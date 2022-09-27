На 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев

Российский певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директора исполнителя. Отмечается, что в 2010 году певец перенес инсульт, окончательно восстановиться после него ему не удалось.
Борис Михайлович Моисеев (настоящая фамилия Мойсес) – советский и российский танцор, актёр, хореограф, эстрадный певец. Заслуженный артист Российской федерации (2006 год). Известен своей эпатажностью и манерностью. Главный его хит – песня «Голубая луна».
Первый песенный альбом Бориса Моисеева вышел в 1996 году, назывался он «Дитя порока». Самыми известными песнями из него стали «Дитя порока», «Эгоист», «Танго кокаин». Следующим стал альбом 1998 года «Праздник! Праздник!». Конец 90-х ознаменовался выходом самых известных песен Моисеева: «Глухонемая любовь», «Щелкунчик» и самая знаменитая – «Голубая луна». Две последние композиции спеты совместно с Николаем Трубачом. Несколько позже вышла в свет композиция «Чёрный бархат».
В 2004 году появляется яркий дуэт: Борис Моисеев и Людмила Гурченко, поющие песню «Петербург-Ленинград», получившая несколько наград. А с французским певцом Нильдой Фернандез Борис Михайлович создал другой хит – «Когда забудешь ты меня». В 2012 году появляется альбом «Пастор.
Лучший из мужчин», тексты в котором были наполнены философией. Также появляются видео на песни «Не важно» в дуэте с Ириной Билык и «Я бальник» со Стасом Костюшкиным. В общей сложности у Моисеева имеется более тридцати клипов.
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Борис Моисеев удостоен множества наград. В 1993 году его программу, посвящённую памяти Фредди Меркьюри, признали лучшим шоу года. За свои песни «Голубая луна», «Щелкунчик», «Когда забудешь ты меня», «Петербург-Ленинград», «Звёздочка» шоумену каждый раз вручали «Золотой граммофон» - музыкальную премию радиостанции «Русское радио». 26 июля 2006 года певец, танцор и хореограф дождался признания на государственном уровне – ему дали звание Заслуженного артиста России.
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Борис Моисеев одним из первых среди российского шоу-бизнеса совершил каминг-аут: открыто заявил о своей гомосексуальности. По его словам, у него случилось три серьёзных романа с мужчинами. Но при этом артист не считает себя пропагандистом гей-культуры, наоборот, ему не нравится современная «мода» на гомосексуальность, заполонившая массовую поп-культуру.
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Подумал и не стал. У меня шеф был по непроверенным слухам тоже...
А вот единственно вспоминаю из десятка смененных работ - его!
Человечный был и всегда помогал. Он можно сказать и дал мне старт в нормальный бизнес.
А с кем он там и кого, это собственно его личная жизнь, и если ее напоказ не вытаскивают - мне какое дело.
Любви у меня и к Моисееву нет, но смотрю, а он как человек - Человек.
Посему - земля ему пухом!
Просто пусть спит спокойно...