сашеньки" в том, что эта песня Высоцкого написана не на музыку Высоцкого, а на музыку Микаэла Таривердиева.

Кому принадлежит инициатива озвучить Высоцкого, точно неизвестно. То ли худсовет запретил голос Высоцкого из-за скандала с копированием и распространение записей его песен, сделанных на съёмках "Я родом из детства", то ли режиссёр требовал от Высоцкого другой манеры исполнения. В картине он играет артиста оперетты, а значит и петь должен соответствующе. Но тогда возникает логичный вопрос - зачем же вообще было брать в картину Высоцкого?

Ещё одна песня Высоцкого, которая звучит в "Сашеньке", только исполняет её там Лев Прыгунов.

Четвериков взял в свой фильм трёх актёров безумно популярного тогда Театра на Таганке: Валерия Золотухина, Нину Шацкую и Владимира Высоцкого. Золотухина в итоге совсем убрали, заменив на Льва Прыгунова. Причём после того как все сцены с ним были сняты. Худсовет признал Золотухина профнепригодным и неподходящим по фактуре исполнительнице главной роли Наталье Селезнёвой. Кандидатуру Льва Прыгунова с режиссёром даже не согласовывали, а просто велели ему взять конкретного артиста.


И без того небольшую роль Высоцкого ещё и порезали. Он должен был танцевать на репетиции оперетты в театре, где бригада главной героини Саши Крыловой делает ремонт. Танцевать, а потом петь в перерыве в буфете Высоцкий должен был в смешном костюме космонавта. Представьте себе, какой могла бы быть "Саша-Сашенька", будь там эта сцена! Высоцкий наотрез отказался появляться в нелепом костюме, а тем более петь в нём. В балете его заменил дублёр, но и балет в конце концов вырезали. Худсовет назвал сцену танца "ужасной". А ведь Нина Шацкая рассказывала, что только из-за этой сцены и согласилась играть в картине.


В финальной редакции вообще стало непонятно, что это за герой, которого играет Владимир Высоцкий, и чего это он вдруг поёт в буфете. Кстати, Нина Шацкая тоже поёт в картине не своим голосом, да и Наталью Селезнёву в фильме озвучивает другая актриса.

"Очень плохой фильм "Саша-Сашенька" был, я по недоразумению отдал туда песню", — так вспоминал Владимир Высоцкий о "Сашеньке". А вам нравится этот фильм?



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Валерий Золотухин   Владимир Высоцкий   Таганка   беларусьфильм   виталий четвериков   кино   наталья селезнёва   нина шацкая   саша-сашенька   фильмы   
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4  комментария
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3k
!ГЕНнадий Час назад
Не могу смотреть фильмы про наглых врунов, типа Нофелета, или вот Сашеньки.
Но, как фанату Высоцкого с детства ,он запомнился именно этим идиотизмом с озвучкой Владимира Семёновича. После этого, я даже внутренне (не сразу) простил Говорухина за непение Высоцкого в Месте встречи...
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2k
Артур 2 минуты назад
А почему ни кто не удивляется, что и в Голливуде режиссёру продюсеры и директоры киностудий диктуют, кого снимать, а кого нет?
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−4
snowwolf7207 22 минуты назад
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25k
SerGProS 43 минуты назад
Судя по тексту что-то из КиШ поет.
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Николай Дмитрич

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