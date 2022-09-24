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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Валерий Гаркалин с Владимиром Меньшовым на премьере фильма «Ширли-мырли», 1995 год.
Валерий Гаркалин о работе с Владимиром Меньшовым:
...Когда мы ещё только приступали к съёмкам «Ширли-мырли», мне поначалу показалось, что режиссёр Меньшов никак на меня не реагирует. Будто бы он мной недоволен. По этому поводу я обратился за советом к мудрой Инне Чуриковой. Она сказала, как отрезала: «А что ты здесь канючишь? Выйди и выскажи ему всё это прямо в глаза!» Конечно, воспринял это как руководство к действию.
Сгоряча выскакиваю из помещения и тут же, как назло, вижу Меньшова, идущего мне навстречу. Уже практически растеряв остатки своей недавней смелости, истошно закричал на всю длину студийного коридора: «Вы что же, не любите меня-а-а?!» И гортанный вопль моей «израненной» души понёсся дальше, вдаль по гулким коридорам «Мосфильма».
Впоследствии Владимир Валентинович рассказывал, что в тот момент не на шутку испугался, подумав, будто Гаркалин сошёл с ума на почве переутомления. И тем не менее он решил мне подыграть. Упав на колени, он стал ползти ко мне навстречу со словами: «Нет, люблю и всегда-всегда любил тебя!»
Но позже мы поговорили по-серьёзному: «Ну и в чём должна выражаться моя любовь? Посоветуй!» – «После окончания съёмки очередного эпизода вы никак не реагируете. И мне непонятно, получилось или нет.
Вот если бы после каждого дубля я мог уловить вашу реакцию. Например, увидел бы вас улыбающимся, если что-то понравилось». Зато после этого разговора начался форменный ужас. Если после команды «Стоп камера!» я находил Меньшова глазами, то он обязательно корчил мне просто умопомрачительные гримасы».
Валерий Гаркалин о работе с Владимиром Меньшовым:
...Когда мы ещё только приступали к съёмкам «Ширли-мырли», мне поначалу показалось, что режиссёр Меньшов никак на меня не реагирует. Будто бы он мной недоволен. По этому поводу я обратился за советом к мудрой Инне Чуриковой. Она сказала, как отрезала: «А что ты здесь канючишь? Выйди и выскажи ему всё это прямо в глаза!» Конечно, воспринял это как руководство к действию.
Сгоряча выскакиваю из помещения и тут же, как назло, вижу Меньшова, идущего мне навстречу. Уже практически растеряв остатки своей недавней смелости, истошно закричал на всю длину студийного коридора: «Вы что же, не любите меня-а-а?!» И гортанный вопль моей «израненной» души понёсся дальше, вдаль по гулким коридорам «Мосфильма».
Впоследствии Владимир Валентинович рассказывал, что в тот момент не на шутку испугался, подумав, будто Гаркалин сошёл с ума на почве переутомления. И тем не менее он решил мне подыграть. Упав на колени, он стал ползти ко мне навстречу со словами: «Нет, люблю и всегда-всегда любил тебя!»
Но позже мы поговорили по-серьёзному: «Ну и в чём должна выражаться моя любовь? Посоветуй!» – «После окончания съёмки очередного эпизода вы никак не реагируете. И мне непонятно, получилось или нет.
Вот если бы после каждого дубля я мог уловить вашу реакцию. Например, увидел бы вас улыбающимся, если что-то понравилось». Зато после этого разговора начался форменный ужас. Если после команды «Стоп камера!» я находил Меньшова глазами, то он обязательно корчил мне просто умопомрачительные гримасы».
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6.
Проверка сотрудниками ОМОНа продавцов рынка после выхода указа "О неотложных мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в Москве и Московской области", подписанным Президентом России Борисом Ельциным в 1996 году.
8.
Лёня Голубков и «Просто Мария» (актриса Виктория Руффо) на съёмках рекламы «МММ».
Из интервью режиссёра рекламных роликов про «МММ»:
Откуда пришла идея пригласить актрису, игравшую в сериале «Просто Мария»?
Я сидел у себя в офисе, просто позвонил человек мне и говорит: «Тут в Москве будет Виктория Руффо, она вам нужна? Пригласить её стоит 70 тыс. долларов» (цена трехкомнатной квартиры в Москве в то время). Я позвонил Сергею Пантелеевичу и спросил, нужна ли нам Виктория Руффо за 70 тысяч долларов. Он говорит: «Да, сними её». За один день мы сняли с ней всё. Там одна и та же мизансцена с ней, одни и те же декорации и персонажи. Мы её еще день покатали по Москве.
Из интервью режиссёра рекламных роликов про «МММ»:
Откуда пришла идея пригласить актрису, игравшую в сериале «Просто Мария»?
Я сидел у себя в офисе, просто позвонил человек мне и говорит: «Тут в Москве будет Виктория Руффо, она вам нужна? Пригласить её стоит 70 тыс. долларов» (цена трехкомнатной квартиры в Москве в то время). Я позвонил Сергею Пантелеевичу и спросил, нужна ли нам Виктория Руффо за 70 тысяч долларов. Он говорит: «Да, сними её». За один день мы сняли с ней всё. Там одна и та же мизансцена с ней, одни и те же декорации и персонажи. Мы её еще день покатали по Москве.
10.
15 сентября 1992 года компания «ВымпелКом зарегистрирована как ЗАО. Этот день стал днем рождения компании. Ещё через год появится бренд "Би Лайн"
18.
Черкизовский рынок ("Черкизон")
Рынок возник в 1992 году в районе Измайлово на пустыре, принадлежавшем Институту физкультуры, и считался самым большим вещевым рынком в России. Владел рынком предприниматель Тельман Исмаилов, которые зарабатывал на торговле до полмиллиарда долларов в год.
"Черкизон" был настоящим городом в городе с собственной службой охраны и делением на национальные кварталы - вьетнамский, китайский, таджикский и т. п.
На рынке работали более 100 тыс. приезжих, многие из которых были нелегалами, а около 10 тыс. также проживали на рынке, не выходя за его территорию, и работали за еду и жилье. Многие квартиры в округе скупались либо арендовались торговцами.
На рынке были парикмахерские, нелегальные казино и "дома терпимости" для своих. Существовал и свой "роддом"
Там лидеры ОПГ покупали оружие для своих банд, шла активная наркоторговля.
В 2009 году рынок был закрыт из-за многочисленных санитарных нарушений и возникающего транспортного коллапса из-за бесконечных фур. Поросшую бурьяном территорию на месте рынка московские власти недавно решили застроить жильем по программе реновации. В 2009 году рядом с "Черкизоном" был построен ТЦ "Новочеркизовский", специализирующийся на продаже меховых изделий.
Рынок возник в 1992 году в районе Измайлово на пустыре, принадлежавшем Институту физкультуры, и считался самым большим вещевым рынком в России. Владел рынком предприниматель Тельман Исмаилов, которые зарабатывал на торговле до полмиллиарда долларов в год.
"Черкизон" был настоящим городом в городе с собственной службой охраны и делением на национальные кварталы - вьетнамский, китайский, таджикский и т. п.
На рынке работали более 100 тыс. приезжих, многие из которых были нелегалами, а около 10 тыс. также проживали на рынке, не выходя за его территорию, и работали за еду и жилье. Многие квартиры в округе скупались либо арендовались торговцами.
На рынке были парикмахерские, нелегальные казино и "дома терпимости" для своих. Существовал и свой "роддом"
Там лидеры ОПГ покупали оружие для своих банд, шла активная наркоторговля.
В 2009 году рынок был закрыт из-за многочисленных санитарных нарушений и возникающего транспортного коллапса из-за бесконечных фур. Поросшую бурьяном территорию на месте рынка московские власти недавно решили застроить жильем по программе реновации. В 2009 году рядом с "Черкизоном" был построен ТЦ "Новочеркизовский", специализирующийся на продаже меховых изделий.
20.
На Митинский радиорынок приезжали за слитыми базами ФСБ и пиратским софтом.
Митинский радиорынок.
Рынок на Пятницком шоссе в одноименном замкадном районе появился в 1994 году, переехав с барахолки у ж/д платформы "Трикотажная" в Тушино, где во времена перестройки торговали дефицитными радиодеталями. Рынок контролировал бизнесмен Александра Таранцева, также занимавшийся производством ювелирных изделий.
В утыканных по толкучке самодельных железных будках, матерчатых торговых палатках и багажниках машин можно было разыскать как раритетные радиолампы и фотоаппараты, так и современные процессоры, видеокарты, микросхемы, транзисторы, конденсаторы, а также зарубежные ноу-хау в области электроники как телефоны с определителем номера, мобильники и пейджеры. Постепенно рынок стал знаменит как точка сбыта ворованной техники со всей Москвы и место продажи дисков с нелегальными баз данных и пиратских компьютерных программ. По оценкам, оборот на рынке в выходные дни переваливал за $1 млн. в день.
В 2001 году стихийный уличный рынок закрылся вслед за "Горбушкой". Поначалу оставалась торговля с автоприцепов-"тонаров", а со временем появился многоэтажный торговый комплекс, который работает и по сей день, пользуясь раскрученным брендом из 90-х.
Митинский радиорынок.
Рынок на Пятницком шоссе в одноименном замкадном районе появился в 1994 году, переехав с барахолки у ж/д платформы "Трикотажная" в Тушино, где во времена перестройки торговали дефицитными радиодеталями. Рынок контролировал бизнесмен Александра Таранцева, также занимавшийся производством ювелирных изделий.
В утыканных по толкучке самодельных железных будках, матерчатых торговых палатках и багажниках машин можно было разыскать как раритетные радиолампы и фотоаппараты, так и современные процессоры, видеокарты, микросхемы, транзисторы, конденсаторы, а также зарубежные ноу-хау в области электроники как телефоны с определителем номера, мобильники и пейджеры. Постепенно рынок стал знаменит как точка сбыта ворованной техники со всей Москвы и место продажи дисков с нелегальными баз данных и пиратских компьютерных программ. По оценкам, оборот на рынке в выходные дни переваливал за $1 млн. в день.
В 2001 году стихийный уличный рынок закрылся вслед за "Горбушкой". Поначалу оставалась торговля с автоприцепов-"тонаров", а со временем появился многоэтажный торговый комплекс, который работает и по сей день, пользуясь раскрученным брендом из 90-х.
21.
Франческа Романа Ривелли - настоящая итальянка: сексуальная, роскошная, знойная. И весь мир ее знает под именем Орнелла Мути.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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Но если тебе интересно, то еще со времен тушинского, пока он не стал таким же тряпошным как вся твоя жизнь, я ровно в 6 утра стоял у ворот в ожидании открытия, а потом покупал там все необходимое, чтоб собирать ZX спектрумы и продавать их на Ленинском у/в магазине "Электроника". Позже перешел на АОНы, и т.д.
Так что отсоси сам себе, тупой ремонтник "тиливизиров"! Либо извинись и сможем дальше нормально общаться.
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