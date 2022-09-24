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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
24 сентября 2022 21:46
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
872
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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12  комментариев
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41
Трактор Митя 2 часа назад
За Орнеллу отдельный респект
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banzai7 16 минут назад
Не надо, пожалуйста, Салтыкову в конце каждой подборки. Она уже оскомину наела. Одно из худших воспоминаний 90-х.
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86k
Taras Kozalupko Час назад
Мало Мути!
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4k
Гур Час назад
Орнелла Мути клёвая
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819
Lexx 2 часа назад
Радиорынок переехал с Тушинской на Трикотажную, а не наоборот.
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542
Папай 2 часа назад
Рынок контролировал бизнесмен Александра Таранцева.
Рекомендую поправить
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323
Mr.Fix 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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