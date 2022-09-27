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На 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев

На 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев

Автор:
27 сентября 2022 17:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: На 69-м году жизни   борис моисеев   певец   скончался   
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Российский певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директора исполнителя. Отмечается, что в 2010 году певец перенес инсульт, окончательно восстановиться после него ему не удалось.



Борис Михайлович Моисеев (настоящая фамилия Мойсес) – советский и российский танцор, актёр, хореограф, эстрадный певец. Заслуженный артист Российской федерации (2006 год). Известен своей эпатажностью и манерностью. Главный его хит – песня «Голубая луна».


Первый песенный альбом Бориса Моисеева вышел в 1996 году, назывался он «Дитя порока». Самыми известными песнями из него стали «Дитя порока», «Эгоист», «Танго кокаин». Следующим стал альбом 1998 года «Праздник! Праздник!». Конец 90-х ознаменовался выходом самых известных песен Моисеева: «Глухонемая любовь», «Щелкунчик» и самая знаменитая – «Голубая луна». Две последние композиции спеты совместно с Николаем Трубачом. Несколько позже вышла в свет композиция «Чёрный бархат».


В 2004 году появляется яркий дуэт: Борис Моисеев и Людмила Гурченко, поющие песню «Петербург-Ленинград», получившая несколько наград. А с французским певцом Нильдой Фернандез Борис Михайлович создал другой хит – «Когда забудешь ты меня». В 2012 году появляется альбом «Пастор.


Лучший из мужчин», тексты в котором были наполнены философией. Также появляются видео на песни «Не важно» в дуэте с Ириной Билык и «Я бальник» со Стасом Костюшкиным. В общей сложности у Моисеева имеется более тридцати клипов.

Борис Моисеев удостоен множества наград. В 1993 году его программу, посвящённую памяти Фредди Меркьюри, признали лучшим шоу года. За свои песни «Голубая луна», «Щелкунчик», «Когда забудешь ты меня», «Петербург-Ленинград», «Звёздочка» шоумену каждый раз вручали «Золотой граммофон» - музыкальную премию радиостанции «Русское радио». 26 июля 2006 года певец, танцор и хореограф дождался признания на государственном уровне – ему дали звание Заслуженного артиста России.

Борис Моисеев одним из первых среди российского шоу-бизнеса совершил каминг-аут: открыто заявил о своей гомосексуальности. По его словам, у него случилось три серьёзных романа с мужчинами. Но при этом артист не считает себя пропагандистом гей-культуры, наоборот, ему не нравится современная «мода» на гомосексуальность, заполонившая массовую поп-культуру.


Источник:

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Метки: На 69-м году жизни   борис моисеев   певец   скончался   
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30  комментариев
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2k
RaiJu 10 часов назад
Очень жаль, я всегда считал, что его образ гомосексуалиста это всего лишь образ. Как человек, он был добрым, веселым, больше походил на взрослого ребенка. И видеть его на экране не было так противно, как на тех, кто предает родину. Покойся с миром, Борис Михайлович.
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47
Denis 4 часа назад
Не пропагандировал+, добрый+, щедрый+, пришло время-. Соболезную близким.
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14k
ss 5 часов назад
О боги! Он оказывается певец?!!... Во оно как, Петрович!
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vitstd 6 часов назад
"луна" и подобное - это уже потом: изначально - балетмейстер, худрук трио "Экспрессия":
Ссылка youtu.be
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12k
кира 8 часов назад
Он был прикольный. Никто так не смеялся над пародиями на себя, как Боря. у него было прекрасное чувство юмора и самоирония. Жаль его.
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121
Obrval 8 часов назад
Не знаю был ли он реально геем, но срочную в армии, как и Сергей Зверев, он служил, в отличии от министра обороны.
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Рустам 9 часов назад
Знаю лишь то, что он был жутким антисоветчиком, либералом и педр..чио. Был ли он достойным в качестве человека - очень сомневаюсь. Полагаю, что для подавляющего большинства русскоязычного населения планеты его уход ни в плюс, ни в минус. Просто жизнь и смерть.
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121
Obrval Опиум для народа 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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268
Glot Remmy Опиум для народа 7 часов назад
Ну-ка? В какой стране либералы являются по факту общечеловеками? Братец, а не дурак ли ты? Либералы лет тридцать как представители крайне агрессивного проамериканского течения, где во главу угла ставятся идеи обеления извращения, патологии, неонацизма, национализма, русофобии, советофобии, отрицания семейных ценностей, классического вероисповедания и прочего, прочего, что в какой-либо форме не соответствует их мировоззрению. По самой своей сути - либерал является жёстко агрессивным разносчиком аморального образа жизни и диктаторского навязывания своей идеологии другим. Любыми средствами, независимо от границ, каких-либо рамок, посредством военных вторжений, свержения власти, эмбарго, оккупации, свержения неугодных режимов, уничтожения лидеров, организацией переворотов, подкупа, очернения, жесточайшей лживой пропаганды и так далее.
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254
Jānis (LPSR) Obrval 7 часов назад
Судя по всему, у вас и стоит запрет на мозговую деятельность. От этого вы точно свободны.
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6k
Allmaster 9 часов назад
Хотел пройтись по нему.
Подумал и не стал. У меня шеф был по непроверенным слухам тоже...
А вот единственно вспоминаю из десятка смененных работ - его!
Человечный был и всегда помогал. Он можно сказать и дал мне старт в нормальный бизнес.
А с кем он там и кого, это собственно его личная жизнь, и если ее напоказ не вытаскивают - мне какое дело.
Любви у меня и к Моисееву нет, но смотрю, а он как человек - Человек.
Посему - земля ему пухом!
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11k
кот базилий 9 часов назад
Жалко, в гадких поступках замечен не был.
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9k
kirpal 9 часов назад
Лично его не знаю, хотя как-то за одним столом встретились с общими знакомыми, вел себя вполне нормально, не смотря на странную (на мой взгляд) внешность и манеры. Ну был ахтунгом, кому какая-разница. Зато я других знаю, которые не ахтунги, а пдоры настоящие. Особенно знаю несколько пдаров, которые бабки уже несколько лет не отдают.
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15k
Александр 9 часов назад
Он более достойный чем бабка Лиза, чтобы жалеть о его смерти.
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70k
Доктор Джонс 9 часов назад
Не скажу насчет певца, я бы назвал его шоуменом...
Просто пусть спит спокойно...
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10k
Sasa 9 часов назад
Прикольный мужЫк был! Все там будем без учета гендера!
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2k
Любушка 10 часов назад
В девяностые Моисеев покупал игрушки, набивал газель и отправлял в детские дома. И при этом не вызывал толпы журналистов, фоторепортеров и съемочных групп там тоже не было.
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9k
БарНалей 10 часов назад
Ссылка vk.com
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61
Павел 10 часов назад
Кто скончался? Певец?!
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22k
hebpat 10 часов назад
о мёртвых говорит нужно или хорошо или ничего кроме правды, я его не знал и слава богу, хорошего сказать ничего не могу, я лучше промолчу, чтоб не соврать
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