На 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев

Первый песенный альбом Бориса Моисеева вышел в 1996 году, назывался он «Дитя порока». Самыми известными песнями из него стали «Дитя порока», «Эгоист», «Танго кокаин». Следующим стал альбом 1998 года «Праздник! Праздник!». Конец 90-х ознаменовался выходом самых известных песен Моисеева: «Глухонемая любовь», «Щелкунчик» и самая знаменитая – «Голубая луна». Две последние композиции спеты совместно с Николаем Трубачом. Несколько позже вышла в свет композиция «Чёрный бархат».

В 2004 году появляется яркий дуэт: Борис Моисеев и Людмила Гурченко, поющие песню «Петербург-Ленинград», получившая несколько наград. А с французским певцом Нильдой Фернандез Борис Михайлович создал другой хит – «Когда забудешь ты меня». В 2012 году появляется альбом «Пастор.

Лучший из мужчин», тексты в котором были наполнены философией. Также появляются видео на песни «Не важно» в дуэте с Ириной Билык и «Я бальник» со Стасом Костюшкиным. В общей сложности у Моисеева имеется более тридцати клипов.