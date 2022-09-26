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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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АНТИФИШКИ
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Если надо выспаться, я всегда пью чаёк из корня валерианы с мятой,- вырубает наповал.
Из минусов, - надо спать лицом в подушку, иначе отношения с котом могут выйти на новый уровень...