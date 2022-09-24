2.

Валерий Гаркалин с Владимиром Меньшовым на премьере фильма «Ширли-мырли», 1995 год.



Валерий Гаркалин о работе с Владимиром Меньшовым:



...Когда мы ещё только приступали к съёмкам «Ширли-мырли», мне поначалу показалось, что режиссёр Меньшов никак на меня не реагирует. Будто бы он мной недоволен. По этому поводу я обратился за советом к мудрой Инне Чуриковой. Она сказала, как отрезала: «А что ты здесь канючишь? Выйди и выскажи ему всё это прямо в глаза!» Конечно, воспринял это как руководство к действию.

Сгоряча выскакиваю из помещения и тут же, как назло, вижу Меньшова, идущего мне навстречу. Уже практически растеряв остатки своей недавней смелости, истошно закричал на всю длину студийного коридора: «Вы что же, не любите меня-а-а?!» И гортанный вопль моей «израненной» души понёсся дальше, вдаль по гулким коридорам «Мосфильма».

Впоследствии Владимир Валентинович рассказывал, что в тот момент не на шутку испугался, подумав, будто Гаркалин сошёл с ума на почве переутомления. И тем не менее он решил мне подыграть. Упав на колени, он стал ползти ко мне навстречу со словами: «Нет, люблю и всегда-всегда любил тебя!»



Но позже мы поговорили по-серьёзному: «Ну и в чём должна выражаться моя любовь? Посоветуй!» – «После окончания съёмки очередного эпизода вы никак не реагируете. И мне непонятно, получилось или нет.

Вот если бы после каждого дубля я мог уловить вашу реакцию. Например, увидел бы вас улыбающимся, если что-то понравилось». Зато после этого разговора начался форменный ужас. Если после команды «Стоп камера!» я находил Меньшова глазами, то он обязательно корчил мне просто умопомрачительные гримасы».