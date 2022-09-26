FISHKINET
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали? Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали? 15 фотографий из Турции, которые покажут её с другой стороны 15 фотографий из Турции, которые покажут её с другой стороны В Казахстане задержали трех россиян, сбежавших от мобилизации В Казахстане задержали трех россиян, сбежавших от мобилизации Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за... Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против... По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов! По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок... Йожика картинки. Выпуск 212 Йожика картинки. Выпуск 212 15 загадочных предметов, к которым забыли приложить инструкцию по эксплуатации 15 загадочных предметов, к которым забыли приложить инструкцию по... Интересные кадры со съемок любимых советских фильмов! Интересные кадры со съемок любимых советских фильмов! Гифки дня Гифки дня Санкт-Петербург начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете Санкт-Петербург начала 20 века. Удивительные снимки немецкого... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Разборки с агрессивными обочечниками Разборки с агрессивными обочечниками 17 моментов, когда садовник получил удивительные урожай в своем огороде 17 моментов, когда садовник получил удивительные урожай в своем... Cамые тяжелые существа, способные бегать по поверхности воды Cамые тяжелые существа, способные бегать по поверхности воды 15&nbsp;любопытных природных явлений 15 любопытных природных явлений
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
26 сентября 2022 08:23
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3349
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
как то странно ей сиськи сделали...какие то заниженные))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Сергей 7 минут назад
Комментарий к фото
А что мешало за пивом прийти на 15 минут раньше?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Shuster 14 минут назад
Сплошная Евгеника Петросяника. Когда уже вас (юмористов этого кремлевского сайта) заберут на фронт? Там эти баяны семилетние будут смешить других ватников :))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
вася васильев Полчаса назад
Комментарий к фото
Чай не водка - много не выпьешь)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Лаврентий 2 часа назад
На тему последней:
Если надо выспаться, я всегда пью чаёк из корня валерианы с мятой,- вырубает наповал.
Из минусов, - надо спать лицом в подушку, иначе отношения с котом могут выйти на новый уровень...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
в пить вечера? че так рано.... я по выходным в пить утра ложусь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4286230



Другие посты автора
Популярное
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся
Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся
Набирающие популярность
Как папа Джона Леннона помог Джими Хендриксу в создании группы
Как папа Джона Леннона помог Джими Хендриксу в создании группы
Художник Билл Саундерс. Зима
Художник Билл Саундерс. Зима
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#история#факты#сатира#Приколы#gif#кино#сми#в мире
#мобилизация#животные#фото#люди#Разное#прикол#девушки#Китай#СССР#Интересные
#интересно#подборка#фотографии#новости#Россия#интересное#Казахстан#мнение#беспилотники#страна
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Подборка демотиваторов для хорошего настроения Подборка демотиваторов для хорошего настроения Забавные демотиваторы Забавные демотиваторы Сборник автомобильного юмора на пятницу Сборник автомобильного юмора на пятницу "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени Свежие и смешные демотиваторы Свежие и смешные демотиваторы

На что жалуетесь?

Вернуться